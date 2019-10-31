Де Лаурентис: «Без нас судьи будут чистить картошку»

сегодня, 08:37

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал судейскую бригаду, работавшую на матче неаполитанцев против «Аталанты».

Что это за шутка от судьи, удалившего такого джентльмена, как Анчелотти. Мы сыты этим по горло. Без нас судьи будут чистить картошку. Мы устали платить за этот стандарт арбитража.

В поединке «Наполи» – «Аталанта» судья удалил главного тренера неаполитанцев и его помощника после того, как те потребовали отменить гол в ворота их команды.

Напомним, что недавно Де Лаурентис отметился еще одним резким высказыванием. Он эмоционально прокомментировал слухи о возможном уходе двух игроков из «Наполи».