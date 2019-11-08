«Реал Сосьедад» - «Леганес»: прогноз и котировки от БК Pinnacle

сегодня, 09:09

«Реал Сосьедад»

Коллектив из Сосьедада приятно удивляет качеством своей игры. Команда сумела набрать уже целых 22 очка после 12 проведенных поединков. Сейчас «бело-голые» борются за лидерство вместе с «Барселоной» и одноклубниками из Мадрида.

Лучшим бомбардиром команды является Виллиан Хосе, который сумел отличиться пятью забитыми мячами. В противостоянии с «Леганесом» помочь команде однозначно не смогут – Ильяраменди, Муньос и Пардо, так как они травмированы.

«Леганес»

В прошлом сезоне «пипенерос» завершил выступление в Примере на 13-й позиции. Сейчас «леги» проваливают сезон и находятся на последнем месте в турнирной таблице. Команда совершенно находится не в своей тарелке. За двенадцать сыгранных поединков «Леганес» забил всего лишь шесть мячей, но при этом пропустил 21.

Травмированы следующие игроки – Рубен Перс, Силва и Шимановский. Пока не могут похвастаться надежными действиями при переходе из обороны в атаку подопечные Хавьера Агирре.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Реал Сосьедада» - 1,67

Ничья – 3,76

Победа «Леганеса» - 6,03

Интересные факты

«Реал Сосьедад» не пропускает на протяжении 5 из 10 последних поединков

«Леганес» еще ни разу не выигрывал в гостях в этом году

Прогноз

«Реал Сосьедад» гораздо стабильнее выглядит, нежели «Леганес». Аутсайдер способен преподнести сюрприз, но мы считаем, что сейчас нет особых предпосылок к этому. Чем раньше, Вы сумеете учесть все тонкости и моменты, то тем легче вам будет получить высокие шансы на выигрыш своих ставок. Мы предлагаем не экспериментировать и сыграть победу хозяев поля. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть их победу можно будет с коэффициентом 1,67.