Станет ли Алекс вторым Ману?

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«Соккер.ру» рассказывает о новой звезде Бундеслиги и потенциальном новичке «Баварии».

Ещё год назад Александр Нюбель грел скамейку в «Шальке» и только мечтал о выходах на замену. Первым номером был капитан «горняков» Ральф Ферманн и претензий его игра не вызывала. Однако Доменико Тедеско, работавший тогда в Гельзенкирхене рискнул и выпустил молодого вратаря. И оказалось, что Александр созрел для игры в основном составе.

Конечно, Нюбель в первое время пропускал много, - вспомните, каким «Шальке» был в прошлом сезоне. Однако семь штук в Манчестере пришлись на долю Ферманна. После той игры Тедеско покинул свой пост, но Нюбель остался основным стражем ворот. Более того, болельщики «Шальке» полюбили этого парня. Ибо он и внешне и своей игрой напомнил им двух бывших кумиров - Йенса Леманна и Мануэля Нойера. Высокий, худощавый, длиннорукий, отменно играющий, что на линии, что на выходе, что ногами. И хотя Ферманн в своё время сумел заменить променявшего «Шальке» на «Баварию» Нойера, на «Фелтинс-Арена» частенько вспоминали Ману. И не только, как «иуду». Иногда говорили, как было б здорово, если б Нойер никуда не ушёл, а сдержал своё слово и остался бы верен родному клубу.

Новый тренер «Шальке» Давид Вагнер и вовсе вручил Нюбелю капитанскую повязку. Ферманн уехал в английский «Норвич», где практически не играет. Алекс же проводит второй сезон ещё сильнее первого. Согласно статистике он отбивает 80 % ударов, нанесённых по его воротам. Он превосходно выбирает позицию, а если нужно прыгнуть за мячом, то прыгает. Гибкость, рост и в то же время лёгкость позволяют Нюбелю дотянуться за мячами, летящими в угол. Он быстр и смел, а эти качества необходимы современному вратарю, особенно при выходах один на один. Обозреватели уже успели отметить, что копия Ману играет ногами не хуже оригинала. Причём в лучшие годы, а не сейчас, после травм.

Нюбель в отличие от Леманна и Нойера - не воспитанник «Шальке». Он начинал в «Падерборне», где собственно и стал вратарём. Даже определившись с местом на поле, Алекс часто тренировался с полевыми игроками, отсюда и скорость, и умение играть ногами, и подкаты. В «Падерборне» его так и называли - «наш Ману». Потом Нюбеля приобрёл «Шальке» за 600 тысяч евро. Он сознательно согласился на роль второго голкипера и оставался бы им, если б не Тедеско.

Менее, чем за год Нюбель вырос в одного из лучших вратарей Бундеслиги, которого сравнивают с Нойером не только в шутливой форме и не только товарищи по команде. Лучшим пока не называют. Во-первых, Алекс не отыграл ещё полный сезон. А во-вторых, как-то неловко признавать лучшим копию Ману, если в строю сам оригинал. По этой же причине Нюбель вряд ли появится в сборной Германии до чемпионата Европы. Там и так чуть все не переругались из-за первого номера. Но потом открываются хорошие перспективы.

Кроме того, в Германии очень рады появлению сильного молодого вратаря. Особенно в нынешней ситуации, когда наметилась тревожная тенденция. В большинстве клубов Бундеслиги ворота защищают иностранцы - в 10 против 8. Два швейцарца, два чеха, венгр, поляк, австриец, американец, норвежец и словак с финским паспортом. Из клубов первой десятки только три доверяют ворота своим кадрам - «Бавария», «Фрайбург» и «Шальке». Причём самый молодой из основных вратарей-немцев как раз Нюбель.

Всё хорошо, но вот незадача. Контракт Алекса истекает в мае следующего года. В «Шальке» как обычно не позаботились заранее о продлении договора, и теперь может случится всякое. Сейчас Нюбелю уже принесли на подпись новое соглашение, но Александр пока не спешит ставить под ним подпись. И с каждым днём шансы на продление становятся всё меньше. Видимо, есть иные варианты.

Разговоры, будто «Бавария» собирается дождаться завершения контракта Нюбеля с «Шальке» и предложить ему продолжить карьеру в Мюнхене, появились в начале октября. И они, наверное, имеют почву под собой. Такой шанс получить сильного вратаря бесплатно может и не представиться. Подписав Алекса «Бавария» получит сильного голкипера лет на десять, а то и больше.

Но тут же возникают вопросы? Как быть с Мануэлем Нойером? Ману всего 33 года. Разве это возраст для вратаря? Кан играл до 39, Леманн и вовсе перешагнул сорокалетний барьер. Можно посмотреть глобально и вспомнить Касильяса с Буффоном...А тут в тридцать три и в старики записывать. Да, Ману после травмы не тот, далеко не тот. Но своего последнего слова не сказал. Конечно, можно трудоустроить Нойера в другой клуб, но получится ли. Учитывая трансферную стоимость, зарплату и относительно недавние проблемы со здоровьем. Но даже если удастся выгодно продать чемпиона мира 2014, то неприятный осадок никуда не денется. Всё равно будет ощущение, будто баварцы выставили вратаря за ненадобностью. После стольких лет безупречной службы. И весьма скандального появления.

Вы не забыли, как Нойер переходил из «Шальке» в «Баварию»? Трижды мюнхенцы засылали «сватов», и две первые попытки терпели крах. Мануэль говорил, что он патриот «Шальке», что он вырос в свитере Леманна и хочет выигрывать трофеи, только в форме с буквой S на груди. На третий раз сломался и дал согласие на переход. И тогда болельщики «Шальке» принялись сжигать футболки с фамилией Нойер и портреты недавнего кумира, казавшегося символом верности клуба. На одном из мостов Гельзенкирхена был повешен манекен в форме вратаря. Фанаты стали распространять слухи о нетрадиционной ориентации Ману.

Болельщики «Баварии» тоже невзлюбили Нойера, и встретили Мануэля весьма оскорбительным меморандумом. Ему было запрещено подходить к фанатской трибуне, участвовать в совместных торжествах, надевать традиционные баварские кожаные штаны, целовать эмблему клуба. Примирение состоялось не сразу. И то после вмешательства бывшего вратаря «Баварии» Раймонда Ауманна, ответственного за связи с болельщиками.

Нойер много выиграл с «Баварией». В «Шальке» это было невозможно. Но вряд ли он забыл те унижения, которые пришлось пережить. Поэтому, он так просто не уйдёт. А обмен Ману на Алекса это вообще за гранью фантастики.

Александр Нюбель видимо знает, что пережил Нойер восемь лет назад. И вряд ли хочет столкнуться с тем же самым. Тем более, что Ману до ухода в Мюнхен прилично поиграл в воротах «Шальке», а у Алекса пока неполный сезон. И стал он основным голкипером во многом благодаря счастливому случаю. Неужели можно всё это перечеркнуть ради «Баварии»? Нойер переходил основным вратарём Манншаффт и не бесплатно. Ему было гарантировано место в основе. Нюбелю никто никаких гарантий не даст. Поэтому его возможный переход - предприятие рискованное. И Йенс Леманн уже предупредил молодого коллегу.

Поэтому, есть ощущение, что прочитает Александр ещё несколько раз новый контракт с «Шальке» и поставит под ним закорючку. Будет хорошо играть в Гельзенкирхене, - в Мюнхене про него не забудут.