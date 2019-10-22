Лебедев о решении УЕФА: «Давайте признаем и команды из Крыма»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев высказал свое мнение о решении Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) разводить команды России и Косово в турнирах под эгидой организации.

Не готов сказать о причинах решения УЕФА разводить сборные России и Косово. Не припомню особых противостояний между болельщиками и скандальных историй с фанатами. Но, если европейская федерация футбола допустила Косово до участия в розыгрыше, непонятно, почему футбольные клубы из других непризнанных территорий в Европе не могут принимать участие ни в международных, ни даже в государственных чемпионатах. Ведь государства Косово, как мы знаем, не существует, потому что оно не признано.



Политика УЕФА должна быть последовательной. Если признаем Косово, то давайте признаем команды из других подобных образований в Европе. В первую очередь я говорю о футбольных клубах Крыма. Они-то не виноваты ни в чем, почему они не могут выступать, пока Украина им не разрешит? Все прекрасно понимают, что она им никогда не разрешит. В УЕФА могли найти способ решения проблемы.



Уже несколько лет мы убеждаемся, что лозунг «Спорт вне политики» ушел в небытие. Политика давно рулит во всех вопросах спорта. Подавляющее большинство принимаемых решений основываются не на спортивных результатах, а исключительно из политических соображений. Забудем этот лозунг. На первом месте всегда стоит политика.