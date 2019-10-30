Нужен – не нужен. Прелесть Кубка Лиги

сегодня, 10:15

Прелесть Кубков Лиги в том, что они сталкивают часто довольно рано сильных соперников. «Соккер.ру» - о трех матчах посреди недели, которые привлекут внимание.

Лишь несколько стран в Европе сохраняют старую традицию проведения Кубка Лиги помимо основного кубкового турнира. Регулярно возникают вопросы о том, зачем той же Франции Кубок Лиги или Англии. Периодически клубы, тренеры, футболисты, болельщики выдвигают идеи отменить эти турниры, потому что сейчас их актуальность не так высока, а нагрузка на игроков в современном футболе высока, графики у всех плотные, поэтому трата сил на дополнительные матчи не слишком разумна.

Но турниры живут и периодически радуют интересными вывесками. Собственно, их специфика такова, что не нужно ждать поздних стадий, чтобы увидеть какое-то классическое противостояние, как это бывает в Кубке Англии или Кубке Франции. Зачастую матчи Кубка Лиги теряются в суете, но мы решили вам напомнить, на какие встречи сегодня стоит обратить внимание.

«Ливерпуль» - «Арсенал» (Кубок Английской Лиги, 1/8 финала)

Неоднозначное отношение к турниру должно быть у сторонников «Ливерпуля» и «Арсенала». Все-таки «красные» в этом сезоне как никогда близки к тому, чтобы реально побороться за чемпионство в Англии, а параллельно пытаются защитить титул в Лиге чемпионов. Поэтому даже самые большие консерваторы и традиционалисты среди фанатов «Ливерпуля» наверняка махнут рукой, если их команда вылетит из Кубка Лиги и расчистит себе несколько свободных деньков на будущее. Никто осуждать не станет.

С другой стороны, сознательно такое расслабленное отношение к турниру может подвести команду. Нельзя везде держать тонус, а потом согласиться на поражение и дальше держать тонус. Психологический настрой – штука тонкая, игры с ним опасны. К тому же нужно знать страстный характер Юргена Клоппа и его нынешней команды. «Ливерпуль» ничего никому не отдаст, а особенно будет рад пригвоздить сразу две сильные команды из Северного Лондона за несколько дней. Ведь на выходных «красные» обыграли «Тоттенхэм».

«Арсеналу» тоже Кубок Лиги не слишком нужен. Но «канониры» не могут разбрасываться турнирами. Унаи Эмери сейчас под давлением, его критикуют со всех сторон. Причем и за игру команды, и за поведение с игроками. Уже спрашивают, почему Гранит Джака у него капитан, как можно было допустить такое поведение швейцарца, который фактически плюнул в фанатов и клуб в матче с «Кристал Пэлас» (2:2). В общем, «Арсенал» сейчас в осадном положении. Да еще ведет борьбу в Лиге Европы и гонится за местом в четверке в чемпионате Англии. Кубок Лиги для него чемодан нужный и не совсем без ручки.

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (Кубок Английской Лиги, 1/8 финала)

Да, где-то «Колчестер Юнайтед» обыгрывает «Кроули Таун», а где-то встречаются «Челси» с МЮ и «Ливерпуль» с «Арсеналом». И во всех случаях это одна и та же стадия Кубка Лиги. В этом и прелесть турнира, и повод для его критики. Скептики говорят, что это максимально нечестный турнир из-за того, что фавориты выбивают друг друга рано, пока явные аутсайдеры протискиваются дальше в битвах друг с другом.

Защитники турнира заявляют стандартное: если хочешь быть победителем любого соревнования, то будь готов обыгрывать любого оппонента, иначе нет смысла в таком победителе. Так или иначе, для «Челси» и МЮ Кубок Лиги тоже имеет неоднозначную ценность. «Челси» старается закрепиться в первой четверке и продвинуться в Лиге чемпионов, МЮ борется в Лиге Европы и стремится сохранить хоть как-то лицо, спотыкаясь в чемпионате Англии.

Но если вокруг «Челси» настрой рабочий и позитивный, то «Юнайтед» все-таки под мощным прессингом. С одной стороны, команде Оле-Гуннара Сульшера разгрузиться бы, а с другой – любое поражение сейчас, особенно от сильного клуба, будет поводом для усиления критики. Между молотом и наковальней оказался МЮ и должен биться на «Стэмфорд Бридж» за победу. Либо же Сульшеру придется искать объяснения, почему Кубок Лиги МЮ не нужен, но такие, чтобы скептически настроенные фанаты поверили и прониклись.

«Монако» - «Марсель» (Кубок Французской Лиги, 1/16 финала)

Эти соперники лишены развлечения в виде еврокубков, но во Франции все равно традиционно на Кубок Лиги больше жалуются, чем в Англии. На Туманном Альбионе как-то больше привыкли к плотному графику, а на континенте чаще предпочитают жаловаться. Но матч «Монако» с «Марселем» обещает стать интересным, хотя бы в контексте их недавней встречи в Лиге 1, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу «Марселя».

Тогда это было понятно и объяснимо: монегаски оказались в кризисе, а провансальцы нащупали свою игру. Парадокс в том, что к этой встрече они подошли уже с противоположными тенденциями. «Монако» почти догнал «Марсель» в Лиге 1 и выиграл четыре из последних пяти матчей, тогда как «Марсель» одержал одну победу в шести последних матчах. Все перевернулось, и это – лучший шанс для скорой мести от «Монако». Ну помимо таких локальных интриг, как противостояние португальских тренеров Леонарду Жардима и Андре Виллаш-Боаша, есть еще сражение Александра Головина с «Марселем».

Перед матчем Жардим как раз высказал ключевую мысль, которой сопровождаются абсолютно все матчи Кубка Лиги во всех странах: это турнир для ротации. Португалец, например, намерен провести ротацию половины состава. Эти кубки идеально подходят для того, чтобы опробовать молодежь в боевых условиях, чтобы попробовать новые сочетания и связки. Именно этим будут заниматься все топовые участники Кубков Лиги, и в этом можно найти особый интерес, потому что есть возможность увидеть привычную команду в непривычных сочетаниях во вполне себе официальном боевом матче, а не в товарищеском, причем с сильным соперником.