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Ибрагимович - в символической сборной МЛС по итогам сезона

сегодня, 21:37

Стала известна символическая сборная регулярного сезона МЛС.

Вратарь: Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»).

Защитники: Икенна Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Максимильяно Моралес («Нью-Йорк Сити»).

Форварды: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

Недавно нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что если он уйдет, то никто и не вспомнит, что такое МЛС.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   218 / 877
сегодня в 22:45
Знакомых фамилий и без Златана хватает. Моралес так и вовсе в ФК Москва успел попылить в нулевых.
Sergey Z
Sergey Z
   407 / 877
сегодня в 22:14
Златан красавец!!!
Abris
Abris
   276 / 877
сегодня в 22:08
Благо соперников нет.
Ruslik1982
Ruslik1982
   124 / 877
сегодня в 22:07
про не вспомнит - тут он прав, если когда и смотрю таблицу МЛС, то только чтобы посмотреть сколько там Ибрагимович уже забил
Вова Туземец
Вова Туземец
   77 / 877
сегодня в 21:39
В Европу надо ему бежать из этого второсортного МЛС
cska plus
cska plus
   14 / 877
сегодня в 21:39
Ибра везде и всюду.
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