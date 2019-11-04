В десяточку

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«Соккер.ру» рассказывает о главных событиях двенадцатого тура чемпионата Нидерландов.

«Аякс» с помощью Квинси Промеса одержал десятую победу. Дик Адвокат успешно дебютировал в роли главного тренера «Фейеноорда». Очередные неудачи ПСВ и «Витесса», а «Ваалвейк» впервые выиграл. Богат был на события очередной тур Эредивизие.

Задумал я побег

«Аякс» открывал программу тура выездным матчем со «Зволле» и записал в таблицу очередные три очка. Фундамент победы заложил Промес. Квинси играет за родной клуб, как в свои лучшие годы, проведенные в «Спартаке». Но пусть счёт 4:2 не вводит в заблуждение, будто победа далась чемпиону легко. Хозяева поля огрызнулись и едва не поставили под сомнение успех аяксидов. Большое преимущество 3:0 сжалось до 3:2. И быть концовке нервной, не забей Давид Нерес такой нужный четвёртый гол. В итоге десятый выигрыш «Аякса» в двенадцати турах. Ещё немножко, и главная интрига первенства будет окончательно добита.

Задачу амстердамцам облегчают и их соперники. ПСВ после двух разгромов – от «Утрехта» и «Алкмара» – с трудом спасся в Роттердаме в игре со «Спартой». Коди Гакпо сравнял счёт, когда секундомер арбитра отсчитывал первую из добавленных минут. Гакпо заменил в стартовом составе лучшего бомбардира брабантцев и всего чемпионата Донуэлла Малена (тот вообще не играл). Как видим, не зря. Однако ничья ещё больше увеличила отставание ПСВ от «Аякса». Теперь оно составляет восемь очков. И, судя по текущим результатам двух команд, скорее этот просвет увеличится.

Стоило «Витессу» Леонида Слуцкого выдать свой лучший старт, как команду вдруг подменили. «Орлы» снова проиграли, причём не самому сильному сопернику – «Эммену». И проиграли по делу. Первый гол хозяев стоит записать на вратаря «Витесса» Ремко Пасвера, промахнувшегося на выходе. Во втором вся оборона гостей стояла как вкопанная и взирала, как Николай Лаурсен добивал в сетку мяч, отскочивший от перекладины. Только после этого подопечные Слуцкого зашевелились и отыграли один гол, утверждённый с помощью VAR . Но уйти от поражения не смогли, более того, могли пропустить и ещё. Если так пойдёт и далее, то мечты о Лиге чемпионов можно будет отложить в долгий ящик. Не исключено, что то же самое придётся сделать и с желанием играть в Лиге Европы. Хонда, где ты? Пока японец тренируется с «Витессом» вхолостую, команда уже отступила на пятое место.

Осторожно, Боаду

Единственным клубом, кто пока демонстрирует желание потягаться с «Аяксом», остаётся «Алкмар», забивший три мяча в ворота «Твенте». Задачу победителям облегчил голкипер соперника Йоэл Дроммел, удалённый на 21-й минуте за снос Майрона Боаду. Резервный вратарь «Твенте» Йорн Брондеел продержался до конца первого тайма, но перед самым перерывом его дальним ударом огорчил Пантелеймонис Хациадиакос. Во втором тайме Дани Де Вит забил второй мяч. А там и Майрон Боаду записал на свой счёт дежурный гол. 18-летний юноша не просто стучится в сборную Голландии, он туда ломится. «Алкмар» отстаёт на 6 очков от лидера и опережает своих соперников в борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов – ПСВ и «Витесс».

Адвокатская практика

Дик Адвокат приступил к работе в «Фейеноорде» и сразу добился крупной победы. Конечно, роттердамцам противостоял один самых слабых соперников – «Венло», проигрывающий всем подряд с крупным счётом. Но при Япе Стаме «Фейе» мог проиграть, например, «Фортуне», поэтому с предыдущим тренером всё могло завершиться иначе. Но с опытным кормчим 15-кратный чемпион продемонстрировал свой класс. Николай Йоргенсен и Стивен Бергёйс в первом тайме забили по мячу. После перерыва, когда «Венло» вдобавок ко всему остался в меньшинстве, гости довели встречу до разгрома. В конце Бергёйс реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт. «Фейеноорд» и болельщиков порадовал, и в десятку подтянулся, обогнав «Спарту». Заодно и от отрицательной разницы мячей избавился.

Последний из бывших клубов Адвоката «Утрехт» не на шутку разозлился на «Фортуну», отгрузив в ворота Алексея Кошелева шесть мячей. Особо отличились Сандер ван дер Стрек и Симон Густаффсон, забившие по два мяча. «Утрехт» набрал 23 очка, как «Витесс», чем заявил о готовности побороться за что-нибудь ценное.

На протяжении 11 туров не знал побед «Ваалвейк». Клуб из Северного Брабанта и вничью-то один раз сыграл. Но в матче с «Хераклесом» эта печальная серия наконец-то прервалась. Силла Соу и Кевин Вермюлен забили по мячу, а Этьен Вассен впервые в сезоне отыграл на ноль. «Ваалвейк» хоть и остался на самом дне, но уже выглядит не столь обречённым. Отставание от «Фортуны» и «Венло» – пять очков.

Продолжает набирать очки «Гронинген», выигравший в трёх из последних четырёх встреч. Кай Сирхёйс сделал дубль в игре с «Виллем II», а Серджо Падт в очередной раз показал, что является одним из сильнейших стражей ворот Эредивизие. Коллега Падта немец Тимон Волленройтер, напротив, сыграл неважно. В первом случае позволил себя перебросить, во втором – пропустил в ближний угол.

Самый миролюбивый клуб «Херенвен» сыграл вничью в шестой раз. «Ден Хааг» был близок ко второй победе подряд. Здоровенный Михел Крамер с пенальти вывел «аистов» вперёд, и его фамилия красовалась на табло в одиночестве. На 88-й минуте тренер «Ден Хааг» Альфонс Грёнендейк решил заменить Крамера. Михел нехотя покидал поле, словно чувствовал неладное. Предчувствия его не обманули. Стоило заменённому присесть на лавочку, как гости подали угловой, и самый рослый защитник фризов Свен Ботман нанёс разящий удар. Был бы на поле Крамер, этого могло бы и не случиться. Нападающий ростом 196 сантиметров был весьма полезен в роли ПВО. А так ничья в матче, где клуб из Гааги заслуживал трёх очков.

В споре бомбардиров по-прежнему впереди Донуэлл Мален, на счету которого остаётся десять голов. Квинси Промес благодаря дублю подтянулся к лидеру. Теперь у бывшего капитана «Спартака» 8 забитых мячей. На третье место с семью голами переместился лидер «Фейеноорда» Стивен Бергёйс. Столько же у восходящей звезды «Алкмара» Майрона Боаду.