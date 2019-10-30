Черчесов выступил с лекцией перед тренерами в УЕФА

сегодня, 15:28

Главный тренер сборной России посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, которые получают категорию PRO.

Уже второй год я с удовольствием принимаю приглашение руководителя Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа выступить перед тренерами из ряда европейских стран, которые обучаются на категорию PRO. На мой взгляд, у нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов. Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы. Хотел бы со своей стороны поблагодарить Франка Лудольфа за приглашение, а участников семинара — за конструктивную и интересную беседу.

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