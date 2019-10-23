Афиша вечера: «Интер» vs «Боруссия»

сегодня, 18:28

Кто мы такие, чтобы игнорировать матч клубов, побеждавших в Лиге чемпионов? «Соккер.ру» анонсирует примечательный поединок из яркого квартета.

Прошлый розыгрыш. Общий враг – «Тоттенхэм»

У «Интера» не самые приятные воспоминания о прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, где «нерадзурри» угодили в очень похожую группу. Во главе, как и сейчас, была «Барселона», а в ролях сегодняшней «Боруссии» и «Славии» – «Тоттенхэм» и ПСВ . Взяв бодрый старт из двух побед, «Интер» впоследствии поперхнулся и набрал только 2 очка в четырех следующих турах, причем команде Спаллетти в заключительном раунде было достаточно взять верх над ПСВ в родных стенах, и никакой «Тоттенхэм» не играл бы в финале ЛЧ . А так «шпоры» вышли в плей-офф, опередив «Интер» по дополнительным показателям.

«Боруссия» же по дополнительным показателям опередила в своем квартете мадридский «Атлетико» и финишировала на первой строчке, что вроде как должно способствовать более выгодному жребию в плей-офф, однако дортмундцы попали на «Тоттенхэм», который забил три безответных мяча уже в первом матче, а потом и в Дортмунде выиграл. 4:0 по сумме двух встреч, и «шмели» расстались с Лигой чемпионов ранней весной. Любопытно сложились турнирные обстоятельства: из прошлого розыгрыша и «Интер», и «Боруссию» выбросил английский «Тоттенхэм». А теперь немцы и итальянцы сами готовы перегрызть друг другу глотки за билетик в плей-офф.

Турнирное положение

«Боруссия» стартовала с ничьей и победы, причем команда Люсьена Фавра пока не пропускает в Лиге чемпионов. В домашнем матче с «Барселоной» «черно-желтые» были близки к успеху, создали массу моментов, Ройс даже не забил пенальти. В общем, пришлось довольствоваться нулевой ничьей. Зато в Праге «Боруссия» забила два безответных мяча «Славии», причем оба гола на счету защитника Ашрафа Хакими.

Скажете, что победа над «Славией» не ахти какой подвиг? Ну так «Интер» не сумел переиграть чехов на «Джузеппе Меацца», причем от поражения команда Антонио Конте спаслась в самой концовке – 1:1. Потом «Интер» выдал классный тайм против «Барселоны» на «Камп Ноу» и долго вел в счете, но в итоге дождался дубля Суареса и уступил 1:2. Еще одно поражение поставит «нерадзурри» в положение, из которого будет очень сложно выбраться.

Очные встречи. «Боруссия» – вестник трофеев для «Интера»

Сегодняшняя встреча – всего лишь пятая в истории противостояния «Интера» и «Боруссии». Впервые эти команды сошлись в полуфинале Кубка чемпионов-1963/64. Игра в Дортмунде завершилась со счетом 2:2, а дома «Интер» снова забил дважды и не пропустил. Через месяц итальянцы обыграли в финале «Реал» со счетом 3:1 и взяли свой первый Кубок чемпионов из трех.

В следующий раз команды сошлись в четвертьфинале Кубка УЕФА -1993/94. «Интер» выиграл в Дортмунде 3:1, и хотя в Милане «Боруссия» сумел победить 2:1, в следующий раунд вышли «черно-синие», которые обыграли еще двух соперников и завоевали трофей. Дважды «Интер» и «Боруссия» сходились в еврокубках, дважды успешнее оказывались итальянцы и в обоих случаях они впоследствии выигрывали турнир. Интрига!

Текущее состояние

«Боруссия» и «Интер» – участники чемпионских гонок в Бундеслиге и Серии A. И те и другие отстают от лидеров своих чемпионатов всего лишь на одно очко, причем «шмели» накануне матча Лиги чемпионов обыграли одного из лидеров Бундеслиги – своих одноклубников из Менхенгладбаха. Это одна из двух побед команды Люсьена Фавра в последних шести матчах (вторая – над «Славией»). Остальные четыре матча закончились вничью, три из них – со счетом 2:2.

«Интер» накануне в ярчайшей встрече одолел «Сассуоло» – 4:3, а так у команды Конте в тех же шести матчах четыре победы, но и два поражения. Правда, проиграл «Интер» серьезнейшим соперникам – «Барселоне» и «Ювентусу», в обоих случаях со счетом 1:2. Эти неудачи точно не указывают на плохую форму «Интера», хотя понятно, что Антонио Конте еще не перешел к отделочным работам в Милане, монументальное строительство продолжается.

Составы и тактика

У обеих команд серьезные проблемы с составом. Конте не может рассчитывать на Алексиса Санчеса, Д`Амброзио и набравшего крутую форму Сенси. Тренерскому штабу придется поломать голову над новым сочетанием в полузащите, чтобы сохранить игровой баланс. Судя по всему, Бареллу и Брозовича в центре поля дополнит Гальярдини, а Кандрева сыграет на правом фланге. Вернутся в стартовый состав Годин и Асамоа, которые получили отдых в игре с «Сассуоло».

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Годин, Шкриньяр, де Врей — Кандрева, Гальярдини, Брозович, Барелла, Асамоа — Мартинес, Лукаку.

Не менее серьезны потери «Боруссии». Если отсутствие Марселя Шмельцера по состоянию здоровья не трагично, ведь немец уже давно не на ведущих ролях в «Боруссии», то без Ройса и Алькасера атака буквально блекнет. С высокой долей вероятности с первых минут появится Марио Гетце и займет место в атаке. Это весьма любопытно, ведь чемпиона мира, у которого заканчивается контракт с «Боруссией», сватают как раз в «Интер». Чем не мотивация показать себя возможным работодателям?

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-2-3-1): Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц — Витсель, Дилейни — Санчо, Брандт, Т. Азар — Гетце.

Прогноз «Соккер.ру»: «Интеру» некуда отступать, и Конте это понимает. «Нерадзурри» будут сверхмотивированы в домашней игре с «Боруссией», чьи кадровые потери кажутся более весомыми. Ставим на «Интер» – 2:1.