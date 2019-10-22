Роналду превращается в Месси

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Силы покидают португальца, но роль свободного художника придаст остроты. «Соккер.ру» оценивает состояние Криштиану.

Семин повторил на пресс-конференции прописную истину: чтобы остановить Роналду, нужно переиграть весь «Ювентус». Концентрация на одном человеке была бы ошибкой. Андрей Шевченко в матче Украины против Португалии пошел правильным путем – не отвлекался на одного.

Роналду в итоге отличился с пенальти, но по факту не стал причиной главного беспокойства Пятова, ведь позиционно против него грамотно сыграть может каждая команда, располагающая молодыми и физически готовыми ребятами в центре поля и в обороне.

«Локомотив» к юным коллективам не относится, но тут важно понимать разницу между Роналду в сборной, где напарники крутые, но по-прежнему нет своего Бензема, и Криштиану в «Ювентусе», где Сарри сделал шаг навстречу стареющему форварду.

Тактика Аллегри в прошлом

Маурицио не зашел в «Ювентус» со своей схемой «4-3-3», его пока устраивает Пьянич в опорной зоне, ведь Хедира и Матюиди выполняют свои функции рядом и оба умеют разрушать, как Миралем – созидать в стиле Пирло. И при этом в Турине не видим тройку в атаке, в которой Роналду запрут на левом фланге, как было у Аллегри в ряде матчей.

В прошлом сезоне не было в команде Игуаина, а сейчас любимец Сарри занимает место в атаке, а вот после травмы Дугласа Косты тренер не спешит находить новую тройку впереди. Ставит на дуэт с Роналду, который может сработать лучше, чем во времена игры Криштиану и Гонсало за «Реал» – тогда аргентинец был моложе и глупее как нападающий.

Сейчас же Роналду не такой техничный – дриблинг перестал быть козырем, стартовая скорость упала заметно, португалец редко ставит на чистую игру один в один. Зато важно знать, что в «Ювентусе» Сарри форвард не является больше игроком с креном лишь на левый фланг. Конечно, у Аллегри тоже были эксперименты, но Маурицио пошел дальше – медленно превращает Роналду в свободного художника.

Криштиану становится Лионелем

Для Месси перевоплощение в диспетчера «Барселоны», которое совпало с уходом Хави и последними днями в клубе для Иньесты, стало спасением. Лионель может ходить пешком, но получает достаточно мячей, чтобы не превращаться в медлительного форварда. Роналду физически намного крепче, но и его травмы задевают.

Португальцу теперь нужен отдых, чтобы набирать скорость и держать темп – как в последних матчах, ведь не забивал только в ворота «Интера», а шесть из семи других соперников огорчил. Также важно обратить внимание на то, где Роналду у тренера Сарри начал касаться мяча. Например, против «Болоньи» искал возможность сыграть по всему фронту атаки.

Нет больше никого крена на левый фланг, если тренер не требует. А если Роналду возвращается к классике, то парадоксально теряет в эффективности. У Криштиану много касаний в последних играх за клуб – 55, 66 и 65, что не может быть случайностью, особенно если учесть, что против «Болоньи» вовсю тестировали переход Роналду на позицию под нападающим, где играет за «Барселону» Месси. Конечно же, форвард вбегал в штрафную площадь, как умеет, но игра явно меняется.

Роналду ищет новую позицию

Старый Криштиану опасен, как обычно, но привычный для соперников. Например, сборная Португалии его новый подход не поняла – следовательно, проиграли Украине. «Ювентус» сильнее понимает и трансформацию самого Роналду – с учетом потери скорости и наращивания количества передач при сохранении числа ударов – и игру без Криштиану в атаке или прессинге.

«Барселона» многим жертвует, чтобы Месси мог быть свободным художником, который также ждет штрафные, чтобы отличиться. У Роналду давно не получаются удары со стандартов, как раньше, зато физически он мощнее. Следовательно, дерется на втором этаже, может отобрать мяч у соперника. Когда Роналду уходит в центр поля, то становится опасным как автор передач – создает по 1.7 момента за игру.

С «Атлетико» и «Байером» сыграл немного иначе, хрестоматийнее, хотя результативность в Серии А – забил 4 мяча, отдал 1 ассист, теряет мяч в двух случаях из каждых десяти, а дополнительно собирает по 6 ударов за вечер – подсказывает, в какой роли чувствует себя лучше. Поскольку Сарри не играет строго «4-3-3», а Роналду не является тактической копией Азара, хотя у них есть смежные задачи, то видим трансформацию зрелого мастера.

Пока нельзя сказать, что проект завершен, и Сарри создал монстра по лекалам доктора Франкенштейна – вот этот Роналду, цыкающий по голу в ворота каждого соперника, не обязательно выиграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом». Однако стоит отметить, что сегодня не только Игнатьев и Чорлука должны переживать, но и от Мурильо и Баринова многое зависит. Возможно, и от Крыховяка.

Не стоит забывать, что Роналду вырос из правого и левого вингеров, может играть там, где скажет тренер – от позиции под нападающим до роли центрального форварда. Поэтому Сарри просто ищет оптимальное сочетание своего «саррибола» и характеристик Криштиану. Роналду логично сделать свободным художником, ведь «Ювентус» тактически более монолитная конструкция, нежели был «Реал», где Криштиану был привязан к флангу и менялся местами с Бензема.

Но «Реал» жил контратаками, а «Ювентус» играет позиционно, особенно при Сарри. Оборона туринцев пока не радует – частенько пропускают, но поскольку часто выигрывают с разницей в один мяч, а Роналду как раз столько и забивает почти всем последним соперникам, то логика в эксперименте Сарри присутствует. Маурицио хочет получить своего Криштиану. С большим количеством передач – португалец в «Ювентусе» в Серии А сейчас отдает на 11 передач за игру больше, чем в последнем сезоне за «Реал» в Ла Лиге.

С большим количеством пасов под удары напарникам – Игуаин не Бензема, более эгоистичный форвард, поэтому его нужно кормить пасами. И раз Криштиану замыкает семерку лучших игроков Серии А по xA (опасности последних передач), опережая всех в «Ювентусе» по параметру, то потенциал нужно использовать. Пока не удается, поскольку команда слишком полагается на Роналду – Пьянич, Дибала и Рэмзи не жалуют напарников шикарными моментами, но задумка Сарри становится очевидной.

Семин подходит «старой синьоре»

Рациональный «Локомотив», готовый отдать мяч, является удачным соперником, чтобы опробовать Роналду между линиями. И примитивный подход возможен, но приличные соперники часто готовы к встрече с Роналду – как «Аякс». Молодость побеждала опыт Криштиану всюду, кроме финала Лиги Наций, где спас молодой Бернарду. Даже легендам важно искать новые подходы. И показатель качества последних передач Роналду объясняет, что процесс запущен.

Криштиану остается одним из главных наконечников Серии А, но «Ювентус» не так активен в атаке, как хотелось бы – Роналду уступает и форвардам «Интера», и нападающим «Лацио», и Пентеку с Джеко по суммарному качеству созданных для него моментов. Также Роналду не балует голами на ровном месте – забивает то, что должен реализовать, учитывая объем ударов. Логичной видится попытка повторить игру Месси с учетом, что Рэмзи легко уступит место перед штрафной, а Пьянич спрятан достаточно глубоко.

Роналду не обязательно станет хорошим Месси, ведь как только не получается в центре – срывается на любимый левый фланг, но разнообразие нужно. Сарри прекрасно понимает, что Серия А создана для форвардов за тридцать, но только если они хитрые. Вингеру Криштиану хитрости не хватает. В «Реале» много лет ставили на его физику – выше прыгнуть, сильнее пробить, резче развернуться, но в 34 года держать высокий темп сложно.

А вот играть вразвалочку, аритмично, смещаясь в глубину поля, как Месси – куда проще. Роналду нужна позиция, где он сможет и отдыхать, и быть полезным, и удивлять соперников. Если в игре Криштиану появятся в ближайших матчах за клуб элементы подхода Де Брюйне – когда говорим о работе по месту центрального хавбека, и Месси – если ищем аналоги перед штрафной, то не удивляйтесь. Сарри очевидно тестирует и такой вариант, поскольку понимает, что «Ювентус» по делу проигрывал в Лиге чемпионов, даже когда был в шаге от трофея.

Нужно разыграть карту Роналду, показать нечто свежее, и кто может удивить новизной, как не самый главный футболист в заявке чемпионов Италии?