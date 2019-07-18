«Спартак» и «Локомотив» в гонке за чемпионом мира

вчера, 23:20

Чемпион мира в российском клубе – это не шутки. И ведь даже пока не на самом закате карьеры. «Соккер.ру» - о возможном переезде в Россию Андре Шюррле.

Шюррле всего 28 лет, что по футбольным меркам не так много, хотя по ощущениям универсальный атакующий боец воспринимается уже как доигрывающий старец. Все дело в том, как раскрывался Андре. Он достаточно рано заявил о себе. Шюррле заметили по отличной игре в «Майнце», где ему удавалось исполнять разнообразные роли на поле: от нападающего до атакующего полузащитника и игрока обоих флангов атаки.

Когда в 33 матчах за «Майнц» в одном сезоне Шюррле забил 15 мячей, им интересовались многие, но лучше всех подсуетился «Байер», который заплатил за Андре 8,5 миллиона евро в 2011 году, причем чтобы опередить конкурентов, леверкузенцы подписали контракт еще за несколько месяцев до трансферного окна, даже до того, как Шюррле дебютировал в сборной Германии. С того момента начался извилистый путь Шюррле, который может привести его в Россию.

В «Байере» игра Шюррле стабилизировалась, он показал, что не будет звездой-однодневкой, что только повысило стоимость игрока. И в 2013 году Андре оказался в «Челси». Судьба форварда в Англии оказалась достаточно странной. Из «Челси» Шюррле попал в сборную Германии на триумфальный для нее чемпионат мира в Бразилии.

Причем на мундиале Шюррле не был статистом, провел там шесть матчей, сделал две голевые передачи, включая игру в финале, оформил дубль в ворота Бразилии, забил важнейший мяч Алжиру в плей-офф. В общем, доказывал, что находится на пике, на пути к статусу одной из главнейших будущих звезд в Европе. С одинаковым успехом на мировом первенстве Шюррле играл на обоих флангах атаки, идеально вписываясь в модель Йоахима Лева. Однако после чемпионата мира как отрезало – судьба повернулась к Шюррле неприятной стороной. Сам Андре грешит на отравление, которое с ним случилось после ЧМ -2014:

Это была испорченная курица. С тех пор я курицу вообще никогда не ел. Такое случилось только со мной. Видите, какой я тощий? Скинуть три-четыре-пять килограмм - совсем для меня не проблема. Мне понадобилось много времени, чтобы набраться сил. Мне было очень плохо, просто не мог подняться с кровати. Сказали, что это сальмонелла. У меня была хорошая статистика, я забивал важные голы, тренер «Челси» в меня верил. Но второй год оказался очень сложным. Я очень ослабел, а когда вернулся, уже не получил шанса себя проявить. Потом у меня появилась возможность вернуться в Германию, и меня отпустили.

Конечно, удивительная история. Но Шюррле неожиданно для всех посреди сезона перебрался в «Вольфсбург», причем за весьма приличные деньги – 32 миллиона евро, то есть «Челси» еще и в наваре остался, что удивительно, конечно. Из Лондона Шюррле прихватил чемпионский титул, хотя брал его «Челси» уже без него. В это время Андре пытался восстановить свое реноме в «Вольфсбурге», где отыграл не слишком результативно.

В следующем сезоне игра Шюррле заметно сбавила в яркости, а «волкам» потребовалось продавать. Поэтому без особых сомнений они расстались с Шюррле, который свои девять мячей в 29 матчах забил-таки. Покупатель отыскался щедрый – дортмундская «Боруссия» выложила за универсала 30 миллионов евро. Своим в Дортмунде Шюррле не стал, хотя по стилистике подходил «Боруссии».

После ухода из «Челси» что-то надломилось именно в мотивационной части, в отдаче, в азарте игрока. Возродить игровую свежесть он попытался в Англии – его на два года арендовал «Фулхэм», однако «дачники» по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-Лиги, так что срок аренды был сокращен – в Дортмунд Шюррле вернулся досрочно. Но по-прежнему своим он там не считается, так что агенту поручено искать новый клуб для футболиста, чья стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Тут-то и всплыла информация об интересе к Шюррле со стороны сразу нескольких московских клубов. Особенных изысков не нужно, чтобы представить примерно, что это за клубы. Речь идет о «Спартаке» и «Локомотиве». Первые находятся на стадии вечной перестройки и хотят добавить креатива, вторым срочно нужны свежие силы в атаку и возможность наладить отношения с фанатами. У первых есть гендиректор Томас Цорн со связями в Германии, а у вторых – опыт подписания немецкого чемпиона мира – Бенедикта Хеведеса. В реалистичность перехода Шюррле в российскую команду можно поверить, исходя из того, что семья игрока не против такого переезда, поскольку у Шюррле жена родом из Казахстана. Анна Шарыпова вряд ли откажется от переезда в русскоязычную родную среду. Да и агент Шюррле не стал юлить, подтвердив факт переговоров с российскими клубами:

Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу.

Впрочем, он не стал раскрывать детали и говорит лишь об «общении», что не равно конкретным переговорам. Но уже интригует. Если речь действительно о «Спартаке» или «Локомотиве», то появление Шюррле может сделать скептически настроенных болельщиков клубов более благосклонными к политике руководства. Все-таки футболист статусный, способный на многое. Но существуют и вполне стандартные и обоснованные опасения, вызванные тем, что в последние годы Шюррле заметно угас, стал менее эффективным.