Самый счастливый гольфист в мире

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«Соккер.ру» не сомневается, что Гарет Бэйл — талантливый футболист, но отношения между валлийцем и «Реалом» - это политес, а не взаимовыгодное сотрудничество.

К Гарету Бэйлу невозможно относиться без уважения. К Гарету Бэйлу невозможно относиться без иронии. Вы же не станете возражать, если я назову валлийца неоднозначным персонажем? Бэйл заслуживает уважения как четырехкратный победитель Лиги чемпионов, автор победных голов в двух триумфальных для «Реала» финалах, причем один из этих голов претендует на звание красивейшего в матчах такого ранга за всю историю. Гарет много раз признавался лучшим футболистом своей страны, забил 200+ голов за карьеру, на протяжении трех лет являлся самым дорогим футболистом на планете.

А ведь начинал этот парень слева в защите, причем в «Тоттенхэме» поначалу даже разочаровались в том, насколько средний это левый защитник, несмотря на прекрасные атлетические и технические данные. Был момент когда «шпоры» едва не продали Гарета «Бирмингему» за 3 миллиона евро. Все изменилось однажды лигочемпионским вечером, когда Бэйл сыграл против «Интера» в атаке и забил три мяча. Карьера валлийца получила новый импульс, он стал одной из главных звезд футбола и ушел в «Реал» за 103 миллиона евро. Через четыре года после несостоявшегося трансфера в «Бирмингем» за «трешку».

В Мадриде Гарет начал с хорошим настроением, в первом сезоне забил победные голы в финалах Кубка Короля и Лиги чемпионов, которую «Реал» не мог выиграть 12 лет. Долгожданная «Десима», наконец, улыбнулась «сливочным», и у Бэйла была немаленькая роль в этом отнюдь не рядовом успехе. Можно было помечтать, что дальше будет еще лучше, но в действительности сезон 2013/14 стал для Гарета самым результативным и внятным в составе «Реале» - 22 гола. Что же произошло дальше?

Топтание на месте

Ожидания накануне прихода Бэйла в «Реал» были гораздо более смелыми и радужными, нежели сложившаяся реальность. Есть несколько причин, почему карьера Гарета сложилась не так, как хотелось бы «Королевскому клубу», да и ему самому. Во-первых, валлиец за шесть лет ни на йоту не отошел от своего британского стиля игры, он хотел, чтобы «Реал» адаптировался под него, брезгуя учиться чему-то новому. Иногда «Мадриду» нужен был атлет Бэйл, его скорость, прямолинейность, бронебойные удары и индивидуальное мастерство — и тогда у Гарета случались удачные матчи. Но он, безусловно, упустил массу возможностей возвыситься на «Сантьяго Бернабеу», отказавшись впитывать в себя что-то новое, расширять горизонты.

Во-вторых, Бэйл в какой-то момент банально лишился мотивации, отчаявшись выйти из тени Криштиану Роналду. Это проблема не только Гарета, но и клуба, чьим ценным активом являлся и до сих пор является Бэйл. Валлиец хотел быть лучшим, до определенного момента шел к этой цели, прилагая максимум усилий, но когда решил, что до вершины ему не дотянуться, поплыл по течению. В такой психологии нет ничего необычного: «или я буду лучше всех, или плевать на всё». Естественно, на уровне футбола Бэйла потеря мотивации сказалась, но виноват и «Реал», который не сумел придумать для валлийца новую интересную роль в команде или дать зеленый свет трансферу: Гарет, глядишь, воспрянул бы в новом окружении, а «сливочные» получили бы достойную компенсацию.

Гольф, гольф, гольф

Третьей и, пожалуй, главной проблемой Бэйла стали частые травмы, которые испортили ему карьеру в Мадриде, но повреждения не берутся из воздуха, а в случае с Гаретом можно с большой долей уверенности утверждать, что его ноги и другие части тела страдали из-за дурной башки и какого-то нездорового для профессионального футболиста увлечения гольфом. Вот фраза из интервью Бэйла The Telegraph:

Честно сказать, я не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне это ни капельки не интересно. Зато я слежу за новостями гольфа, могу назвать десятку лучших игроков в мире. Где меня искать после завершения карьеры? Думаю, на поле для гольфа.

Может быть, Бэйл уже завершил футбольную карьеру, только никому не сказал? Потому что на поле для гольфа он проводит слишком много времени для человека, который профессионально занимается другим видом спорта. Каким бы пижонским ни выглядел гольф, это тоже спорт, забирающий у организма силы и энергию, мешающий правильному восстановлению. Бывший врач «Реала» Альфонсо дель Корраль категорично высказался на эту тему:

Конечно, это непрофессионально. Если бы я работал в медицинском штабе «Реала» сейчас, то запретил бы Бэйлу даже прикасаться к клюшке для гольфа. Эта игра приводит к большой нагрузке на пояснично-крестцовый отдел, нагрузка на позвоночник распределяется на другие части тела, в итоге, спортсмен получает проблемы с мышцами. Бэйла постоянно подводят голеностопы и икроножные мышцы, они перегружены, ему приходится играть через боль и дискомфорт, это влияет на эффективность его тела — хуже бежит, хуже ускоряется, хуже прыгает, а в критический момент может случиться травма.

Все счастливы!

Накануне матча с «Леганесом» Зинедина Зидана забросали вопросами о Бэйле, который пропустил последние матчи из-за повреждения, полученного в расположении национальной сборной. Добавляет деликатности ситуации тот факт, что Гарет запретил «Реалу» публиковать детали своей травмы, воспользовавшись врачебной тайной, а сам с разрешения клуба, отправился в Лондон где должен встретиться со своим агентом. Джонатан Барнетт успел всех заверить: «Гарет счастлив в „Реале“. Конечно же, нет никаких проблем с Бэйлом и у Зидана:

Всякое говорили и писали, но у нас хорошие отношения. Гарет прикладывает максимум усилий, всегда хорошо тренируется, мне комфортно с ним работать. Сейчас у него есть некоторые проблемы, но это временно. Когда Бэйл доступен, мы всегда можем на него положиться: это сильный футболист, заряженный на хорошую игру. Не помню, чтобы он говорил о своем желании покинуть „Реал“. Гарет снова будет играть, когда вернется к тренировкам.

На самом деле, Гарет старается не комментировать свое отношение к „Реалу“, Зидану и своему положению, а когда делает это, получается, как в сентябрьском интервью Sky Sports: „Не то чтобы я счастлив, но играю“. Со стороны Бэйла политес держит его агент, в „Реале“ тоже стараются натянуто улыбаться. Смысл перемирия понятен: хотят расстаться без битья посуды и с максимальной выгодой для всех стороны, ведь от скандального развода никто не выиграет. Пожалуй, от такого худого мира до трансфера ближе будет, чем от острых высказываний в конце прошлого сезона. Очевидно, что по-настоящему счастливы вместе Бэйл и „Реал“ уже точно не будет, порознь — есть шанс.