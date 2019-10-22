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Роналду превращается в Месси

сегодня, 20:16
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Игуаин Гонсало
Игуаин Гонсало
Нападающий

Силы покидают португальца, но роль свободного художника придаст остроты. «Соккер.ру» оценивает состояние Криштиану.

Семин повторил на пресс-конференции прописную истину: чтобы остановить Роналду, нужно переиграть весь «Ювентус». Концентрация на одном человеке была бы ошибкой. Андрей Шевченко в матче Украины против Португалии пошел правильным путем – не отвлекался на одного.

Роналду в итоге отличился с пенальти, но по факту не стал причиной главного беспокойства Пятова, ведь позиционно против него грамотно сыграть может каждая команда, располагающая молодыми и физически готовыми ребятами в центре поля и в обороне.

«Локомотив» к юным коллективам не относится, но тут важно понимать разницу между Роналду в сборной, где напарники крутые, но по-прежнему нет своего Бензема, и Криштиану в «Ювентусе», где Сарри сделал шаг навстречу стареющему форварду.

Тактика Аллегри в прошлом

Маурицио не зашел в «Ювентус» со своей схемой «4-3-3», его пока устраивает Пьянич в опорной зоне, ведь Хедира и Матюиди выполняют свои функции рядом и оба умеют разрушать, как Миралем – созидать в стиле Пирло. И при этом в Турине не видим тройку в атаке, в которой Роналду запрут на левом фланге, как было у Аллегри в ряде матчей.

В прошлом сезоне не было в команде Игуаина, а сейчас любимец Сарри занимает место в атаке, а вот после травмы Дугласа Косты тренер не спешит находить новую тройку впереди. Ставит на дуэт с Роналду, который может сработать лучше, чем во времена игры Криштиану и Гонсало за «Реал» – тогда аргентинец был моложе и глупее как нападающий.

Сейчас же Роналду не такой техничный – дриблинг перестал быть козырем, стартовая скорость упала заметно, португалец редко ставит на чистую игру один в один. Зато важно знать, что в «Ювентусе» Сарри форвард не является больше игроком с креном лишь на левый фланг. Конечно, у Аллегри тоже были эксперименты, но Маурицио пошел дальше – медленно превращает Роналду в свободного художника.

Криштиану становится Лионелем

Для Месси перевоплощение в диспетчера «Барселоны», которое совпало с уходом Хави и последними днями в клубе для Иньесты, стало спасением. Лионель может ходить пешком, но получает достаточно мячей, чтобы не превращаться в медлительного форварда. Роналду физически намного крепче, но и его травмы задевают.

Португальцу теперь нужен отдых, чтобы набирать скорость и держать темп – как в последних матчах, ведь не забивал только в ворота «Интера», а шесть из семи других соперников огорчил. Также важно обратить внимание на то, где Роналду у тренера Сарри начал касаться мяча. Например, против «Болоньи» искал возможность сыграть по всему фронту атаки.

Нет больше никого крена на левый фланг, если тренер не требует. А если Роналду возвращается к классике, то парадоксально теряет в эффективности. У Криштиану много касаний в последних играх за клуб – 55, 66 и 65, что не может быть случайностью, особенно если учесть, что против «Болоньи» вовсю тестировали переход Роналду на позицию под нападающим, где играет за «Барселону» Месси. Конечно же, форвард вбегал в штрафную площадь, как умеет, но игра явно меняется.

Роналду ищет новую позицию

Старый Криштиану опасен, как обычно, но привычный для соперников. Например, сборная Португалии его новый подход не поняла – следовательно, проиграли Украине. «Ювентус» сильнее понимает и трансформацию самого Роналду – с учетом потери скорости и наращивания количества передач при сохранении числа ударов – и игру без Криштиану в атаке или прессинге.

«Барселона» многим жертвует, чтобы Месси мог быть свободным художником, который также ждет штрафные, чтобы отличиться. У Роналду давно не получаются удары со стандартов, как раньше, зато физически он мощнее. Следовательно, дерется на втором этаже, может отобрать мяч у соперника. Когда Роналду уходит в центр поля, то становится опасным как автор передач – создает по 1.7 момента за игру.

С «Атлетико» и «Байером» сыграл немного иначе, хрестоматийнее, хотя результативность в Серии А – забил 4 мяча, отдал 1 ассист, теряет мяч в двух случаях из каждых десяти, а дополнительно собирает по 6 ударов за вечер – подсказывает, в какой роли чувствует себя лучше. Поскольку Сарри не играет строго «4-3-3», а Роналду не является тактической копией Азара, хотя у них есть смежные задачи, то видим трансформацию зрелого мастера.

Пока нельзя сказать, что проект завершен, и Сарри создал монстра по лекалам доктора Франкенштейна – вот этот Роналду, цыкающий по голу в ворота каждого соперника, не обязательно выиграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом». Однако стоит отметить, что сегодня не только Игнатьев и Чорлука должны переживать, но и от Мурильо и Баринова многое зависит. Возможно, и от Крыховяка.

Не стоит забывать, что Роналду вырос из правого и левого вингеров, может играть там, где скажет тренер – от позиции под нападающим до роли центрального форварда. Поэтому Сарри просто ищет оптимальное сочетание своего «саррибола» и характеристик Криштиану. Роналду логично сделать свободным художником, ведь «Ювентус» тактически более монолитная конструкция, нежели был «Реал», где Криштиану был привязан к флангу и менялся местами с Бензема.

Но «Реал» жил контратаками, а «Ювентус» играет позиционно, особенно при Сарри. Оборона туринцев пока не радует – частенько пропускают, но поскольку часто выигрывают с разницей в один мяч, а Роналду как раз столько и забивает почти всем последним соперникам, то логика в эксперименте Сарри присутствует. Маурицио хочет получить своего Криштиану. С большим количеством передач – португалец в «Ювентусе» в Серии А сейчас отдает на 11 передач за игру больше, чем в последнем сезоне за «Реал» в Ла Лиге.

С большим количеством пасов под удары напарникам – Игуаин не Бензема, более эгоистичный форвард, поэтому его нужно кормить пасами. И раз Криштиану замыкает семерку лучших игроков Серии А по xA (опасности последних передач), опережая всех в «Ювентусе» по параметру, то потенциал нужно использовать. Пока не удается, поскольку команда слишком полагается на Роналду – Пьянич, Дибала и Рэмзи не жалуют напарников шикарными моментами, но задумка Сарри становится очевидной.

Семин подходит «старой синьоре»

Рациональный «Локомотив», готовый отдать мяч, является удачным соперником, чтобы опробовать Роналду между линиями. И примитивный подход возможен, но приличные соперники часто готовы к встрече с Роналду – как «Аякс». Молодость побеждала опыт Криштиану всюду, кроме финала Лиги Наций, где спас молодой Бернарду. Даже легендам важно искать новые подходы. И показатель качества последних передач Роналду объясняет, что процесс запущен.

Криштиану остается одним из главных наконечников Серии А, но «Ювентус» не так активен в атаке, как хотелось бы – Роналду уступает и форвардам «Интера», и нападающим «Лацио», и Пентеку с Джеко по суммарному качеству созданных для него моментов. Также Роналду не балует голами на ровном месте – забивает то, что должен реализовать, учитывая объем ударов. Логичной видится попытка повторить игру Месси с учетом, что Рэмзи легко уступит место перед штрафной, а Пьянич спрятан достаточно глубоко.

Роналду не обязательно станет хорошим Месси, ведь как только не получается в центре – срывается на любимый левый фланг, но разнообразие нужно. Сарри прекрасно понимает, что Серия А создана для форвардов за тридцать, но только если они хитрые. Вингеру Криштиану хитрости не хватает. В «Реале» много лет ставили на его физику – выше прыгнуть, сильнее пробить, резче развернуться, но в 34 года держать высокий темп сложно.

А вот играть вразвалочку, аритмично, смещаясь в глубину поля, как Месси – куда проще. Роналду нужна позиция, где он сможет и отдыхать, и быть полезным, и удивлять соперников. Если в игре Криштиану появятся в ближайших матчах за клуб элементы подхода Де Брюйне – когда говорим о работе по месту центрального хавбека, и Месси – если ищем аналоги перед штрафной, то не удивляйтесь. Сарри очевидно тестирует и такой вариант, поскольку понимает, что «Ювентус» по делу проигрывал в Лиге чемпионов, даже когда был в шаге от трофея.

Нужно разыграть карту Роналду, показать нечто свежее, и кто может удивить новизной, как не самый главный футболист в заявке чемпионов Италии?

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Все комментарии
karnager
karnager
   450 / 858
сегодня в 21:47
Роналду и Месси - эти 2 фамилии снова в одной статье? Да будет срач в комментариях!
AMaaa_777
AMaaa_777
   51 / 858
сегодня в 21:43
Ну как сказать...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   676 / 858
сегодня в 21:21
То, что из себя представляет этот замыкала, когда не ему не выкатывают мяч на пустые, и ему приходится отходить за мячом за пределы штрафной, наглядно показал, например, матч с Уругваем на ЧМ - ноль, полный ноль! Его даже не атаковали особо, пока он не подходил близко к линии штрафной, просто плассировались перед ним. И даже так он ничего не сделал.
Какие тут могут быть сравнения с Месси, который одним пасом может вывести партнёра один на один с центра поля? Или обыграть нескольких соперников? Просто разного уровня игроки, которых хоть как-то уровнять пытаются только бесконечный пиар и толпа абсолютно отбитых персофанов.
d_fincher
d_fincher ответил Дед за ЦСКА
   23 / 858
сегодня в 21:19
Конечно Роналду крутой парень, однако и Сёмин не лыком шит. Надежд на победу Локо почти нет, но сыграть достойно необходимо. Удачи Локо !
Ты не прав. Будет разгром. Скринь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   50 / 858
сегодня в 21:18
Конечно Роналду крутой парень, однако и Сёмин не лыком шит. Надежд на победу Локо почти нет, но сыграть достойно необходимо. Удачи Локо !
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 858
сегодня в 20:52
Удачи Роналду в лалиге
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   180 / 858
сегодня в 20:43
Локомотив покажет ему сегодня!
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