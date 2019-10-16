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УЕФА отметила блистательное выступление Ярмоленко

сегодня, 12:35
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Пресс-служба УЕФА отметила отличное выступление полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который отметился голом в победном матче против сборной Португалии.

В рубрике «Скилл дня от УЕФА» отметили игровую ситуацию во время атаки украинцев, в которой Ярмоленко одним ловким движением помог пасу Малиновского достичь свободной зоны, в которую вбегал Александр Караваев.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Мистер Галактикус
   218 / 850
сегодня в 13:28
ТОП сборная? Нет, лол! Топовыми сборными считаются команды, которые реально претендуют на победу в ЧЕ и ЧМ. А сборная Украины просто крепкая, хорошая сборная.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   537 / 850
сегодня в 13:08
Наконец то сборная Украины превратилась в самую настоящею ТОП сборную
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
   82 / 850
сегодня в 12:52
Сколько раз кинули зигу? Ахаха)
Ты же так и не написал, что там "гвардеец днр". Какие у вас там лозунги, слоганы, задачи.
dzvinka
dzvinka
   121 / 850
сегодня в 12:43
ну скилушка у Андрюшки есть и была всегда, еще бы чутка работоспособности добавить как по меркам Англии, трудолюбия, самоотдачи, особенно когда не все получается или игра у команды не идет. Было бы круто.
А так удачи конечно.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 850
сегодня в 12:37
Сколько раз кинули зигу?
Ахаха)
allemz
allemz
   33 / 850
сегодня в 12:36
Эффект Пеллегрини.
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