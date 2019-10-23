Принимаются заявки на выход в плей-офф

сегодня, 12:16

Спаренные матчи в 3-м и 4-м турах группового этапа Лиги чемпионов часто определяют турнирную судьбу команд. «Соккер.ру» просчитывает планы «Зенита» и «РБ Лейпциг».

У «Зенита» ровная группа, в которой нет выдающихся команд, зато нет фаворитов и аутсайдеров. Вернее, не было. Все-таки «Бенфика», дважды проигравшая на старте, оказалась в уязвимом положении, а вот «Зенит», «Лион» и «РБ Лейпциг» собираются определить лишнего. Что ж, чемпионов России не смогли напугать «ткачи» и «орлы», команда Семака взяла стратегически выверенный старт: ничья на выезде с «Лионом», победа дома над «Бенфикой». Сегодня — новое испытание, очевидно же, что клуб, набравший 6 или хотя бы 4 очка в дуэли «РБ Лейпциг» - «Зенит», сделает мощную заявку на выход из группы.

Тактика и составы команд

Очень любопытно, каким образом скрутится тактическое одеяло. Вопрос вот в чем. И у «РБ Лейпциг», и у «Зенита» есть основные тактические схемы, которые являются антиподами: Юлиан Нагельсманн выстраивает свою команду по лекалу 3-5-2, а Сергей Семак предпочитает 4-4-2. При этом оба тренера в располагающей ситуации не прочь применить специальную тактику. «Только сейчас и только под этого противника».

«Зенит» отказался от родной схемы в первом туре Лиги чемпионов в Лионе, сыграв с тремя центральными защитниками. «РБ Лейпциг» использовал 4-4-2 в матче с «Бенфикой», по аналогичной схеме была обыграна гладбахская «Боруссия» в третьем туре Бундеслиги. И в двух последних турах чемпионата Германии у команды Нагельсманна тоже было четыре защитника в линию, но тут об осознанном применении схемы говорить не приходится. Это необходимость.

Из-за травмы Конате в «РБ Лейпциг» осталось только два здоровых квалифицированных центрбека — Орбан и Упамекано. Конечно, можно дополнить эту пару до тройки Мукиеле или кем-то из молодых ребят, но Нагельсманн предпочитает отказаться от схемы с тремя центральными защитниками, пока не поправится Конате. То есть можно сказать, что схема 3-5-2 в «РБ Лейпциг» обусловлена наличием трех классных защитников.

Скорее всего, «Лейпциг» и с «Зенитом» сыграет 4-4-2 или 4-2-3-1, если только Нагельсманн не решит передвинуть Мукиеле в линию обороны, как у же было. Все-таки в матчах с «Байером» и «Вольфсбургом», играя в четыре защитника, «РБ» не добился побед — два ничейных результата по 1:1. Но есть еще один кадровый вопрос: есть сомнения относительно участия в матче основного левого защитника Хальстенберга. Присутствие/отсутствие Марцеля тоже может повлиять на планы Нагельсманна. На данный момент дам 80%, что «РБ Лейпциг» сыграет по схеме 4-4-2.

Примерно в такую же вероятность оцениваю использование этой расстановки «Зенитом». В Лионе выездная модель с тремя центрбеками сработала, но с тех пор кое-что изменилось: получил тяжелую травму Эммануэль Маммана, а в распоряжении Сергея Семака осталось всего три центральных защитника. Если выпустить в старте Ивановича, Ракицкого и Осорио, то проблемы у любого из них моментально скомкают игровой план, поэтому в Германии «Зенит» должен реализовывать схему, которую команда знает лучше всего. Тем более что нет смысла что-то менять после лихой победы 6:1 над «Ростовом». Дзюба и Ко на кураже, надо поддержать их порыв.

Помимо Мамманы, не сможет сыграть Малком, которого неприятная травма выбила из строя на длительный срок. К сожалению, полноценный дебют звездного бразильца в «Зените» в этом году так и не состоится. Но «Зенит» и без него неплохо справляется. Кстати, не удивлюсь, если Семак вообще не сделает замен по сравнению с матчем против «Ростова». Во-первых, потому что там играли сильнейшие, во-вторых, чтобы перенести «химию» на игру с «РБ Лейпцигом». Но если все же рассматривать замены, то в «группе риска» крайние защитники Караваев и Дуглас Сантос, потому что могли устать больше остальных (Смольников и Жирков вместо них), а также Олег Шатов (тут вариантов масса: Кузяев, Ерохин, Сутормин, Мак).

Ориентировочные составы команд

«РБ Лейпциг» (4-4-2): Гулачи — Мукиеле, Упамекано, Орбан, Хальстенберг — Забитцер, Лаймер, Демме, Форсберг — Поульсен, Вернер.

«Зенит» (4-4-2): Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Дриусси, Шатов — Азмун, Дзюба.

Факты перед игрой

- «Зенит» и «РБ Лейпциг» встречались в 1/8 финала Лиги Европы 2017/18. Тогда немецкий клуб выиграл в родных стенах 2:1, после чего добился ничьей 1:1 на выезде и вышел в четвертьфинал. В составе «Лейпцига» забивали Вернер, Брума и Огюстен, за «Зенит» - Кришито и Дриусси.

- У «Зенита» достойная статистика соперничества с немецкими клубами в еврокубках: 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений. 24 мяча забито, 27 пропущено. Последние два выезда в Германию завершились поражениями: от «Байера» (0:2) и от этого самого «РБ Лейпцига» (1:2).

- «РБ Лейпциг» выиграл 7 из 13 домашних еврокубковых матчей (дважды сыграл вничью, четырежды проиграл), но в последнее время «быкам» все труднее играть дома: только одна победа в четырех последних встречах.

- В свою очередь, «Зенит» ужасно играет на выезде в еврокубковых матчах. На протяжении десяти встреч «сине-бело-голубые» не знают побед. В последний раз выигрывали почти два года назад у «Реала Сосьедад» (3:1).

- Накануне матча с «Зенитом» «РБ Лейпциг» растянул серию без побед до четырех матчей (два поражения, два ничейных результата).

- Есть еще и такая забавная статистика в пользу немцев.

Прогноз «Соккер.ру»: «РБ Лейпциг» уже месяц не знает побед, а «Зенит» категорически отказывается побеждать в выездных матчах на евроарене. В данных обстоятельствах логично предположить ничью. Непременно, боевую, скажем, 1:1. Вполне себе положительный результат для «Зенита». Осталось его добиться.