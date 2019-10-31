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Дамиан Мартинес: «Игроки „Арсенала“ поддерживают Джаку»

сегодня, 17:02

Игроки «Арсенала» поддерживают капитана «канониров» Гранита Джаку после его конфликта с болельщиками команды. Об этом заявил вратарь лондонцев Дамиан Мартинес.

Только главный тренер решает, продолжит ли Джака быть капитаном. Но для нас, игроков «Арсенала», он является лидером и мы его полностью поддерживаем.  

Напомним, что во время матча 10-го тура АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас» (2:2) болельщики «канониров» освистали Джаку, после чего футболист выкрикнул оскорбления в их адрес. Теперь решается вопрос, сохранит ли Джака капитанскую повязку.

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал конфликт игрока и болельщиков. Тренер заявил, что Джака опустошен из-за этого инцидента.

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