Безумие на «Стэмфорд Бридж», хет-трик Родриго. Топ-10 событий евронедели

сегодня, 15:33

«Соккер.ру» приветствует первых участников плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не забывая о других любопытных событиях еврокубковой недели.

10. МЮ , «Базель», «Эспаньол», «Севилья» и «Селтик» - в плей-офф Лиги Европы

По итогам четвертого тура Лиги Европы пять команд завоевали путевки в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» оформил выход из группы после разгрома «Партизана» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. В последних 15 матчах в Лиге Европы «красные дьяволы» одержали 11 побед и 4 раза сыграли вничью. При всех своих игровых проблемах МЮ — один из главных фаворитов розыгрыша. «Севилья», самый титулованный клуб турнира, досрочно выиграла свою не слишком представительную группу, «Базель» и «Эспаньол» - соперники наших «Краснодара» и ЦСКА , набрали по 10 очков после четырех туров, как и «Селтик». Шотландцы оформили путевку в весну после гостевой победы над «Лацио».

9. ЛАСК -уничтожитель

Пожалуй, самый удивительный результат в Лиге Европы был зафиксирован в матче двух аббревиатур — ЛАСКа и ПСВ . Австрийцы неожиданно оказались на голову сильнее титулованного голландского клуба, хотя ПСВ начал гостевую встречу с гола Швааба на 5-й минуте и выигрывал больше часа, если считать и время перерыва. Но во втором тайме ЛАСК устроил команде настоящую экзекуцию, забив четыре гола подряд, в итоге, австрийцы сенсационно выиграли 4:1 и перехватили у ПСВ инициативу в борьбе за вторую строчку (на вершине восседает «Спортинг»).

8. Хет-трик Родриго и победа «Реала» 6:0

Насколько натужно «Реал» выиграл у «Галатасарая» в Стамбуле с голом и сэйвами , настолько легко расправился с турками на «Сантьяго Бернабеу». Через семь минут после стартового свистка счет уже был 2:0, а еще через семь минут уже 3:0. Главным героем вечера стал 18-летний бразилец Родриго, который забил три мяча и присовокупил к ним «ассист». Родриго, которого «Реал» летом купил за 45 миллионов евро, стал вторым самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов. Рекорд Рауля устоял.

7. «Славия» набрала очки на «Камп Ноу»

А вот «Барселона» не сумела порадовать свою публику, на «Камп Ноу» тоже был счет 6:0, но не на табло, по ударам в створ, но вот незадача: голкипер «Славии» справился со всеми нападками Месси и Ко, сохранил свои ворота в неприкосновенности. Нулевая ничья с чешским клубом породила новую волну слухов о скором уходе Вальверде с тренерского мостика «Барселоны», Эрнесто может лишиться работы уже в декабре. Что касается «Славии», то для пражского клуба это вторая сенсация в лигочемпионской «группе смерти», в первом туре «красно-белые» сыграли вничью в Милане.

6. Победа «Байера» над «Атлетико»

«Матрасники» и в домашнем матче с «Байером» бледно смотрелись в атаке, но там выручил Мората, забивший победный гол в концовке. В Леверкузене Альваро снова отличился, вот только «Байер» к этому моменту вел 2:0, а времени на еще один мяч у «Атлетико» не оставалось. возложил вину за поражение на себя, признал, что в команде есть много вещей, которые необходимо улучшить. «Атлетико» дорос до статуса гранда, поэтому поражение от «Байера» - неожиданность, правда, даже в немецком клубе понимают, что этим результатом оказывают давление на «Локомотив», а не на «матрасников».

5. ПСЖ , «Бавария» и «Ювентус» - в плей-офф Лиги чемпионов

Как и в Лиге Европы, в Лиге чемпионов есть первые счастливчики. Поздравляем ПСЖ , «Баварию» и «Ювентус» с выходом в 1/8 финала. ПСЖ феноменально проводит групповой этап: 4 победы в 4 матчах, разница голов 10:0. У «Реала» есть теоретические шансы отобрать у парижан первое место, но для этого «сливочным» нужно выигрывать у ПСЖ и «Брюгге», рассчитывая на осечку команды Тухеля матче с «Галатасараем». Тухлый номер! «Пари Сен-Жермен» будет первым.

Аналогичное положение у «Баварии», которая тоже не отдаст лидерство в квартете «Тоттенхэму», которого мюнхенцы в лондонском матче разбили со счетом 7:2. Выход в весеннюю часть Лиги чемпионов «Бавария» оформила под руководством тренера-временщика Ханси Флика, принявшего бразды правления из рук отставленного . Ну, а «Ювентус» вырвал путевку в плей-офф в концовке матча против «Локомотива», когда забил победный мяч. Уходивший с кислым лицом на замену Роналду поприветствовал успех «Юве».

4. в воротах «Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» в матче с «Аталантой» закончились голкиперы: Эдерсона решили поберечь перед матчем с «Ливерпулем» в АПЛ и заменили на , который, в свою очередь, стал первым вышедшим на замену вратарем в Лиге чемпионов, удостоившимся красной карточки. Третьим вратарем «горожан» в этом матче стал номинальный защитник Кайл Уокер, он даже совершил первый для англичан за три года в ЛЧ вратарский сэйв. На все руки мастер!

3. Суперкамбек «Шахтера» в Загребе

Невероятное противостояние подарили загребское «Динамо» и «Шахтер». Матч в Харькове завершился со счетом 2:2, но шоу на «Максимире» получилось еще более захватывающим. А ведь к 83-й минуте на табло красовались две «единички», которые относительно устраивали хозяев, ведь давали преимущество над «горняками» по личным встречам. А уж когда Иванушец и Адеми к 89-й минуте забили по голу и сделали счет 3:1, казалось, «Динамо» сделало широченный шаг по направлению к плей-офф. Не тут-то было! «Шахтер» в добавленное время отыграл оба мяча, причем сравняли счет «горняки» с пенальти, назначенного за нарушение правил на вратаре Андрее Пятове. В итоге, 3:3, и теперь уже украинский клуб будет выше в таблице при равенстве очков. Это обстоятельство может стать решающим на финише группового турнира.

2. Волевая победа «Боруссии» над «Интером»

«Интер» одержал победу в домашнем матче с «Боруссией», забив два безответных мяча, аналогичный счет в пользу «нерадзурри» горел на табло к перерыву дортмундской встречи. Однако поздравлять друг друга с победой представителям итальянского клуба не пришлось. «Боруссия» взвинтила скорости после перерыва и ответила на голы Мартинеса и Весино голом и дублем Ашрафа Хакими. Это уже второй для защитника дубль в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов!

1. Восемь забитых мячей на «Стэмфорд Бридж»

Невероятные матчи в Загребе и Дортмунде, но была на этой неделе игра еще горячее! На «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Аякс» сыграли вничью 4:4, причем команда отыгралась со счета 1:4, а амстердамцы 25 минут играли вдевятером. Самое удивительное в этой истории, что «Аякс» лишился двух игроков за вторые желтые карточки и получил пенальти в свои ворота в одном игровом эпизоде. Не слишком ли сурово? Не удивительно, что представители амстердамского клуба были крайне разочарованы судейством.

Респект недели. Извинения Хын-Мин Сона

Форвард «Тоттенхэма» в прошлый уикенд, не имея злого умысла, стал соучастником тяжелейшей травмы полузащитника «Эвертона» . Не забыл кореец о коллеге-футболисте и после гола в ворота «Црвены Звезды», еще раз выразив свое сожаление вместо бурных празднований.

Хын-Мин Сон после гола в ворота «Црвены Звезды» воздержался от бурных празднований и еще раз выразил свое сожаление в связи с травмой Андре Гомеша https://t.co/BzyPnTFmwr pic.twitter.com/YUfbSUTpLM — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 7 ноября 2019 г.

Остроумие недели. Баннер фанатов «Фейеноорда» на игре с «Янг Бойз»

Ну и как можно пройти мимо остроумнейшего баннера фанатов «Фейеноорда» на грани фола? С одной стороны, здесь всего-навсего сказано, что тренер «Фейе» Дик Адвокат не любит «Янг Бойз». А с чего бы ему любить соперников, правда? Хотя, может быть, до нас пытаются донести, что Адвокат не слишком доверяет молодежи. Но если читать на английском, забыв о контексте, то надпись приобретает совсем иной смысл. «Dick» - это аналог нашего слова из трех букв, которое начинается на «икс» и продолжается «игреком», а «Young Boys» - молодые парни. Вот и соображайте, какого такого «дика» они имели в виду, и почему ему не нравятся молоденькие мальчики.