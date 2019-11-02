«Динамо» скрипит и стонет. Чтобы снова не оказаться в ФНЛ, нужно что-то менять

сегодня, 18:01

В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» 1-1 (0-1). В составе гостей в концовке первого тайма с пенальти отличился Понсе (42), хозяева в добавленное время ответили голом Ордеца (93).

Бело-голубые под руководством и.о. Кирилла Новикова, несмотря на неплохие по результату матчи против «Краснодара» (1-1) и ЦСКА (1-0), продолжают «тонуть» в зоне переходных матчей, а игра с «Ахматом» показывает, что «воз и ныне там» - проблемы «Динамо» никуда не делись. И решить их взмахом волшебной палочки не получится.

Бессистемность

Это касается, кажется, всего, что происходит в столичном клубе, здесь «Динамо» даст фору даже «Спартаку». Регулярные смены руководящих структур (то ВТБ, то общество «Динамо», то снова ВТБ), генеральных директоров, целей, задач, талантливых воспитанников - на несколько целковых, гор золотых - на сомнительной нужности ветеранов и легионеров. Нынешнему и.о. команды Кириллу Новикову хочется сопереживать и желать лучшего, как и любому отечественному тренеру-дебютанту, но его назначение - такое же бессистемное, а значит, уже почти обреченное на провал.

Понятно, любое плавание начинается с капитана - т.е. с руководства. Будем считать, что ВТБ с «Динамо» всерьез и надолго, и организационные вопросы они со временем решат (речь о структуре управления, роли гендиректора, фигуре спортивного директора и т.д.), но что нужно команде - и как можно скорее, - так это стабильный и, желательно, опытный тренерский штаб.

Хохлов, Новиков, «польский Моуриньо» Чеслав Михневич - все не то

Начнем с рокировки Хохлов-Новиков. «Динамо» Хохлова в прошлом сезоне шокировало количеством нереализованных опасных ситуаций у чужих ворот. Орещук и Хохлов с помощью кошелька ВТБ попытались повернуть ситуацию, заполучив Макса Филлипа, Игбуна, Нжье, Шиманьского, но ничего не вышло.

Согласно xG-статистике, бело-голубые второй год подряд - одна из двух самых недобирающих команд высшей лиги в том, что касается забитых мячей, реализации моментов (в прошлом сезоне были вне конкуренции, а в этом ведут отчаянную борьбу с «Оренбургом»). «Динамо» под руководством Хохлова пропускало примерно столько, сколько должно было, исходя из количества и качества созданных соперником моментов, зато забивало на порядок меньше, чем того заслуживало. В цифровом выражении «Динамо» после 12 туров (т.е. на момент отставки Дмитрия Хохлова) могло иметь примерно +5 к разнице забитых и пропущенных мячей, +5 набранных очков и +6 пунктов вверх по таблице.

Относительно успехов Кирилла Новикова, под началом которого «Динамо» якобы преобразилось, хотелось бы поспорить. В целом против «Краснодара», ЦСКА и «Ахмата» игра и результат бело-голубых были не лучше, чем при Хохлове. Если отличие и было, то сугубо в настроении футболистов, которые в этих матчах были чуть внимательнее и немного злее. Для справки: «Динамо» сыграло с «Краснодаром» вничью в 4 из последних 6 домашних матчей до Новикова - это не достижение. ЦСКА вообще один из самых удобных соперников для команды: в последний раз армейцы побеждали в дерби с «Динамо» в 2016-м году, а после этого - сплошь ничьи и одна победа бело-голубых.

Еще раз обратимся к xG. Согласно статистике, под руководством Новикова «Динамо» лишь в матче с «Краснодаром» переиграло соперника по моментам (1,58 против 0,92). ЦСКА проиграл в дерби не совсем заслуженно - чего стоит только нереализованный Влашичем пенальти (0,86 против 1,23 по моментам в пользу красно-синих). «Ахмат» на «ВТБ-Арене» тоже сыграл опаснее оппонента (1,02 против 1,46) и победил бы, забей Митришев ударом с 8 метров. Фактически, кроме спорного, мягко говоря, пенальти в ворота Городова и результативного удара Ордеца после подачи со стандарта, «Динамо» ничего создать не сумело.

Еще раз повторюсь: корень проблемы команды не в тренере, а в менеджменте, но даже в таком случае выбор коуча архиважен. Идти по европейскому пути (в первую очередь касается Германии и Нидерландов), назначать своих, молодых и прогрессивных - это здорово и правильно в принципе. Но не всегда и не везде это работает. Ментальность футболистов в Европе значительно отличается от того, что есть у нас, и молодому тренеру легче доносить свои идеи открытым и более обучаемым европейцам. Второе - обстоятельства назначения. Одно дело принять свежую и отдохнувшую команду в июне (или январе) другое - по ходу неудачно складывающегося сезона. Кроме того, Новиков прекрасно понимает, что он - пожарный вариант, никакого готового плана назначать Кирилла Александровича у руководства «Динамо» не было (что, например, отличает его от Мурада Мусаева, которого Галицкий держал в уме заранее). То же, на мой взгляд, касается кандидатур, типажа Чеслава Михневича, в народе польского Моуриньо, которого сватали в «Динамо» всего месяц назад.

Просто напомню, что по-прежнему без работы одна из акул нашего тренерского цеха - Курбан Бердыев. Кто может выжать из подопечных максимум, предложить стабильность и системность, так это он. Хотя и со всеми вытекающими, наподобие полномочий в вопросах формирования собственного штаба и трансферной политики.

Ближайшее будущее

Середина чемпионата, экватор, «Динамо» завязло в зоне переходных матчей с третьим с конца показателем забитых мячей (11 - хуже только у «Рубина» и «Ахмата», 8 и 10 соответственно).

До нового года Новикова обещали не трогать - верить руководству «Динамо» мы не обязаны, но допустим, что так. Значит, у Кирилла Александровича есть 4 матча, чтобы доказать, что приставка «и.о.» в названии его должности лишняя. Выезд в Казань к «Рубину», домашняя игра с «Ростовом», визит в Черкизово к «Локомотиву» и на Крестовский к «Зениту». Формально, с такими соперниками успехом можно будет считать и 6 баллов из 12 возможных, но на деле руководство и болельщики будут оценивать не только результат, но и игру.

Честно говоря, перспективы команды в предновогодний отрезок не выглядят радужными, а шансы Новикова в этой конкретной ситуации закрепиться в кресле - не очень высокими.