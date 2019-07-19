Александр Самедов от «А» до «Я»

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Самедов тихо и скромно закончил футбольную карьеру, а сегодня отмечает свой 35-й день рождения. «Соккер.ру», пользуясь поводом, провожает Александра из большого футбола.

Азербайджан. Отец Самедова – этнический азербайджанец, в связи с этим обстоятельством Федерация футбола Азербайджана неоднократно предлагала Александру выступать за сборную Азербайджана, но футболист раз за разом вежливо отказывался: Моя

Родина – Россия, в Баку был один раз, азербайджанским языком не владею.

Когда в 2013-м году Самедов посетил Баку еще раз, чтобы сыграть против местной команды в составе сборной России, его постоянно освистывали, а в конце матча забросали зажигалками и монетами. Александр ответил результативной передачей на Романа Широкова.

Бразильский мундиаль. Перед ЧМ -2014 в Бразилии было много надежд, которые рухнули. Сборную России под руководством Фабио Капелло признали самой скучной командой турнира, а Самедову, как он позже признавался, долго снился промах в матче с Алжиром, который мог вывести нашу команду в плей-офф.

Вера. Отец футболиста – мусульманин, мать – православная, а Александр выбрал свой путь. Еще в 2009 году в одном из интервью Самедов признался:

Я христианин, но не православный. Я евангелист.

Стоит отметить, что к этой вере Александр пришел уже в сознательном возрасте благодаря своей супруге Юлии.

Голы. У Самедова красивое число голов за карьеру – 77. Из них 70 он забил за клубные команды и 7 – за сборную России. Возможно, самый главный свой гол Александр забил уже ближе к окончанию карьеры: весной 2017-го он принес победу «Спартаку» в матче с «Зенитом» (2:1), и это стало важной вехой для «красно-белых» на пути к долгожданному чемпионству.

«Динамо». В составе «Динамо» Самедов провел два сезона, а в лихой команде Сергея Силкина демонстрировал, возможно, лучший футбол в своей карьере. Воронин, Кураньи, Самедов и молодой Кокорин тогда гремели на всю РПЛ , пусть и недолго. Именно из «Динамо» Александр получил первый вызов в сборную России.

Евро. На счету Самедова 8 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира, а вот на Евро Александр сыграл лишь однажды и вспоминать ту игру не хочет – 0:3 от Уэльса на Евро-2016.

Жуть. Случилась с Самедовым осенью 2017-го в матче «Спартак» - «Урал». В верховой борьбе хавбек получил удар в затылок, потерял сознание в воздухе и рухнул на газон. Несколько секунд Саша провел в отключке – пришлось поволноваться за него. К счастью, все обошлось.

Завершил карьеру? Официального объявления пока не было, но, судя по всему, это так. У Самедова были предложения от «Крыльев Советов», где он доигрывал прошлый сезон, и от «Уфы», но Александр не соблазнился.

Инстаграм. У Самедова 165 тысяч подписчиков!

Кафе «Сирень». В 2014 году Самедов стал ресторатором, реанимировав семейное кафе «Сирень» в парке Сокольники. Заведение сохранило стиль 60-х годов и вернуло былую популярность.

«Локомотив». Самедов считает себя спартаковцем, но именно за «Локо» он провел больше всего матчей в карьере – 283 игры (60% от всех матчей на клубном уровне). Самедов провел два периода в «Локомотиве» - с 2005-го по 2008-й и с 2012-го по 2016-й. Выиграл с железнодорожниками три кубка России.

Москва. Футбольная карьера Самедова была уникальна тем, что на протяжении полутора десятков лет протекала исключительно в столице: «Спартак», «Локомотив», ФК «Москва», «Динамо», снова «Локомотив», снова «Спартак». И только короткая командировка в Самару разрушила эту московскую магию.

«Нью-Йорк Рейнджерс». Самедов уже 25 лет болеет за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», а еще он собирает бейсболки с символикой хоккейных клубов.

Отец. Сергей Михайлович Самедов сделал очень многое для того, чтобы его сын Саша стал футболистом: возил на тренировки в школу «Спартака», занимался индивидуально, воспитывал характер. Три с половиной года назад Сергей Михайлович ушел из жизни, Александр тяжело переживал эту потерю, признается, что сильно поменял взгляды на жизнь после этого.

Паредес. Однажды Александр Самедов заставил Леандро Паредеса страдать. Какая жестокость!

Россия. Самедов поздно дебютировал за сборную России – в 27 лет, но успел многое сделать и был основным на протяжении нескольких циклов. На счету Александра 53 матча и 7 забитых голов, участие в двух чемпионатах мира, Кубке Конфедераций и Евро.

«Спартак». Клуб, в котором Самедов начинал футбольный путь мальчишкой, потом дебютировал во взрослом футболе и вернулся на закате, чтобы выиграть долгожданное чемпионство. По-хорошему, должен был и заканчивать в «Спартаке», но боссы решили по-тихому «слить» ветерана-воспитанника в «Крылья Советов». Когда-нибудь «Спартак» научится красиво прощаться с футболистами, но пока так не умеет. Зато друзья в «Спартаке» остались, и они ярко поздравили Сэма с сегодняшним днем рождения.

Джано и Джикия поздравили Самедова с 35-летием 😄 pic.twitter.com/WXLLVwLdZ6 — Руслан Абушкин (@abushkin) 19 июля 2019 г.

«Трансфермаркт». По данным немецкого портала, Самедов дороже всего стоил в 2014 году – 10 миллионов евро, а двумя годами раньше «Локомотив» заплатил за его трансфер 8 млн. Вообще, Самедов пять раз переходил из клуба в клуб с денежной компенсацией, суммарно выплаты составляют 23 миллиона евро.

Уход из сборной России. После чемпионата мира Самедов объявил о завершении международной карьеры. Последней его игрой в футболке национальной команды стала встреча с Хорватией в четвертьфинале мундиаля.

Фигу. Луиш Фигу, выступавший на той же позиции, что и Самедов – футбольный кумир российского футболиста. Александр действительно многое перенял у португальца.

«Хороший человек». Такой профессии, по мнению Александра Самедова, не бывает. В том же разговоре он признался, что успешный тренер «Спартака» должен быть «не подонком, но с хитрецой».

Цитата. О голе в ворота «Спортинга»:

Очень хотел ударить ногой, но рядом с ногой оказалась только голова, поэтому забил так, как вышло.

🎁🎈 Поздравляем с 35-летием Александра Самедова! 🎉



📺 Вспоминаем его дубль за @fclokomotiv в матче 2015 года против «Спортинга» 👏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/7wGPTFMTHW — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) 19 июля 2019 г.

Чудак. Не слишком корректно высказался об арбитре матча Уругвай – Россия на чемпионате мира Александр Самедов:

Мне показалось, что арбитр – чудак какой-то.

Маланг Дьедиу из Сенегала действительно принял несколько странных решений.

Штрафные. Исполнение стандартов – одна из сильных сторон футболиста Самедова. В последние годы он нечасто блистал своим мастерством, потому что в «Спартаке» штрафные были отданы Фернандо, но в коллекции Александра есть несколько жемчужин.

Эй, а кофе? Да-да, нельзя не упомянуть о еще одном пристрастии Самедова: он знатный кофеман. Эту привычку приобрел после одной памятной поездки в Италию. После этого Александр изучил культуру потребления бодрящего напитка, и теперь каждый его день наполнен чудесным ароматом кофе.

Юлия. Александр называет супругу своей путеводной звездой, полностью доверяет ей и ее мудрости. Именно на Юлии был весь семейный бизнес, пока Александр был по уши в футболе. У пары трое сыновей, старшему Богдану уже 10 лет, а младшему в начале августа исполнится годик.