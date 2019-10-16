УЕФА отметила блистательное выступление Ярмоленко

Пресс-служба УЕФА отметила отличное выступление полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который отметился голом в победном матче против сборной Португалии.
В рубрике «Скилл дня от УЕФА» отметили игровую ситуацию во время атаки украинцев, в которой Ярмоленко одним ловким движением помог пасу Малиновского достичь свободной зоны, в которую вбегал Александр Караваев.
🇺🇦 Cheeky disguise & dummy by Andriy Yarmolenko! 😏#EURO2020 | #HisenseSkills | @HisenseSports pic.twitter.com/61ARb6YFDR— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 15 октября 2019 г.
А так удачи конечно.
А так удачи конечно.
Ахаха)
Ахаха)