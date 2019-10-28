Ибрагимович - в символической сборной МЛС по итогам сезона

Стала известна символическая сборная регулярного сезона МЛС.
Вратарь: Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»).
Защитники: Икенна Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»).
Полузащитники: Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Максимильяно Моралес («Нью-Йорк Сити»).
Форварды: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).
Not your average neighborhood squad.— Major League Soccer (@MLS) October 28, 2019
Meet 2019's MLS #BestXI! pic.twitter.com/7Armn0ijQF
Недавно нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что если он уйдет, то никто и не вспомнит, что такое МЛС.