Швейцарский «Серветт» обвинили в сексизме за эротическую рекламу

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Швейцарский клуб «Серветт» обвинили в сексизме за использование скриншота порноролика в рекламной акции перед матчем против «Янг Бойз».

Пресс-служба опубликовала изображение, на котором полуголая девушка поднимается по лестнице к логотипу команды. Картинка была подписана: «Спешит к кассе за билетом на воскресную игру». В клубе уже прокомментировали ситуацию:

Мы думали, что будет лучше, если именно мы разместим это в социальных сетях. Хотели, чтобы люди посмеялись. Забавно, что «Серветт» оказался на таком известном порносайте, как Pornhub. Для нас не имеет значения, кто представлен на фото - мужчина или женщина. Вместо того, чтобы обижаться на появление нашего логотипа в ролике, мы решили посмеяться над этим.

Отметим, что этим летом в «Серветт» из махачкалинского «Анжи» перешел камерунский полузащитник Гаэля Ондуа.