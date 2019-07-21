Дзюба хочет уйти из «Зенита», но некуда

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» понимает, что иностранному агентству надо отработать деньги Артема. Но сомневаемся, что их лучший вариант - удачный.

В АПЛ или другую лигу из топ-5 Артема пристраивают второй сезон подряд. В прошлый раз агенты подвели, поэтому Дзюба зашел с козырей – нанял на год агентство Жорже Мендеша, кукловода мира дикого футбольного рынка. Португалец представляет интересы многих, от Моуриньо и Роналду до Фалькао и Миранды.

Дзюба по оценке рыночной стоимости является далеко не последним клиентом конторы – выше Жоау Моутиньо, например. Возрастного португальца удачно пристроили в состав крепкого середняка АПЛ «Вулверхэмптона», где ему комфортно. А российского форварда явно планируют загнать в «Марсель» в Лигу 1. И поэтому возникает вопрос.

Какой смысл перебираться из первой команды шестой лиги зоны УЕФА в состав пятой команды пятого чемпионата в табели о рангах? Если хочется побыть пятым в составе «бело-голубых», то достаточно вспомнить позапрошлый сезон в «Зените». «Марсель» теоретически мог бы зайти в Лигу чемпионов, как тот же «Лилль», но даже в ЛЕ не попал.

Также у них есть проблемы с финансами. Обещали золотые горы, а остался шумный «Велодром» и нереализованные планы. Виллаш-Боаш пришел, но самые ценные игроки могут уйти, чтобы не прилетели санкции от УЕФА . Французы верят, что «Зенит» великодушно отдаст Дзюбу в аренду – потянуть и зарплату, и выкуп контракта вряд ли смогут.

Но зачем Артему такое счастье и риск накануне Евро-2020? Чемпионат континента – причина не спешить с переездом во Францию. С другой стороны, а кто сказал, что играть за «Марсель», пусть и бедный, не круто? С «Зенитом» Дзюба уже рубился в ЛЧ . Понимает, что многое в группе зависит от жребия, но в плей-офф, если получится туда выйти, успех не светит.

А «Марсель» недавно в финале Лиги Европы играл. У клуба дикая поддержка в знаменитом городе, где жена Дзюбы, если любит рыбные блюда, найдет буйабес в хорошем местном ресторане, из Балтийского моря переберутся на берега Средиземного, но в город заметно меньше, чем Санкт-Петербург. Плюс форвард получит приключения в зарубежной лиге, как давно мечтал.

И «Зенит», если подумать, без Артема не пропадет. До конца трансферного окна есть время для поисков серьезного игрока. Или все это бред, и сам «Марсель» - плохой вариант, и Семаку надо вызвать тех же хороших дел мастеров, что «починили» трансфер Сутормина из Оренбурга в Казань? Трубопроводы до «Зенита» доведут, как говорится. Чемпионам России нет смысла отпускать ценного игрока в аренду.

Дзюба ведь не просто автор голевых передач и человек, который лучше всех в РПЛ играет головой в атаке, когда рассуждаем о подборе мяча после длинного заброса из линии защиты. Артем еще и неформальный лидер команды, где капитаном служит Ивановича. Браниславу роль подходит, поскольку с характером и опытом. Но Дзюба много говорит, шутит и выделяется. В «Марселе» потеряет одно из преимуществ – настраивать команду.

В клубе, где капитаном является Пайет, а главным тренером – хорошо знакомый Дзюбе наставник, до сих пор молодой Андре Виллаш-Боаш, у Артема будет игровая практика. Лучшим снайпером в прошлом сезоне стал хавбек Товен, а Марио Балотелли уже покинул клуб. С итальянцем продолжать вести дела не захотели, но уже по формату форварда понятно, что Виллаш-Боаш ищет эдакого Дзюбу. Прекрасно понимает, какой футбол в атаке ему нужен.

Конечно, если в Лиге 1 станет на одного игрока сборной России больше, вряд ли Черчесов или сам нападающий проиграют. Бывший тренер «Зенита» не звал бы Дзюбу, чтобы сгноить в запасе накануне Евро-2020. Однако разве «Марсель» чем-то лучше «Зенита»? Разве что интереснее безнадежная борьба – шансов на титул против ПСЖ нет, но можно драться за второе место, нестабильность всех в Лиге 1 позволяет.

И заграницу в Марселе Дзюба получит. Хотя вряд ли такую чопорную, как в случае с Англией. Зато не нужно переходить в состав аутсайдера АПЛ , можно сразу зайти в один из величайших клубов страны, где вырастили чемпионом мира. Французскую лигу недооценивают, поскольку защищаются ужасно. Однако это форварду и нужно. Если Дзюбе не так интересно подносить снаряды Азмуну, как быть частью команды, где на него снова поставят, как на центрального форварда, то нужно соглашаться на «Марсель».

Хотя важно уточнить, не грядет ли распродажа ценных игроков? Понятно, что для Мендеша переговоры с командой, где тренером работает Виллаш-Боаш, не будут невероятно сложными. И в «Зените», если Дзюба дал понять, что намерен уйти, как только появится интересное предложение, к расставанию морально готовы. Никто в этот раз Артема точно не выгоняет.

Не исключено даже, что «Зенит» по давней традиции попробует сорвать переговоры, чтобы сохранить ценного футболиста – наотрез откажутся от аренды, а «Марсель» отпугнет немаленькая зарплата Дзюбы и потребность платить за немолодого форварда живые деньги, хотя у них не хватило средств для подписания контракта с Балотелли, который уже был в заявке. Или скорее Виллаш-Боаш не захотел работать с своеобразным Марио?

Вопросов много, но решать лично Дзюбе и никому больше. Душа просит после чемпионства новых приключений – надо отправляться поближе к Головину и показывать класс в лиге, где голы чаще всех в прошлом сезоне колотил Мбаппе. Дзюба, учитывая не самый грозный по именам состав «Марселя» с приличной по именам группой поддержки – Товен и Пайет (Окампос уже отправился в «Севилью»), может выделяться в Лиге 1.

Впрочем, Флориан уже на чемоданах, а сам «Марсель» пока ни одного яркого трансфера не провернул. Это значит, что потребность в новичках есть, а замена Балотелли на Дзюбу – не худший ход. Артем намного взрослее по подходу, чем Марио. Кроме того, за год до Евро-2020 капитан сборной России не планирует расслабляться. Вот только остается открытым вопрос по самому «Зениту».

Разве показали, что без Дзюбы у них остается чемпионский характер? У Артема было много голевых передач, а летом пока не приехал новый Данни или второй Халк. На Дзюбе завязана борьба. Трудно представить такую же удачную связку в атаке из Джорджевича или Заболотного с Азмуном. «Зенит», быть может, для Дзюбы не родной и не важный – хотя и не чужой. Но Семак, не отличающийся взрывной дикой энергичностью по природе своей, должен трижды подумать, стоит ли терять лидера?

Дзюбу заменят, но без него «Зенит» будет другим. Вызов порой манит сильнее стабильности, поэтому не удивляйтесь, если Лигу чемпионов форвард сборной России променяет на борьбу за 4-5 места в чемпионате Франции. Вот только проблема в пункте назначения. Если бы Артем был нужен в основе интересного «Вулверхэмптона» - это один вызов, там АПЛ , куча интересных матчей, настоящая проверка.

А «Марсель», где полно проблем – странный вариант, причем у них найдутся деньги на полноценный трансфер Артема, только если продадут лучших игроков, что автоматически делает переезд Дзюбы бессмысленным. Ему не нужен такой сезон, как был у Головина в «Монако», молодые могут себе позволить годик на адаптацию, у Артема времени нет. Поэтому будут разговоры, попытки конторы Мендеша придумать интересный вариант, но в итоге Дзюба может остаться.

Год назад все складывалось неважно, пусть с вояжем в Тулу повезло. Но вояж в Марсель – лишний, если впереди борьба за еще один чемпионский титул, отбор Евро-2020 и Лига чемпионов со жребием из первой корзины в «Зените». «Марсель» - именитый клуб, но в плохом состоянии. Героем футбольной периферии Дзюба за карьеру был не раз, ему не стоит соглашаться на первое же предложение агентов. Пусть ищут лучше, этот вариант с подвохом.