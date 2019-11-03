Топ-11 футболистов сезона РПЛ не из Москвы и Петербурга

сегодня, 17:27

«Соккер.ру» смещает акцент на остальную Россию. Хвалим героев разных футбольных краев.

В день игры «Краснодара» и «Ростова» логично напомнить, что в футбол хорошо играют не только представители клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. И хотя последний чемпион не из этих краев был давно – «Рубин», то есть центр тяжести расположен именно на крайних точках путешествия Радищева, важно отмечать тех, кто отвечает за средний уровень РПЛ . Его формируют клубы не из двух столиц.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Рыжиков хорош, Шунин просится в сборную, Сафонов – тоже, про Акинфеева заговорили не случайно, ведь у Гильерме и Лунева случаются слишком очевидные ошибки, чтобы считать их главными вратарями сезона в РПЛ и лучшими для сборной. Но Джанаева не стоит троллить по принципу Габулова – он в сборной, поскольку пашет в «Сочи». И пенальти отражает, и в целом играет круто. Сослан вместе с Дюпиным – самый геройский вратарь сезона.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Настоящий боец, стабильный игрок основы «быков», автор двух голевых передач и одного забитого мяча в РПЛ проводит такой сезон, что попал в сборную России. Конечно, конкуренция справа в защите там большая – Марио сбавил, но сильнее всех по сумме показателей, но обратите внимание на Петрова. Сергей отдает пасы с точностью 87-88 % - это мировой уровень для его позиции. Добротный правый край!

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Матч против «Зенита» стал уроком для Чистякова, но было 13 других поединков, и в них Дмитрий чаще всего смотрелся круто. Наиграл на приглашение в сборную России, где в основе выступает Семенов из «Ахмата». Также Чистяков отличается отличным умением бороться на втором этаже – 9.3 победы за игру (у Дзюбы 4.9 - и это тоже много), и не только этим. Интересный защитник!

Филип Уремович («Рубин»)

Егор Сорокин после того, как нашел себе новый клуб, сбавил. И хотя «Рубин» сложно назвать командой Бердыева по стилю – у Шаронова свой рок-н-ролл, но средства у лучших игроков казанцев такие же, как у лучших защитников лиги. Уремович выделяется тем, как спокойно работает, как цепляется за мяч – по три отбора и по три перехвата в каждой игре. Не самый большой, но крепкий парень может вырасти в классного центрального защитника под присмотром Шаронова. Хорвату пока 22 года, вся карьера впереди.

Евгений Чернов («Ростов»)

Если справа ярко выраженный лидер есть, то слева никто не выделился настолько. Зато часто получается у Евгения Чернова. Конечно, если бы Рамирес играл чаще и стабильнее, то обошел игрока «Ростова» в этом сезоне. Но поскольку у Карпина чаще получается, чем нет – отсюда высокое место в таблице с составом ростовчан, то хочется отметить Чернова. Евгений, пожалуй, может играть еще лучше, но и так получается неплохо.

Полузащитники

Вандерсон («Краснодар»)

Выпал из поля зрения из-за травмы – старая болячка неожиданно вылезла, боятся рисковать, поскольку когда-то в «Хетафе» поспешили, и бразилец выбыл на пять месяцев. Сейчас ждут возвращения, но пока в заявке на матчи Вандерсона нет. И это потеря, поскольку именно в РПЛ у парня 2 гола, 2 ассиста, очень хорошие матчи с «Тамбовом» и «Уралом», а с середняками без таких ребят, как Вандерсон, «быки» не всегда справляются.

Матиас Норманн («Ростов»)

Отмечая, что Кристиан Нобоа держится на высоком уровне в «Сочи», стоит выделить все-таки хавбека бывшего клуба эквадорца. Ведь Матиас Норманн похож на футболиста, который легко может попасть в топ-5 и там заиграть. Конечно, ему нужно прибавлять и лучше работать в центральных матчах, но норвежец молодой, разноплановый, думающий. Это такой себе Андер Эррера из «Ростова» - тренеры таким доверяют. Хотя по позиции Норманн другой, у него роль Жоржиньо, хотя не с таким количеством пасов, конечно.

Роман Еременко («Ростов»)

Надеемся, когда-то Роман расскажет, каким образом он связался с наркотиками, будучи успешным футболистом. Чтобы другим неповадно было так глупить. Выбросил пару лет из футбольной жизни, неудачно зашел в «Спартак» - там его козыри использовать не смогли. Зато под крылом у Карпина это тот самый Еременко, что признавался лучшим игроком РПЛ в прошлом. Невероятно сильный, грамотный и умный футболист. Бьет, пасует – все умеет.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Конечно, можно использовать схему «4-3-3» и упомянуть полезного Ионова, но тут не сборная «Ростова» и «Краснодара», хотя их кандидаты и заслужили ряд мест. Значит, отметим хавбека «Урала», который именно в этом сезоне делает все, чтобы его команда была высоко в таблице – перед матчем 15-го тура находятся ведь на шестой строчке. Эль-Кабир забивал 3 мяча, сделал 2 ассиста. Димитров в плане последних пасов тоже крут, как и Бикфалви, но Отман мог собрать даже больше голевых передач – он самый активный созидатель в команде, 2.8 паса под удары за матч.

Нападающие

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Соболеву важно правильно выбрать новый клуб. Не стать вторым Сапоговым у него получится, но если оставить в стороне интерес из-за рубежа, то остаются варианты внутри РПЛ . За Александром придут, а пока после неудачной реакции на первый жирный контракт – сам рассказал, что расслабился, когда «Крылья Советов» насыпали денег, пришел в себя в «Енисее», а в Самаре продолжает колотить голы. И отдавать голевые передачи – к 10 голам добавил 3 ассиста. Хороший нападающий, еще и молодой – всего 22 года, научится тому, чего не умеет.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Отмечаем, что Мелкадзе неплохо смотрится, однако в атаке выбор очевиден. Шомуродову важно правильно играть центральные матчи – как показал выезд в Санкт-Петербург, с этим были проблемы. Но в остальном это невероятно разноплановый, но при этом крепкий и умеющий сыграть агрессивно форвард. Как Муромец – немного посидел на печке-скамейке, а теперь благодарит Карпина за доверие голами. Узбек стал героем сезона в РПЛ , и не только благодаря шикарному голевому пасу на Ионова в Краснодаре.