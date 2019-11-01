Джака: понять и простить

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Скандал в «Арсенале» близится к своему логическому завершению. «Соккер.ру» – о том, как все ополчились на капитана «канониров» и как он объяснил свое поведение.

Болельщики «Арсенала» в последние годы слишком чувствительны и весьма критично относятся ко всему, сразу начиная шуметь в случае малейшего недовольства. В принципе, агрессивное поведение характерно для многих фанатов, не только «Арсенала». Особенно активно стала проявляться такая манера с развитием социальных сетей и Интернета вообще.

Когда каждый футболист, каждый тренер – на расстоянии вытянутой руки, а ты вполне анонимно и без наличия сдерживающих факторов можешь высказать все, что думаешь. Иногда это полезно, иногда – интересно и любопытно. А порой – просто отвратительно. Именно оттуда, как выяснилось, растут ноги у необычного поведения полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, который недавно стал капитаном «канониров». Но сначала напомним об истории.

В минувшее воскресенье «Арсенал» не слишком удачно играл с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, а Джаку главный тренер Унаи Эмери сменил по ходу игры. Когда швейцарец уходил с поля, фанаты активно стали его освистывать. Это взбесило и без того расстроенного игрой футболиста, который провокационно приложил ладонь к уху, обращаясь к болельщикам, потом крикнул нечто нецензурное в их адрес, швырнул футболку и ушел в подтрибунное помещение.

Фанаты впали в исступление, требуя казни Джаки здесь и сейчас за неуважение к ним, неуважение к клубу. К этому многоголосию присоединились и некоторые бывшие футболисты, перешедшие в разряд заслуженных экспертов. Например, Чарли Николас был категоричен:

Он представляет «Арсенал» в роли капитана. Но нельзя думать, что ты выше команды. Его поведение было ужасным. Я не вижу у него будущего в «Арсенале». Думаю, сейчас руководство клуба смотрит на команду и говорит: «Это „Арсенал“?» У него великая история, были потрясающие игроки, но если нет фанатов, то нет и души. Я буду удивлен, если Джака снова сыграет за «Арсенал». Он явно популярен в раздевалке, если его выбрали капитаном. Это командный игрок, но его действия недопустимы.

Подливал масла в огонь и сам швейцарец, который после этой истории хранил суровое молчание, а если верить английской прессе, он отказался приносить извинения, как того требовал главный тренер. Причем Эмери в этой истории тоже не позавидуешь. Его положение в «Арсенале» шаткое, сам он также подвергается критике.

Капитан в такой ситуации должен быть опорой и помощником, а он вот так подставляет, вводя команду под еще более плотный удар. И уже вопросы к Эмери по поводу решения о капитанской повязке, и уже вопросы к нему по поводу реакции на произошедшее. Тренер старался быть максимально дипломатичным. Он сначала вроде как встал на сторону фанатов, определив поведение Джаки как недопустимое и признав, что тот должен извиниться.

Кстати, за это Эмери тоже прилетело от ряда экспертов, которые заполонили все английское медийное пространство: шага нельзя сделать, чтобы какой-нибудь эксперт не подверг это критике. Их возмутило, что Эмери не поддержал, а как будто предал своего капитана, и без того подвергаемого обструкции. Позднее Эмери занял более сбалансированную позицию, видимо, когда поступило больше реакции от самих игроков «Арсенала».

А они оказались более последовательными и в основном поддержали Джаку публично, подтвердив догадки того же Николаса о том, что швейцарец является лидером коллектива, предводителем в раздевалке, из-за чего его и выбрали капитаном-то. Увидев, что футболисты готовы отражать атаки на Джаку, Эмери и руководство «Арсенала» тоже заняли сторону швейцарца.

И если изначально тональность предположений в СМИ содержала четкие указания на то, что Джаку чуть ли не завтра вышвырнут из клуба, то через несколько дней в прессе описывалось, как «Арсенал» рассчитывает не просто сохранить Гранита, но и оставить у него капитанскую повязку. А позднее и сам Джака выступил-таки:

Мне требовалось время, чтобы отреагировать на ситуацию, произошедшую в воскресенье. Лучше все объяснить, чем просто дать короткий комментарий. То, что произошло, когда я уходил на замену, сильно меня задело. Я люблю этот клуб и всегда отдаю за него 100% сил на поле и за его пределами. Мне очень больно оттого, что болельщики меня не понимают и в течение недель и месяцев продолжают оскорблять во время матчей и в социальных сетях. Мне говорили «Мы сломаем тебе ноги», «Я убью твою жену», «Хоть бы твоя дочка заболела раком». Это стало шоком для меня, и точкой кипения стал матч в воскресенье. В той ситуации я потерял контроль, я был неуважительным по отношению к тем фанатам, которые поддерживают клуб, команду и меня. Я не хотел этого и приношу извинения за то, как это восприняли люди. Я хочу, чтобы мы достигли взаимного уважения и вспомнили, почему мы влюбились в эту игру. Давайте двигаться дальше вперед с позитивным настроем.

Итак, как обычно, в таких историях не бывает лишь одной виноватой стороны. Понятно, что на простой свист трибун подобной реакции быть не могло. Теперь известен бэкграунд, известно, почему Джака уже был на взводе. Эта нездоровая атмосфера создается самими фанатами или теми, кому просто интересно писать анонимно всякую черную чушь вполне конкретным людям.

Между критикой и тем, что чаще всего пишется в социальных сетях, существует целая пропасть. Поэтому Джаку можно понять. И следует посмотреть не на то, достойно ли поведение игрока в матче с «Кристал Пэлас» высокого звания «футболист „Арсенала“», а на то, достойна ли написанная фанатами грязь имени этого клуба. Всегда сначала нужно посмотреть в зеркало. Да, в ситуации Джаки оказываются многие известные персоны, в том числе спортсмены.

Все поступают по-разному. Кто-то просто не читает комментарии вовсе. Кто-то не заводит аккаунтов изначально, как тот же Доменико Тедеско. И есть уверенность, что это ему сильно поможет в работе в «Спартаке», обеспечит большее душевное равновесие, так сказать. Кто-то удаляется из соцсетей, почувствовав дискомфорт. Джака выбрал не лучший путь реакции. И к его игре можно относиться по-разному, но всегда нужно включать голову, когда говоришь или пишешь что-либо в адрес конкретного живого человека.