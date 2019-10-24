Чемпион России, легенда Украины, тренер «Ференцвароша»

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«Соккер.ру» рассказывает о самом примечательном члене делегации «Ференцвароша», которому сегодня играть с ЦСКА — главном тренере венгерского клуба Сергее Реброве.

Горловка, Донецк, «Шахтер»

Ребров — уроженец Горловки, что в Донецкой области, и талантливого мальчишку естественным образом притянуло к главному клубу региона — донецкому «Шахтеру», за который миниатюрный нападающий (рост Сергея — 173 сантиметра) дебютировал еще в первенстве СССР . Если бы Ребров появился на свет лет на 10 позже, то наверняка стал бы легендой набравшего силу «Шахтера», но в начале 90-х украинский футбол еще был на 100% динамоцентричным. Лучшие футболисты стекались в Киев, и форвард из Горловки не стал исключением: в 1992-м Ребров присоединился к «Динамо», с которым выиграет чемпионат Украины восемь раз подряд. Но это уже отдельная история.

«Динамо» и Лобановский

Когда Сергей Ребров перебрался в «Динамо», Мэтр Лобановский был в турне по Ближнему Востоку, где тренировал сборные ОАЭ и Кувейта. Существование «Динамо» между тем было простым и понятным: добываемые каждый год практически без сопротивления чемпионства и столь же регулярные провалы в еврокубках. В Лиге чемпионов 1994/95 «Динамо» заняло последнее место в группе, набрав очки только в одном матче, зато в каком! Дома был обыгран принципиальный соперник — московский «Спартак», причем «Динамо» уступало 0:2 после первого тайма, но перевернуло ход матча во второй половине. Победный мяч забил Сергей Ребров на 86-й минуте.

Из следующего розыгрыша «Динамо» исключили из-за попытки подкупа судьи, еще через год киевляне в квалификации с общим счетом 2:6 уступили венскому «Рапиду» и снова остались без Лиги чемпионов. Все изменил Валерий Лобановский, вернувшийся в «Динамо» в 1997-м: украинский чемпион сходу добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, а в розыгрыше 1998/99 играл в полуфинале, где в драматичной борьбе уступил мюнхенской «Баварии» (3:3; 0:1). Полковник провернул не только судьбу родного клуба, но и молодого форварда Реброва, который к 23 годам не забивал больше 10 голов за сезон. Результативность Сергея под руководством Лобановского: 23 — 39 — 28 — 31. Конечно же, форвардом заинтересовались в Европе.

«Тоттенхэм» и АПЛ

Определенно, лучшим временем для отъезда был 1999 год, лето после успеха в Лиге чемпионов, где «Динамо» едва не заскочило в финал. Но киевляне отправляли в «Милан» Андрея Шевченко, а без обоих ведущих форвардов Валерий Васильевич оставаться не хотел. В итоге, Ребров перебрался в «Тоттенхэм» в 2000 году за 18 миллионов евро. Нападающий оказался не в том клубе и не в то время. Хотя, начал Сергей относительно неплохо под руководством Джорджа Грэма, заколотил десяток мячей за полсезона, забил «Арсеналу» в дерби Северного Лондона, но потом шотландца уволили, а пришедший вместо него Гленн Ходдл сразу стал крутить носом, а в ближайшее трансферное окно привел дюжину своих футболистов, и украинец оказался на скамейке.

При этом Ребров постоянно выходил на замены чисто для протокола, потому что по условиям контракта должен был отыграть 75% матчей, но ничего показать не мог в команде, где ему были не рады. Параллельно в прессе Сергею предъявляли за его высокую трансферную стоимость (клубный рекорд «Тоттенхэма» на тот момент) и не менее высокую зарплату. Еще недавно ты громил «Барселону» в Лиге чемпионов, выбивал «Реал», забивал английским командам, а теперь оказался в запасе английского середняка и слушаешь постоянные упреки в свой адрес. Не самая приятная ситуация. Конечно же, Ребров хотел уйти, а «Тоттенхэм» - сбагрить его поскорее, но подходящий всем сторонам вариант пришлось искать очень долго, пока таковой не обнаружился… в Турции.

Чемпион Турции и еще один шанс в Англии

Полтора года Ребров отбегал в чемпионате Турции за «Фенербахче». Форвард, находящийся на пороге 30-летия, и здесь не обрел былую результативность, ссорился с тренерами, проигрывал конкуренцию и был несчастлив. 38 матчей и 4 гола за полтора сезона — не те цифры, которыми можно гордиться. Единственное светлое пятно во всей этой истории — победа в чемпионате Турции 2003/04, расширившая трофейную коллекцию Реброва.

После Турции Сергей стал участником странной махинации. Оставался еще год по контракту с «Тоттенхэмом», и «шпоры» поставили условия: или маринуешься на «Уайт Харт Лейн», или мы тебя отпускаем при условии, что ты подписываешь контракт на год с «Вест Хэмом». Почему так? Ну, видимо «услуга за услугу». Например, тем летом «молотобойцы» продали «Тоттенхэму» Майкла Кэррика, хотя претендентов на хавбека наверняка хватало.

«Молотобойцы» тогда выступали в Чемпионшипе. Ребров отправился в другую часть Лондона и помог ВХ пробиться в АПЛ через плей-офф, взяв на себя функции подыгрывающего при форварде Шерингеме. «Вест Хэм» предлагал Сергею полноценный контракт и новый шанс в Премьер-Лиге, но он устал от странствий и решил вернуться в «Динамо».

У истоков

В первом же сезоне после возвращения в «Динамо» Сергей Ребров забил 15 голов — в полтора раза больше, чем в предыдущих четырех сезонах в составе «Тоттенхэма», «Фенербахче» и «Вест Хэма». Вот только «Динамо» к моменту возвращения Реброва уже утратило статус безоговорочного флагмана украинского футбола, начиналось время «Шахтера». Тем не менее Сергей выиграл с киевлянами еще один чемпионат и два Кубка Украины, а еще довел число голов за «Динамо» до 163. Это второй показатель в истории клуба после Олега Блохина (266).

Чемпион России

А на закате карьеры Сергей Ребров успел отметиться в чемпионате России, куда его позвал Бердыев, которому были нужны опытные игроки в «Рубине». Украинского форварда Курбан Бекиевич сначала использовал на позиции «десятки», а потом на левом фланге атаки, и это принесло свои плоды: в чемпионском сезоне 2008 года Ребров забил 5 голов, неоднократно ассистировал партнерам и сделал весомый вклад в неожиданное и заслуженное «золото» Казани. После «Рубина» Сергей еще планировал поиграть за киевский «Арсенал», но в последний момент договоренности сорвались, и славный форвард, забивший 220 голов в своей карьере, решил повесить бутсы на гвоздь.

Ребров-тренер

Свой тренерский путь Сергей Станиславович начал в недрах киевского «Динамо»: тренировал молодежь, был ассистентом Олега Блохина в главной команде, а в 2014-м занял главное кресло. И вернул Киеву чемпионство после шести лет гегемонии «Шахтера»! Под руководством Реброва «Динамо» выиграло два чемпионата, два Кубка и Суперкубок Украины. Сегодняшний соперник ЦСКА — единственный человек в украинском футболе, который делал «золотой дубль» и в качестве футболиста, и в качестве тренера.