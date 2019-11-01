Адиев: «Рахимов – не тот человек, мнение которого мне интересно»

сегодня, 15:07

Экс-тренер «Ахмата» прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего наставника грозненцев .

Рахимов – совершенно не тот тренер и человек, мнение которого мне интересно, всё просто. В полемику вступать с ним не хочу.

Ранее Рахимов раскритиковал Адиева за его поведение, а также заявил, что разочаровался в нем.

Отметим, что «Ахмат» начал нынешний сезон под руководством Рахимова, но впоследствии специалист покинул свой пост. Вместо него наставником грозненцев был назначен . В его штаб вошел Адиев. Однако Магомед недолго работал в «Ахмате», уже через 10 дней он покинул команду.