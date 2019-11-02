ГлавнаяБлогиЗабей!

«Динамо» скрипит и стонет. Чтобы снова не оказаться в ФНЛ, нужно что-то менять

сегодня, 18:01

В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» 1-1 (0-1). В составе гостей в концовке первого тайма с пенальти отличился Понсе (42), хозяева в добавленное время ответили голом Ордеца (93).

Бело-голубые под руководством и.о. Кирилла Новикова, несмотря на неплохие по результату матчи против «Краснодара» (1-1) и ЦСКА (1-0), продолжают «тонуть» в зоне переходных матчей, а игра с «Ахматом» показывает, что «воз и ныне там» - проблемы «Динамо» никуда не делись. И решить их взмахом волшебной палочки не получится.

Бессистемность

Это касается, кажется, всего, что происходит в столичном клубе, здесь «Динамо» даст фору даже «Спартаку». Регулярные смены руководящих структур (то ВТБ, то общество «Динамо», то снова ВТБ), генеральных директоров, целей, задач, талантливых воспитанников - на несколько целковых, гор золотых - на сомнительной нужности ветеранов и легионеров. Нынешнему и.о. команды Кириллу Новикову хочется сопереживать и желать лучшего, как и любому отечественному тренеру-дебютанту, но его назначение - такое же бессистемное, а значит, уже почти обреченное на провал.

Понятно, любое плавание начинается с капитана - т.е. с руководства. Будем считать, что ВТБ с «Динамо» всерьез и надолго, и организационные вопросы они со временем решат (речь о структуре управления, роли гендиректора, фигуре спортивного директора и т.д.), но что нужно команде - и как можно скорее, - так это стабильный и, желательно, опытный тренерский штаб.

Хохлов, Новиков, «польский Моуриньо» Чеслав Михневич - все не то

Начнем с рокировки Хохлов-Новиков. «Динамо» Хохлова в прошлом сезоне шокировало количеством нереализованных опасных ситуаций у чужих ворот. Орещук и Хохлов с помощью кошелька ВТБ попытались повернуть ситуацию, заполучив Макса Филлипа, Игбуна, Нжье, Шиманьского, но ничего не вышло.

Согласно xG-статистике, бело-голубые второй год подряд - одна из двух самых недобирающих команд высшей лиги в том, что касается забитых мячей, реализации моментов (в прошлом сезоне были вне конкуренции, а в этом ведут отчаянную борьбу с «Оренбургом»). «Динамо» под руководством Хохлова пропускало примерно столько, сколько должно было, исходя из количества и качества созданных соперником моментов, зато забивало на порядок меньше, чем того заслуживало. В цифровом выражении «Динамо» после 12 туров (т.е. на момент отставки Дмитрия Хохлова) могло иметь примерно +5 к разнице забитых и пропущенных мячей, +5 набранных очков и +6 пунктов вверх по таблице.

Относительно успехов Кирилла Новикова, под началом которого «Динамо» якобы преобразилось, хотелось бы поспорить. В целом против «Краснодара», ЦСКА и «Ахмата» игра и результат бело-голубых были не лучше, чем при Хохлове. Если отличие и было, то сугубо в настроении футболистов, которые в этих матчах были чуть внимательнее и немного злее. Для справки: «Динамо» сыграло с «Краснодаром» вничью в 4 из последних 6 домашних матчей до Новикова - это не достижение. ЦСКА вообще один из самых удобных соперников для команды: в последний раз армейцы побеждали в дерби с «Динамо» в 2016-м году, а после этого - сплошь ничьи и одна победа бело-голубых. 

Еще раз обратимся к xG. Согласно статистике, под руководством Новикова «Динамо» лишь в матче с «Краснодаром» переиграло соперника по моментам (1,58 против 0,92). ЦСКА проиграл в дерби не совсем заслуженно - чего стоит только нереализованный Влашичем пенальти (0,86 против 1,23 по моментам в пользу красно-синих). «Ахмат» на «ВТБ-Арене» тоже сыграл опаснее оппонента (1,02 против 1,46) и победил бы, забей Митришев ударом с 8 метров. Фактически, кроме спорного, мягко говоря, пенальти в ворота Городова и результативного удара Ордеца после подачи со стандарта, «Динамо» ничего создать не сумело.

Еще раз повторюсь: корень проблемы команды не в тренере, а в менеджменте, но даже в таком случае выбор коуча архиважен. Идти по европейскому пути (в первую очередь касается Германии и Нидерландов), назначать своих, молодых и прогрессивных - это здорово и правильно в принципе. Но не всегда и не везде это работает. Ментальность футболистов в Европе значительно отличается от того, что есть у нас, и молодому тренеру легче доносить свои идеи открытым и более обучаемым европейцам. Второе - обстоятельства назначения. Одно дело принять свежую и отдохнувшую команду в июне (или январе) другое - по ходу неудачно складывающегося сезона. Кроме того, Новиков прекрасно понимает, что он - пожарный вариант, никакого готового плана назначать Кирилла Александровича у руководства «Динамо» не было (что, например, отличает его от Мурада Мусаева, которого Галицкий держал в уме заранее). То же, на мой взгляд, касается кандидатур, типажа Чеслава Михневича, в народе польского Моуриньо, которого сватали в «Динамо» всего месяц назад.

Просто напомню, что по-прежнему без работы одна из акул нашего тренерского цеха - Курбан Бердыев. Кто может выжать из подопечных максимум, предложить стабильность и системность, так это он. Хотя и со всеми вытекающими, наподобие полномочий в вопросах формирования собственного штаба и трансферной политики.

Ближайшее будущее

Середина чемпионата, экватор, «Динамо» завязло в зоне переходных матчей с третьим с конца показателем забитых мячей (11 - хуже только у «Рубина» и «Ахмата», 8 и 10 соответственно). 

До нового года Новикова обещали не трогать - верить руководству «Динамо» мы не обязаны, но допустим, что так. Значит, у Кирилла Александровича есть 4 матча, чтобы доказать, что приставка «и.о.» в названии его должности лишняя. Выезд в Казань к «Рубину», домашняя игра с «Ростовом», визит в Черкизово к «Локомотиву» и на Крестовский к «Зениту». Формально, с такими соперниками успехом можно будет считать и 6 баллов из 12 возможных, но на деле руководство и болельщики будут оценивать не только результат, но и игру. 

Честно говоря, перспективы команды в предновогодний отрезок не выглядят радужными, а шансы Новикова в этой конкретной ситуации закрепиться в кресле - не очень высокими.

Егор Пророчук
АВТОР
Егор Пророчук
Забей!
БЛОГ
Забей!
Источник: Soccer.RuФото: livesport
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
   746 / 852
сегодня в 19:29
Руководству надо посмотреть на Динамо с Ворониным на Динамо с Вальбуэна,и на нынешнее(((.Ну и делать выводы к чему стремиться.
Егор Пророчук
Егор Пророчук ответил andromend
сегодня в 19:11
Однажды Силкин С.Н. как то сказал,что Динамо нужны не спонсоры,а нужен хозяин.Трудно не согласиться.Но теперь и с этим поздно. Раньше ходили в Петровский парк на стадион Динамо смотреть на любимую команду..Теперь осталась только команда Динамо. Формально стадион то как бы есть,но все ведь понимают чей теперь он.Даже деньги, нынче выделенные спонсором, не понятно откуда вдруг появившимся и так быстро сдернувшим,Орещуком были потрачены вообще не понятно по какому принципу на вообще непонятых игроков. Человек просто освоил сумму и, думаю,остался этим доволен. Одним словом,бардак в клубе.И уже давно.За последние лет двадцать. только небольшой отрезок времени Динамо радовало.Это когда Воронин с Кураньи и Семшовым блистали.И то разогнали ведь.
Как показывает пример Федуна, хозяин тоже не панацея. В смысле порядок не гарантирован.
Было еще симпатичное Динамо у Черчесова до поры.
andromend
andromend
   599 / 852
сегодня в 18:57
Однажды Силкин С.Н. как то сказал,что Динамо нужны не спонсоры,а нужен хозяин.Трудно не согласиться.Но теперь и с этим поздно. Раньше ходили в Петровский парк на стадион Динамо смотреть на любимую команду..Теперь осталась только команда Динамо. Формально стадион то как бы есть,но все ведь понимают чей теперь он.Даже деньги, нынче выделенные спонсором, не понятно откуда вдруг появившимся и так быстро сдернувшим,Орещуком были потрачены вообще не понятно по какому принципу на вообще непонятых игроков. Человек просто освоил сумму и, думаю,остался этим доволен. Одним словом,бардак в клубе.И уже давно.За последние лет двадцать. только небольшой отрезок времени Динамо радовало.Это когда Воронин с Кураньи и Семшовым блистали.И то разогнали ведь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100