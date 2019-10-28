Сборная 14-го тура. Ликуй, «Спартак»! Пляши, «Динамо»!

сегодня, 22:25

Выиграв в гостях со счетом 3:0 у одного из лидеров РПЛ , «Спартак» стал главным поставщиком кадров для символической сборной «Соккер.ру» по итогам 14-го тура.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

«Спартак» выиграл 3:0, и, казалось бы, при чем тут вратарь? Между тем Максименко на протяжении часа игры упорно работал, чтобы у команды оставались на руках хорошие карты для победы в дерби. Александр отбил пять ударов. Между прочим, «Локомотив» попал в чужие ворота даже на разок больше «Спартака», но Максименко справился со всеми выстрелами, четыре из которых были нанесены из пределов штрафной площади. Особенно опасно бил Алексей Миранчук в первом тайме, но и здесь молодой спартаковский голкипер не подвел: успел сложиться и отвести угрозу.

Защитники

Григорий Морозов («Динамо»)

Солидный матч провел правый защитник «Динамо» Морозов. Нужно сказать, что новые тренеры московских клубов — Кирилл Новиков и Доменико Тедеско, перестроили «Динамо» и «Спартак» на схемы с тремя защитниками, и это приносит результат. «Бело-голубые» сыграли вничью с «Краснодаром» и обыграли ЦСКА — команды из первой пятерки. Григорий больше внимания уделил обороне, трудился в отборах, помогал центральным защитникам, создавая плотность перед воротами Шунина. По сути, «Динамо» завоевало очки в дерби, сыграв на ноль в обороне, а победный гол Н`Жи в концовке — это суперприз.

Илья Кутепов («Спартак»)

Правый центральный защитник «Спартака» иногда превращался просто в правого защитника, страхуя Мельгарехо, уходящего в атаку. Любопытная задумка Тедеско помогла «Спартаку» победить и наверняка пришлась по душе Илье, как минимум, потому что он получил место в составе вместе с Жиго и Джикией, что раньше казалось маловероятным. Кутепов со своей двойственной ролью справился качественно. Илья — небесталанный игрок, что доказал хотя бы чемпионат мира, но ему нужны четкие инструкции и доверие.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

«Тамбов» выиграл у «Уфы» со счетом 3:0, и хотя не ушел с последнего места в таблице, настроение себе поднял. Окончательный счет установил центрбек Ойеволе, который вдобавок к россыпи выигранных единоборств у своих ворот добавил результативную победу в воздухе в чужой штрафной: взмыл после подачи с угла поля и установил окончательный счет.

Юрий Жирков («Зенит»)

«Зенит» создал немало моментов в Самаре, но реализация оставляла желать лучшего. Хорошо, что снова нашелся Жирков со своей пушкой: Юрий ударом слету принес «Зениту» важную выездную победу. Не впервые гол ветерана становится решающим в этом чемпионате, вспомните игру со «Спартаком». Жирков был нацелен на удар в Самаре: 5 раз бил по воротам Рыжикова, а когда попал — получилось красиво!

Полузащитники

Алекс Крал («Спартак»)

Один из незаметных героев дерби «Локомотив» - «Спартак», ведь хвалили в основном надежных защитников, забивающих форвардов и отдающего результативные передачи Бакаева. Но «красно-белые» были хороши во всех линиях, Умяров и Крал свои роли отыграли здорово, а чех стал лидером по числу отборов среди всех участников матча (7) и не проиграл ни одного единоборства. Однажды вместе с Максименко организовал опасный момент, но раз «Локомотив» не наказал — значит, ничего страшного, а в остальном Алекс был хорош.

Роман Нойштедтер («Динамо»)

У «Динамо» тоже заслужил положительный отзыв футболист, критикуемый при предыдущем тренерском штабе, но в матче с ЦСКА Нойштедтер грамотно играл в пас, выбирая наиболее удачные для «Динамо» направления развития атак, да и самый главный пас матча отдал именно Роман: создал Клинтону Н`Жи момент для победного гола.

Роман Еременко («Ростов»)

«Ростов» одержал домашнюю победу над командой с кучей экс-футболистов «Зенита» в составе после разгромного поражения в Санкт-Петербурге от самого «Зенита», а главным действующим лицом успешного матча с «Сочи» стал Роман Еременко, оформивший дубль. В случае со вторым голом полузащитнику помог рикошет от Набиуллина, но в РПЛ записали гол на Еременко, и это правильно.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Неделю назад после матча с «Рубином» обсуждали новую позицию Бакаева в схеме 4-4-2 — Зелимхан на правой вершине ромба в полузащите, «восьмым номером». Тогда Тедеско выразил уверенность, что через неделю-две Бакаев привыкнет к новой роли и будет приносить пользу. В матче с «Локомотивом» Зелимхан снова был «восьмеркой», только в несколько иной расстановке, а на вопрос о своей адаптации к необычным тактическим требованиям ответил тремя результативными передачами.

Нападающие

Клинтон Н`Жи («Динамо»)

Пусть камерунский форвард отыграл в матче с ЦСКА всего лишь 10 минут плюс добавленное ко второму тайму время, но он стал тем самым парнем, который сделал результат. Без Клинтона на табло горели нули, с Клинтоном «Динамо» забило победный мяч. Речь ведь о нападающем, чья задача забивать голы. Н`Жи сделал это в самый ответственный момент и принес своей команде победу, поэтому не важно, сколько он сыграл, как бился, боролся и бодался. Гол и победа — вот аргументы в пользу Клинтона.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Редкий случай, когда оба форварда в символической сборной начали матчи не с первых минут. На самом деле, в «Спартаке» можно выделить и Понсе, который открыл счет и поучаствовал во второй голевой атаке, но дубль есть дубль. Ларссон классно вошел в игру со скамейки и дважды поразил ворота Гильерме, заставив своего знаменитого отца, сидевшего на трибуне, испытать прилив гордости.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

Тедеско не понравился первый тайм, но в перерыве немец поработал с командой, и «Спартак» четко переиграл «Локомотив» в контратакующем стиле во втором тайме. Доменико придумал лихой план, который Семин не сумел раскусить, вовремя снял с игры Шюррле и выпустил Ларссона, своевременно выпустил Зобнина и Гулиева. Тактический план и игра замен — высший пилотаж, «Спартак» одержал в дерби во многом тренерскую победу.