Антисборная 14-го тура: нестойкие солдатики и «Я есть Берг»

сегодня, 16:00

Железнодорожные войска и регулярные футбольные части Красной Армии уступили в дерби с позиций фаворитов, а «Соккер.ру» в антисборной не ограничится столичными разборками.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

Московское дерби в Черкизове шло до забитого мяча, причем «Локомотив» смотрелся предпочтительнее, пока «Спартак» не повел в счете при непосредственном участии голкипера сборной России. Да, «красно-белые» провели образцово-показательную контратаку, да, железнодорожниками, в частности Чорлукой и Мурило, были допущены позиционные ошибки при отходе к своим воротам, но Гильерме в разы увеличил шансы Понсе забить первый гол в РПЛ . Выход Маринато из ворот не был мотивирован игровой ситуацией, голкипер получил «за шиворот», а «Спартак» положил начало разгрому.

Тройка центральных защитников

Ведран Чорлука («Локомотив»)

В эпизодах с двумя первыми голами «Спартака» лидер обороны «Локомотива» мог сыграть лучше. Когда Понсе отдал мяч Бакаеву и стал делать рывок по кратчайшему расстоянию к воротам, хорват не сместился правее и открыл для Эсекеля коридор, а рывок Ларссона на ближнюю штангу Чорлука элементарно проспал. Ведран уже не молод, в плотном графике у него и Хеведеса могут быть проблемы с темпом, тем удивительнее, что Юрий Семин в этом сезоне совершенно не обращает внимания на Соломона Кверквелию, прилипшего к скамейке.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал поражение от «Спартака» увесистой оплеухой, такую же получила «Уфа» в матче с «Тамбовом», который даже после этого успеха остался на последней строчке в РПЛ . У бывшего защитника Вадима Евсеева будет много вопросов к игрокам обороны, ведь «Уфа» проиграла матч в эпизодах. Табидзе легко проиграл борьбу Костюкову, когда тот открывал счет, а во втором тайме запутался и был отыгран в простой ситуации перед голом Обухова.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

Исландец — один из главных ораторов ЦСКА , на словах он иногда прямо-таки Лев Толстой, а на деле? С нескромных футболистов нужно спрашивать строго, и пресс-атташе Хордура не прощаем, ведь это он виноват в пропущенном от «Динамо» голе в концовке матча. Если включите стоп-кадр в момент передачи Нойштедтера, то увидите, что Магнуссон поломал оборонительную линию и создал выгодную ситуацию для рывка форварда, а потом не успел за Н`Жи. Добро пожаловать в антисборную, армейский товарищ!

Латерали

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Схема с тремя центральными защитниками не сработала у «Локомотива» в дерби, а одна из причин неудачи — слабая игра линейных игроков. Игнатьев — один из зачинщиков прессинга в «Локомотиве», не стесняется Влад тактики мелкого фола. Незадолго до перерыва Игнатьев получил желтую карточку, вынужден был действовать аккуратнее, а тут еще и усталость подступала. В итоге, «Локо» лишился цепкости на бровке и получил второй мяч по флангу Владислава, который потерял хватку.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

У Жемалетдинова на противоположной бровке была другая задача: поджимать фланг, оттягивать на себя внимание, чтобы освобождать пространство для Жоау Марио. Рифат проводил первый матч после травмы и, кажется, был элементарно не в тонусе. Мало рывков, мало угроз, серьезное «отставание» от идеальных позиций — все в сумме привело к тому, что Жемалетдинов оказался одним из самых незаметных участников московского дерби.

Полузащитники

Кэтэлин Карп («Уфа»)

У «Уфы» не нашлось лидера в средней линии поля, футболиста, который мог бы наладить игру в пас, взять на себя управление темпом. Карп — самый опытный полузащитник «Уфы» в матче с «Тамбовом», рядом с ним играли 22-летний Оливье Тилль и 20-летний Голубев, однако молдаванин не смог сыграть четко и надежно, допускал ошибки чаще своих молодых партнеров, усложнял игру, когда нужно было сыграть просто, упускал мимолетные возможности для развития атак «Уфы». В борьбе был неплох, но мы ведь о футболе говорим, а не о единоборствах.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Не впервые ЦСКА страдает от того, что молодые хавбеки проваливают игру. Ахметов напрашивается больше других, забывает о том, что в обозначении его позиции есть слово «защитник», не впервые уже Ильзат плюет на тактическую установку, из-за чего армейцы теряют компактность в центре поля и подставляются под удары. По-хорошему, Ахметова стоило бы усадить в запас хотя бы на пару матчей, но в ЦСКА не такое кадровое разнообразие, чтобы выводить из основы кандидата в сборную России.

Никола Влашич ( ЦСКА )

От хорвата ждут, что он будет лидером ЦСКА , но все как-то забывают, что парню всего 22 года, и для него это слишком большая ответственность. Против «Динамо» Никола сыграл неубедительно, а промах с одиннадцатиметровой отметки стал апофеозом: Влашич, сменивший на посту пенальтиста допустившего два кряду промаха Федора Чалова, даже не потревожил Шунина, отправив мяч мимо створа ворот.

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Пока чемпион мира будет в такой форме, у него абонемент в антисборную. В матче с «Локомотивом» у Андре был хороший момент в первом тайме, он попал в перекладину, но больше и вспомнить-то нечего, а выигрывать «Спартак» начал после замены Шюррле. Немец плохо двигается, у него утрачено чувство мяча, из-за этого огромное количество брака в передачах, при обработке, в попытках выйти на ударную позицию. Андре в таком состоянии даже в стартовом составе «Спартака» выглядит лишним.

Маркус Берг («Краснодар»)

В середине второго тайма шведский форвард вышел, чтобы вырвать победу для «Краснодара», но уже через четверть часа отправился обратно в раздевалку, получив прямую красную карточку. Конечно, никого Берг травмировать не хотел, все произошло в пылу борьбы, но команду свою подвел: «Краснодар» потерял очки. Очередной повод порассуждать, кто же этот Маркус: крепкий опытный форвард или «Я есть Берг»?

Тренер

Юрий Семин («Локомотив»)

Юрий Павлович не перестанет быть суперкрутым, даже если больше не выиграет ни одного матча до завершения тренерской карьеры, но иногда и на Палыча бывает проруха. «Внучок» Тедеско превзошел «дедулю» Семина в тренерской дуэли, причем не в первый раз, ведь Доменико в прошлой Лиге чемпионов дважды обыграл «Локомотив» Семина с «Шальке».