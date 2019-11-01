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Адиев: «Рахимов – не тот человек, мнение которого мне интересно»

сегодня, 15:07

Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего наставника грозненцев Рашида Рахимова.  

Рахимов – совершенно не тот тренер и человек, мнение которого мне интересно, всё просто. В полемику вступать с ним не хочу.

Ранее Рахимов раскритиковал Адиева за его поведение, а также заявил, что разочаровался в нем.

Отметим, что «Ахмат» начал нынешний сезон под руководством Рахимова, но впоследствии специалист покинул свой пост. Вместо него наставником грозненцев был назначен Игорь Шалимов. В его штаб вошел Адиев. Однако Магомед недолго работал в «Ахмате», уже через 10 дней он покинул команду.

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