Лебедев о решении УЕФА: «Давайте признаем и команды из Крыма»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев высказал свое мнение о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово в турнирах под эгидой организации.
Не готов сказать о причинах решения УЕФА разводить сборные России и Косово. Не припомню особых противостояний между болельщиками и скандальных историй с фанатами. Но, если европейская федерация футбола допустила Косово до участия в розыгрыше, непонятно, почему футбольные клубы из других непризнанных территорий в Европе не могут принимать участие ни в международных, ни даже в государственных чемпионатах. Ведь государства Косово, как мы знаем, не существует, потому что оно не признано.
Политика УЕФА должна быть последовательной. Если признаем Косово, то давайте признаем команды из других подобных образований в Европе. В первую очередь я говорю о футбольных клубах Крыма. Они-то не виноваты ни в чем, почему они не могут выступать, пока Украина им не разрешит? Все прекрасно понимают, что она им никогда не разрешит. В УЕФА могли найти способ решения проблемы.
Уже несколько лет мы убеждаемся, что лозунг «Спорт вне политики» ушел в небытие. Политика давно рулит во всех вопросах спорта. Подавляющее большинство принимаемых решений основываются не на спортивных результатах, а исключительно из политических соображений. Забудем этот лозунг. На первом месте всегда стоит политика.
всегда исключительно свое и только свое , ибо образование вышка,
эконом.-юрид., а с ней по другому никак, и так же как этот поклонник
Джареда Лето, посмотрел бы как ты в лицо озвучил то, что сейчас здесь
пытаешься строчить. Виртуальные монстры смотрю вы ) А еще серьезнее,
с вами потому и никто не хочет общаться, что на документальные факты
у вас включается кастрюля, и амнезия, и не розуміння , и переливание
из пустого порожнее, один и теже вопросы, это называется те же яйца,
только сбоку...так какой смысл ? А по поводу вливаний в ДНР вспомните,
что Донецк и Луганск они все же намного более русскоязычные области,,
поэтому вашим УПА-шникам они и сопротивляются, не хотят с фашами
в одной упряге находиться, им лучше был вороватый Янык, но хоть как-то
сдерживающий бандерлогов, нежели заигрывающие с ними последовательно,
то Порох, то Зеленский...Вот и не рвутся под вашу юрисдикцию, не сложно понять ) Усё )
всегда исключительно свое и только свое , ибо образование вышка,
эконом.-юрид., а с ней по другому никак, и так же как этот поклонник
Джареда Лето, посмотрел бы как ты в лицо озвучил то, что сейчас здесь
пытаешься строчить. Виртуальные монстры смотрю вы ) А еще серьезнее,
с вами потому и никто не хочет общаться, что на документальные факты
у вас включается кастрюля, и амнезия, и не розуміння , и переливание
из пустого порожнее, один и теже вопросы, это называется те же яйца,
только сбоку...так какой смысл ? А по поводу вливаний в ДНР вспомните,
что Донецк и Луганск они все же намного более русскоязычные области,,
поэтому вашим УПА-шникам они и сопротивляются, не хотят с фашами
в одной упряге находиться, им лучше был вороватый Янык, но хоть как-то
сдерживающий бандерлогов, нежели заигрывающие с ними последовательно,
то Порох, то Зеленский...Вот и не рвутся под вашу юрисдикцию, не сложно понять ) Усё )
С которыми обсуждать что-то конструктивно, все равно что 29
против ветра ) .....Давайте, зажигайте, а я ушел футбол смотреть....
С которыми обсуждать что-то конструктивно, все равно что 29
против ветра ) .....Давайте, зажигайте, а я ушел футбол смотреть....
Мне интересно, сказал бы ты мне в лицо такие вещи...герой сайта )
Мне интересно, сказал бы ты мне в лицо такие вещи...герой сайта )
Тем более, что Чечня - один из субъектов РФ . Причем -официально.
Без всяких демаркаций, делимитаций и прочего . Вы за себя отвечайте.
Что за дурацкая привычка, переводить стрелки ? Вопрос с Крымом
столя у России с Украниой. Вопрос Чечни в ведении России. Украина,
к нему точно, никаким боком не стоит. Так что, комментариев не будет.
Тем более, что Чечня - один из субъектов РФ . Причем -официально.
Без всяких демаркаций, делимитаций и прочего . Вы за себя отвечайте.
Что за дурацкая привычка, переводить стрелки ? Вопрос с Крымом
столя у России с Украниой. Вопрос Чечни в ведении России. Украина,
к нему точно, никаким боком не стоит. Так что, комментариев не будет.
А теперь вспомни, какие у вас двойные стандарты, когда подписывая соглашение
об урегулировании полит.кризиса, за подписями Польши, Германии и Франции,
Янык ваш подписывает. а в нарушение Констиуции устраивается госпереворот власти.
Хоть официально, хоть не официально. Подписались, через пару дней-коту под хвост.
А теперь вспомни, какие у вас двойные стандарты, когда подписывая соглашение
об урегулировании полит.кризиса, за подписями Польши, Германии и Франции,
Янык ваш подписывает. а в нарушение Констиуции устраивается госпереворот власти.
Хоть официально, хоть не официально. Подписались, через пару дней-коту под хвост.
И больше ничего. Тогда и уважают, потому что боятся .
И больше ничего. Тогда и уважают, потому что боятся .
я уже написал. Тем более я там бывал
не раз, последний раз в сентябре 2013,
в Севасе. Не доверять взгляду друга,
который воочию все это наблюдает,
у мпня нет никаких оснований. Там есть
естественно какие-то формирования,
но официально их нигде нет и не будет.
Поэтому и доверяю другу, которому доверяю
как себе ) А уж, Севас- центровее некуда просто )
я уже написал. Тем более я там бывал
не раз, последний раз в сентябре 2013,
в Севасе. Не доверять взгляду друга,
который воочию все это наблюдает,
у мпня нет никаких оснований. Там есть
естественно какие-то формирования,
но официально их нигде нет и не будет.
Поэтому и доверяю другу, которому доверяю
как себе ) А уж, Севас- центровее некуда просто )
Ну самому то не смешно ) В общем, ключевое обрисовал,
про демаркацию написал, углубляться в дальнейшие версии,
чессслово,желания больше не имею, просто надоело уже
переливать из пустого порожнее, всего доброго и удачи !
Ну самому то не смешно ) В общем, ключевое обрисовал,
про демаркацию написал, углубляться в дальнейшие версии,
чессслово,желания больше не имею, просто надоело уже
переливать из пустого порожнее, всего доброго и удачи !
перед референдумом тоже официльно ничего доказано не было,
а я привык верить конкретным фактам на бумаге, а не буйной фантазии )
перед референдумом тоже официльно ничего доказано не было,
а я привык верить конкретным фактам на бумаге, а не буйной фантазии )
чтобы люди их возненавидели . Вам надо было
послушать один спич таксистов в Судаке, как они тогда
поливали верхушку, вперемешку русские с татарами,
за то, что в автономию крохи отправляли, хотя из автономии
требовали и требовали все больше и больше, а вложений с гулькин нос,
это уже мне втихую сообщил один чинуш местной администрации
в приватной беседе, мы у него с друзьями хауз снимали, пообщались....)
чтобы люди их возненавидели . Вам надо было
послушать один спич таксистов в Судаке, как они тогда
поливали верхушку, вперемешку русские с татарами,
за то, что в автономию крохи отправляли, хотя из автономии
требовали и требовали все больше и больше, а вложений с гулькин нос,
это уже мне втихую сообщил один чинуш местной администрации
в приватной беседе, мы у него с друзьями хауз снимали, пообщались....)