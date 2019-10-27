«Спартак» - новый аутсайдер. Он там, где и должен быть?

27 октября 2019, 13:00

Накануне дерби «Соккер.ру» сравнивает «Спартак» с другими звездами РПЛ , более успешными в таблице и по игре в футбол.

«Манчестер Юнайтед» в шаге от зоны вылета в АПЛ , потому что по забитым мячам на 14-м месте, по ударам – на 9-м, по владению – 7-е, по точности паса – 9-е. Только окапываться в обороне умеют, что их редко спасает.

Один из самых богатых клубов планеты отстал от первого места на 15 пунктов после 9 туров, ведь во многом играет словно классический середняк, если не аутсайдер. Например, вцепились дома в «Ливерпуль», но не показали себя с новой стороны в атаке.

А когда говорим о «Спартаке» накануне дерби с «Локомотивом», то его положение в таблице мало отличается от «дьявольского». До последнего места всего 4 очка, а до первого уже 14. И после сегодняшних матчей может стать еще больше.

Пришло время выяснить, «Спартак» по качеству футбола аутсайдер или редкий вид середняка-фаворита, который вот-вот рванет наверх? И Тедеско, и фанатам «красно-белых» сравнение их команды с остальными будет полезным, ведь обозначит степень грехопадения.

Атакующие показатели

Сейчас «Спартак» на 11-м месте по забитым мячам – 13 голов в 13 турах, стыдно сказать. Максимум обойдут «Тамбов», если забьют два мяча в дерби. От «Локомотива» отрыв на девять голов – большой, и пугающая разница с «Зенитом» - 14 мячей, в два раза.

Может, «Спартак» создает крутые моменты, но подводит реализация? Если бы, «Крылья Советов» и «Оренбург» опережают «красно-белых» по xG, москвичи на 8-й строчке по качеству шансов. Разница с «Локомотивом» - 9 пунктов, то есть на 35 % - огромный разрыв по грамотности в атаке.

Пасы под удары? Вроде как повод для сдержанного оптимизма – на третьем месте, уступают «Ростову» и ЦСКА незначительно. Но сразу огорчение: у «Динамо» тоже много атак с завершающим ударом, а смотреть надо на реализацию. «Спартаку» нужно 5-6 точных и 17-18 любых выстрелов для 1 гола. Катастрофически часто мажут.

Вывод: «Спартак» - уверенный середняк по всему, что касается атаки, кроме количества оных. Нет причин считать, что им не повезло. Раз сознательно выбрали новый состав летом и не подвезли мощного результативного форварда – сами виноваты, что «Зенит» забил вдвое больше.

Оборонительные параметры

«Спартак» по пропущенным делит 5-7 строчку с «Динамо» и «Уфой», но это вряд ли повод для гордости. Во-первых, если «Зенит» пропустил в 13 турах 7 мячей, «Локомотив» - 11, то «Спартак» - 15. При этом у Максименко сэйвов как и у голкипера лидера – наравне с Гильерме, то есть акцент смещается на действия центральных беков. Они держатся.

Тедеско не случайно задумался об игре в три защитника, ведь по качеству моментов, созданных соперникам, «Спартак» очень высоко – на пятом месте, выше «Краснодара» и намного выше «Ростова» после их выезда в Санкт-Петербург. Одновременно нужно отметить, что сами по себе цифры «красно-белых» не впечатляют.

Во-первых, у «Динамо» тоже есть привычка подсушивать игру, если позволяет соперник – по качеству моментов их оппоненты тоже не добились многого, как и те, кто сыграл со «Спартаком». Во-вторых, пропущенных мячей у команды Кононова могло быть больше, если бы не арбитры. В-третьих – Жиго, Джикия и Кутепов дерутся, а опорники и латерали их подводят. Если москвичи дожили до дня, когда их надежда – оборона, то дела плохи.

Вывод: «Спартак» находится высоко по ряду защитных параметров еще и потому, что у почти всех команд РПЛ в этом сезоне, даже у «Локомотива» или «Краснодара», в обороне нередко видели бардак. И равенство с «Динамо» по ряду параметров - 15-й командой в таблице на данный момент, вряд ли «красно-белых» воодушевляет.

Качество работы с мячом

Может, хотя бы на класс намекают через игру первым номером? Спорный вопрос. Да, «Спартак» на четвертом месте по проценту владения – 54.3 %, тот же «Локомотив» намного ниже – 8-е место и 50.5 %. Но разве игра первым номером приносит «красно-белым» победы? Скорее Сёмин, отдавая мяч, знает, что делает.

А Кононов и Тедеско лишь пытаются подменить активностью сумбур в командной игре. В «Спартаке» собраны парни, которые бракуют передачи реже, чем игроки ЦСКА или «Локомотива», но тут снова возвращаемся к вопросам стиля – «Рубин» отдает по 80.3 % точных передач и владеет мячом больше 50 %, поскольку Шаронов поставил такую задачу.

Фавориты «Зенит» и «Краснодар» понимают, зачем им игра первым номером. А «Спартак» банально получает роль. Следовательно, если вникаем в детали – например, у «красно-белых» на 14 длинных точных пасов за игру меньше, чем у «Зенита», то понимаем суть параметра. Москвичи с мячом, а их атаки медленные – нет выхода длинным пасом, да и без Фернандо нет диспетчера, все переходы предсказуемые и неопасные.

Вывод: «красно-белых» удобнее побеждать, если раскрываются в позиционной атаке. То есть отчасти «успехи» в работе с мячом продиктованы сценарием соперника. При этом хороший последний пас не влияет на результативность, а слабый и длинный – замедляет игру, упрощая ее для соперника. «Спартак» возит мяч, пока возят его.

«Спартак» - фаворит, середняк или аутсайдер РПЛ ?

По месту в таблице – аутсайдер. Достаточно проиграть «Локомотиву» и «Арсеналу», чтобы обозначить печальный статус. А если увидим успехи «Сочи» и «Ахмата» - после 15-го тура «Спартак» может быть в зоне стыковых матчей. Ниже только зона вылета.

Также «Спартак» середняк по ряду параметров – на последних местах их нет, а положение дел в целом чуть лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», от которого остались только руины оборонительных стен, на которых и держатся. А вот если говорим о потенциале, то у «Спартака» ситуация явно лучше.

У них всюду отставание, разрыв большой, но его можно трактовать двояко. Очевидно, что команда на дне сама по себе – морально, физически, тактически. Но если оттолкнуться, то можно довольно быстро использовать высокое количество ударов, умение исключать град моментов у ворот Максименко и игру в пас в свою пользу.

По потенциалу «Спартак» - фаворит. Сейчас смотрятся уныло, 11-е место в таблице более чем заслуженное. Но достаточно двух подвигов – побед над Сёминым и Черевченко, и тогда теоретически можно даже на шестое место запрыгнуть, если коллеги-середняки позволят. «Спартак» на границе с ФНЛ , но и в таком состоянии не все ужасно.

Москвичи - третья команда лиги по ударам и точности паса, четвертая – по владению и метким выстрелам, пятая – по допущенным ударам. Как видите, это не российский «Манчестер Юнайтед». Слабое утешение, поскольку стыдно быть 11-м, являясь второй командой России по возможностям и декларируя борьбу за чемпионство в начале сезона – говорили о прямой путевке в ЛЧ , но есть разница с АПЛ .

Сама российская лига не настолько мощная, а лидеры не совсем безупречные, как коллективы Клоппа и Гвардиолы. Четыре традиционных фаворита и «Ростов», использующий другой, нежели «Спартак», подход и стиль, не успели после 13 туров обозначить колоссальный разрыв с «красно-белыми» по игре в футбол. Столичные хуже многих, но достаточно к количеству ударов добавить качество, или начать забивать вопреки статистике - увидите подъем в таблице.

Календарь «Спартака» позволяет грамотно подготовиться к финишу года против «Зенита» и «Ростова» - матчи с этими соперниками в декабре, на десерт перед отпусками. Но важно начать с чуда, ведь если довольствоваться ничьими против «Локомотива» и «Арсенала», или вообще проигрывать, то «Спартак» рискует уйти на перерыв в зоне вылета. И «Зенит», и «Ростов» могут его обыграть.

Как и «Локомотив» сегодня. У команды Сёмина появилась привычка давать милостыню «красно-белым» в дерби - 4 поражения, 3 ничьих и 1 победа в 8 последних официальных матчах. Но есть еще один важный вывод после сравнения – вот этот «пост-кононовский» «Спартак», если не включит темп и не начнет клепать голы, является удобным по стилю соперником для «железнодорожников».

Пока у Тедеско задача начать серию побед, у Сёмина лучший за четыре года момент, чтобы обозначить разницу между командами в таблице на табло. «Локомотив» устал после Турина, но четко представляет, во что и зачем играет. А «Спартак» пока безуспешно ищет себя, загнанный в функциональную и смысловую яму сами знаете кем.