Гуус, ты дома! А где же Теун?

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о новом полузащитнике «Спартака». И не только о нём.

Свершилось. Капитан «Алкмара» Гуус Тиль официально в «Спартаке». Самая дорогая покупка 10-кратных чемпионов страны. Но ведь «красно-белые» не закрыли дыру в опорной зоне, возникшую после ухода Фернандо.

Если вы не забыли, то в самой первой новости об интересе «Спартака» к игрокам «Алкмара» фигурировали два имени - Гуус Тиль и Теун Купмейнерс. Просто первого вспоминали чаще, как-никак капитан, и в первой сборной Голландии засветился. Да и потребность москвичей в атакующем полузащитнике выглядела куда более актуальной.

Пока только подписчик

Купмейнерс не столь раскручен, как его приятель. Во втором круге он в интересах команды и вовсе перешёл из средней линии в центр обороны, благо навыки игры в защите у Теуна имеются. А вообще он хорош не только как разрушитель. Большинство атак «Алкмара» начинал его восьмой номер. Он же подавал угловые с правого фланга, исполнял штрафные в стиле Фернандо и бил пенальти. Тот пресловутый интерес команды, ради которого Теуна загнали в оборону, был в первую очередь капризом Адама Махера, считавшего, что ему опытному игроку, побывавшему в ПСВ и первой сборной не хватает игровой практики. Вот поэтому тренер Джон ван ден Бром попросил более молодого отойти назад. Летом ван ден Бром ушёл в «Утрехт», прихватив с собой Махера. Сразу вспомнилась строчка из песни Аркадия Северного «и мохер в придачу». Новый тренер Арне Слот вернул Теуна на его любимое место, в пару ко второму опорнику Фредрику Мидтсьё.

Сказать, что Гуус без Теуна - деньги на ветер, было бы преувеличением. Тиль сам по себе отличный футболист. Но вдвоём друзья способны сотворить куда больше, чем порознь. Наверняка об этом знают в «Спартаке». Купмейнерс - не единственный потенциальный клиент московских «красно-белых», но, скорее всего, капитан голландской молодёжки первый в списке Томаса Цорна. Тем более, может, москвичам скидка положена? И второй голландец будет стоить не столь дорого?

Кстати. После того, как Тиль стал спартаковцем, Купмейнерс подписался на Инстаграм московского клуба. Не на страничку своего друга, а именно на спартаковский ресурс. К чему бы это? Конечно, этот поступок Теуна никого и ни к чему не обязывает. Однако совпадения в таких делах редки.

Подстеленная соломка

Но захотят ли голландские «красно-белые» продавать второго лидера? Деньги «сыроварам» нужны, но не просядет ли их средняя линия. Тем более, что Махер ушёл. Однако «Алкмар» остаётся не с одним Мидтсьё. В клубе словно предчувствовали уход Адама и вернули из аренды Марко Вейиновича. Второй круг сезона 2018/19 Вейинович провёл в польской «Арке». И это не всё. Красно-белую футболку примерил Йорди Класи, получивший вольную в «Саутгемптоне». А он - опорник не хуже, чем Махер. И тем более, не слабее Мидтсьё и Вейиновича. Так что соломку на случай ухода Купмейнерса «Алкмар» постелил. Уход Теуна не станет катастрофой, поэтому можно ждать новой эпопеи.

Надо ли Купмейнерсу ехать в Москву? А почему бы нет. Как известно, «Алкмар» очень не любит продавать игроков «Аяксу», ПСВ и «Фейеноорду». А транзитом через «Спартак» - совсем иное дело. В голландском футболе есть три «кита» и четвёртому не бывать. А «дельфину», которым является клуб из Алкмара, хватит Класи, Вейиновича и Мидтсьё. Отразится ли продажа Тиля и, возможно, Купмейнерса на игре команды? Да как сказать. Прошлым летом «Алкмар» уже расставался с двумя лидерами. Двухметрового нападающего Вута Вегхорста продали за 10,5 миллионов «Вольфсбургу», а лучшего бомбардира Алирезу Джаханбахша за рекордные для клуба 20 миллионов отпустили в английский «Брайтон». И не рухнули. С третьего места алкмарцы переместились на четвёртое. Могло быть намного хуже, учитывая травму Майрона Боаду. Поэтому если возникнет соблазн кого-то выгодно пристроить, руководство вряд ли будет несговорчивым.

Остальные сокровища

А есть в «Алкмаре» кем ещё поживиться помимо Купмейнерса? Есть! Вряд ли «Спартак» или другие наши клубы может заинтересовать вратарь Марко Бизо, даром, что он один из лучших в Эре и регулярно вызывается в сборную Голландии. Лимит в РФЛ никто не отменял. Самый именитый футболист защитник Рон Влар тоже не наш клиент в виду возраста и подверженности травмам. Главное сокровище «А-Зет» не Тиль и не Купмейнерс, а 18-летний нападающий Майрон Боаду. Этакий клон Марио Балотелли в хорошем смысле. И проворен, и с мячом на «ты», и с ударом, от которого порою отворачиваются вратари. Майрон очень резво начал прошлый сезон, забил три мяча в пяти стартовых встречах, а потом порвал «кресты» и лечился почти год. Теперь этот юноша снова здоров и полон энергии. Однако любовь «Алкмара» к деньгам вряд ли перевесит прагматизм. Майрон ещё не наработал на выгодную продажу, поэтому сезон-другой побегает в родном коллективе. Заодно и в цене вырастет. Главное, чтоб не превратился в Балотелли во всех смыслах.

Весьма интересны крайние нападающие. Левый фланг бороздит Уссама Идрисси, справа обосновался залечивший колено Кельвин Стенгс. Оба быстры, выносливы, а главное щедры. Любят не только забивать, но и помогать это делать товарищам. Тот же Тиль положил немало мячей в ворота после фланговых прострелов. «Спартак» уже усилил свои фланги, и вряд ли Уссама с Кельвином ему сейчас нужны. Однако другим клубам РПЛ стоит понаблюдать за этими футболистами.

Томас Увежан (не стоит искать у него армянские корни) известен как левый защитник, причём весьма и весьма недурственный. Но в стартовом матче нового голландского чемпионата он занял место Гууса Тиля в средней линии и сыграл очень достойно. Одна игра - не повод для выводов, но, видимо, Томас и станет новым плеймейкером «Алкмара». Ведь слева в защите появился Оуэн Вейндаль, уроженец города Заандам. Именно этому городу клуб обязан буквой Z на своём гербе. Оуэн давно стучался в основу, но его любимая позиция была занята Увежаном. Теперь, когда Томас сменил профессию, 20-летний Вейндаль получил шанс доказать свою состоятельность. Справа же в обороне и вовсе появился 19-летний японец Юкинари Сугавара. Который не только усадил в запас Йонаса Свенссена, но и забил в дебютной встрече.

Но оставим этих юношей, и вернёмся к Увежану. Томас - друг Гууса и Тёна, более того он - заводила в этой компании. Всё же он чуточку старше. При этом он пребывал в тени своих товарищей и теперь, после известных событий, может выйти на первые роли. Как тот же Тиль в прошлом сезоне. К нему стоит присмотреться, особенно если Андре Шюррле не оправдает надежд. Кстати, если Увежан вслед за Купмейнерсом подпишется на страницу «Спартака» (Тиль у него в друзьях и в соцсети тоже) - не удивляйтесь.