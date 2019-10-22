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Лебедев о решении УЕФА: «Давайте признаем и команды из Крыма»

сегодня, 09:13

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев высказал свое мнение о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косово в турнирах под эгидой организации.

Не готов сказать о причинах решения УЕФА разводить сборные России и Косово. Не припомню особых противостояний между болельщиками и скандальных историй с фанатами. Но, если европейская федерация футбола допустила Косово до участия в розыгрыше, непонятно, почему футбольные клубы из других непризнанных территорий в Европе не могут принимать участие ни в международных, ни даже в государственных чемпионатах. Ведь государства Косово, как мы знаем, не существует, потому что оно не признано.

Политика УЕФА должна быть последовательной. Если признаем Косово, то давайте признаем команды из других подобных образований в Европе. В первую очередь я говорю о футбольных клубах Крыма. Они-то не виноваты ни в чем, почему они не могут выступать, пока Украина им не разрешит? Все прекрасно понимают, что она им никогда не разрешит. В УЕФА могли найти способ решения проблемы.

Уже несколько лет мы убеждаемся, что лозунг «Спорт вне политики» ушел в небытие. Политика давно рулит во всех вопросах спорта. Подавляющее большинство принимаемых решений основываются не на спортивных результатах, а исключительно из политических соображений. Забудем этот лозунг. На первом месте всегда стоит политика.

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Rattlehead
Rattlehead ответил hohoл
   197 / 857
сегодня в 19:52
Скоро Россию будут с половиной мира разводить, а потом вообще сбреют, если не поменяют свое отношение к людям.
Тысячу лет уже сбривают, все никак не сбреют.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   6 / 857
сегодня в 19:51
P.S. Мой вывод, всей сегодняшней переписки- типичный зазомбированый среде статистический руский, без своего собственного мнения, ставящий, не обоснованые штампы на целую нацию, руководствуясь эмоциями и патриотическими лозунгами, на веяными же собственной родиной , для скрытия преступлений против народа в собственной же стране.
Ибо нет смысла с вами общаться конструктивно. Мнение у меня
всегда исключительно свое и только свое , ибо образование вышка,
эконом.-юрид., а с ней по другому никак, и так же как этот поклонник
Джареда Лето, посмотрел бы как ты в лицо озвучил то, что сейчас здесь
пытаешься строчить. Виртуальные монстры смотрю вы ) А еще серьезнее,
с вами потому и никто не хочет общаться, что на документальные факты
у вас включается кастрюля, и амнезия, и не розуміння , и переливание
из пустого порожнее, один и теже вопросы, это называется те же яйца,
только сбоку...так какой смысл ? А по поводу вливаний в ДНР вспомните,
что Донецк и Луганск они все же намного более русскоязычные области,,
поэтому вашим УПА-шникам они и сопротивляются, не хотят с фашами
в одной упряге находиться, им лучше был вороватый Янык, но хоть как-то
сдерживающий бандерлогов, нежели заигрывающие с ними последовательно,
то Порох, то Зеленский...Вот и не рвутся под вашу юрисдикцию, не сложно понять ) Усё )
hohoл
hohoл
сегодня в 19:35
Скоро Россию будут с половиной мира разводить, а потом вообще сбреют, если не поменяют свое отношение к людям.
mars6791
mars6791
   583 / 857
сегодня в 19:26
Еще не успокоились, не поделили крым до конца.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил ЮЗИК
   56 / 857
сегодня в 19:25
Таврия чемпион, об этом все знают, поэтому бояться
Нормально загнал))))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил NAZAR 007
   56 / 857
сегодня в 19:24
Севастополь- это город России. Так что, дивчина, прими как данность.
P.S. Мой вывод, всей сегодняшней переписки- типичный зазомбированый среде статистический руский, без своего собственного мнения, ставящий, не обоснованые штампы на целую нацию, руководствуясь эмоциями и патриотическими лозунгами, на веяными же собственной родиной , для скрытия преступлений против народа в собственной же стране.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил NAZAR 007
   320 / 857
сегодня в 19:22
В общем, много кастрюль смотрю что-то развелось ) Херои сайта ) С которыми обсуждать что-то конструктивно, все равно что 29 против ветра ) .....Давайте, зажигайте, а я ушел футбол смотреть....
Правильно, иди смотри как украинская команда будет показывать игру высшего класса
dino-hsv
dino-hsv ответил В России полночь
   129 / 857
сегодня в 19:21
И смысл Вам с ним вести беседу? Он же чушь полную пишет. То фашисты в Украине. То " их там не было". И всегда у него - то друг, то знакомый, то муж его. Все всё знают и лично ему докладывают. В принципе.. как обычно, в Мухосранске больше знают что происходит в городах Украины, чем собственно сами жители этих городов.
мне написали, я ответил. да и баланс заблуждений и правды на ветке надо было поправить :)
NAZAR 007
NAZAR 007
   6 / 857
сегодня в 19:20
В общем, много кастрюль смотрю что-то развелось ) Херои сайта )
С которыми обсуждать что-то конструктивно, все равно что 29
против ветра ) .....Давайте, зажигайте, а я ушел футбол смотреть....
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил NAZAR 007
   320 / 857
сегодня в 19:18
Слушай, вот ты сейчас пишешь собачье подлые... Мне интересно, сказал бы ты мне в лицо такие вещи...герой сайта )
Типичный рассеянец) намекаешь на то, что наш спор должен решиться силой? Типа кто сильнее, тот и прав?) В любом случаи да, не вижу разницы на сайте или в реале говорить правду.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил В России полночь
   6 / 857
сегодня в 19:16
И смысл Вам с ним вести беседу? Он же чушь полную пишет. То фашисты в Украине. То " их там не было". И всегда у него - то друг, то знакомый, то муж его. Все всё знают и лично ему докладывают. В принципе.. как обычно, в Мухосранске больше знают что происходит в городах Украины, чем собственно сами жители этих городов.
Севастополь- это город России. Так что, дивчина, прими как данность.
В России полночь
В России полночь ответил dino-hsv
   529 / 857
сегодня в 19:11
мне уже даже интересно, что в вашем понимании "граница государства"? :) расскажите, будьте добры
И смысл Вам с ним вести беседу? Он же чушь полную пишет. То фашисты в Украине. То " их там не было". И всегда у него - то друг, то знакомый, то муж его. Все всё знают и лично ему докладывают. В принципе.. как обычно, в Мухосранске больше знают что происходит в городах Украины, чем собственно сами жители этих городов.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил 10 Seconds to Mars
   6 / 857
сегодня в 19:11
Странно, а я думал ты начнёшь вспоминать США, Косово и т.д., тоесть фактически вы понимаете что совершили преступление и плюнули на договор, но надо же как то оправдаться, о мифическом гос. перевороте потрындеть. Та даже если и гос переворот, это не ваше собачье дело, россияне! К слову Янык имеет судимость, так что если очень глубоко капать, он никогда не имел право быть президентом страны.
Слушай, вот ты сейчас пишешь собачье подлые...
Мне интересно, сказал бы ты мне в лицо такие вещи...герой сайта )
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 857
сегодня в 19:11
Таврия чемпион, об этом все знают, поэтому бояться
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   6 / 857
сегодня в 19:09
А вот интересно выслушать твое мнение по по воду Чеченской республики, Ты там писал...... сами профукали Крым, не было ни каких вливаний, не развивался регион., все деньги наверх уходили. Так в Чечне тоже самое было и РФ применило силу.
По поводу слитно пишется ) То, что было в те годы, сейчас этого нет.
Тем более, что Чечня - один из субъектов РФ . Причем -официально.
Без всяких демаркаций, делимитаций и прочего . Вы за себя отвечайте.
Что за дурацкая привычка, переводить стрелки ? Вопрос с Крымом
столя у России с Украниой. Вопрос Чечни в ведении России. Украина,
к нему точно, никаким боком не стоит. Так что, комментариев не будет.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил NAZAR 007
   320 / 857
сегодня в 19:09
Ну поплюйся...поплюйся на российском ресурсе ) Что тебе делать ? Легче стало ? ) А теперь вспомни, какие у вас двойные стандарты, когда подписывая соглашение об урегулировании полит.кризиса, за подписями Польши, Германии и Франции, Янык ваш подписывает. а в нарушение Констиуции устраивается госпереворот власти. Хоть официально, хоть не официально. Подписались, через пару дней-коту под хвост.
Странно, а я думал ты начнёшь вспоминать США, Косово и т.д., тоесть фактически вы понимаете что совершили преступление и плюнули на договор, но надо же как то оправдаться, о мифическом гос. перевороте потрындеть. Та даже если и гос переворот, это не ваше собачье дело, россияне! К слову Янык имеет судимость, так что если очень глубоко капать, он никогда не имел право быть президентом страны.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   320 / 857
сегодня в 19:05
А вот интересно выслушать твое мнение по по воду Чеченской республики, Ты там писал...... сами профукали Крым, не было ни каких вливаний, не развивался регион., все деньги наверх уходили. Так в Чечне тоже самое было и РФ применило силу.
Это всё бред и отмазки про слабое вливания в Крым. Посмотрите на донецкую область. Вливания туда были сумасшедшими, Донецк жил чуть ли не лучше всей Украины после Киева. У донецких было всё, но это не помешало им развязать сепаратизм на пустом месте.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил 10 Seconds to Mars
   6 / 857
сегодня в 19:04
То-то оно и видно, что Раша понимает только язык силы, на всё остальное она плевала с высокой колокольни. Мол у нас есть отакая ядерная дубинка, мы теперь короли и творим что хотим, тьфу.
Ну поплюйся...поплюйся на российском ресурсе ) Что тебе делать ? Легче стало ? )
А теперь вспомни, какие у вас двойные стандарты, когда подписывая соглашение
об урегулировании полит.кризиса, за подписями Польши, Германии и Франции,
Янык ваш подписывает. а в нарушение Констиуции устраивается госпереворот власти.
Хоть официально, хоть не официально. Подписались, через пару дней-коту под хвост.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил NAZAR 007
   56 / 857
сегодня в 18:57
С подобными текстами понимают только язык силы. И больше ничего. Тогда и уважают, потому что боятся .
А вот интересно выслушать твое мнение по по воду Чеченской республики, Ты там писал...... сами профукали Крым, не было ни каких вливаний, не развивался регион., все деньги наверх уходили. Так в Чечне тоже самое было и РФ применило силу.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил NAZAR 007
   320 / 857
сегодня в 18:56
С подобными текстами понимают только язык силы. И больше ничего. Тогда и уважают, потому что боятся .
То-то оно и видно, что Раша понимает только язык силы, на всё остальное она плевала с высокой колокольни. Мол у нас есть отакая ядерная дубинка, мы теперь короли и творим что хотим, тьфу.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил 10 Seconds to Mars
   6 / 857
сегодня в 18:51
С подобными текстами понимают только язык силы.
И больше ничего. Тогда и уважают, потому что боятся .
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dino-hsv
   6 / 857
сегодня в 18:41
так выстрелы и были. снова призываю пользоваться ютубом и смотреть видеодоказательства. ибо факты нынче не только на бумаге, но еще и в цифровом формате. 2019 год на дворе, всё-таки. привыкайте :) удачи вам и побольше устойчивости к лживой пропаганде, доносящейся из сми :)
У меня там один из лучших друзей живет,
я уже написал. Тем более я там бывал
не раз, последний раз в сентябре 2013,
в Севасе. Не доверять взгляду друга,
который воочию все это наблюдает,
у мпня нет никаких оснований. Там есть
естественно какие-то формирования,
но официально их нигде нет и не будет.
Поэтому и доверяю другу, которому доверяю
как себе ) А уж, Севас- центровее некуда просто )
Rattlehead
Rattlehead ответил Ген Геныч
   197 / 857
сегодня в 18:38
Да он и не должен был быть украинским если уж подходить к этому вопросу чисто юридически т.к Хрущ подарил этот полуостров !!!!Если бы Хрущ знал бы,что меченный развалит СССР,то никогда бы не отдал его незалежной!!!
Первый и самый мощный импульс к распаду был дан как раз Хрущевым и его волюнтаристской политикой, так что Горбачев, можно сказать, лишь закончил некогда начатое. Что касается Крыма, то согласно одной из версий, на Украине на Хрущева имелся серьезный компромат, изобличавший того как одного из "стахановцев" Большого Террора, взамен на который и был выменян полуостров.
dino-hsv
dino-hsv ответил NAZAR 007
   129 / 857
сегодня в 18:37
Где вы видели военный захват по сути, без единого выстрела ? ) Ну самому то не смешно ) В общем, ключевое обрисовал, про демаркацию написал, углубляться в дальнейшие версии, чессслово,желания больше не имею, просто надоело уже переливать из пустого порожнее, всего доброго и удачи !
так выстрелы и были. снова призываю пользоваться ютубом и смотреть видеодоказательства. ибо факты нынче не только на бумаге, но еще и в цифровом формате. 2019 год на дворе, всё-таки. привыкайте :) удачи вам и побольше устойчивости к лживой пропаганде, доносящейся из сми :)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dino-hsv
   6 / 857
сегодня в 18:31
да вопрос не в "почве". вы же мне на примере границ доказывали, что важна не суть, а юридическая точность. а тут уже наоборот. не надо двойных стандартов. да и если жителей какого-то региона другого государства задолбало свое правительство, это не дает ни одной другой стране права военным путем захватывать этот регион (хотя бы на время до референдума, но это был чисто военный захват).
Где вы видели военный захват по сути, без единого выстрела ? )
Ну самому то не смешно ) В общем, ключевое обрисовал,
про демаркацию написал, углубляться в дальнейшие версии,
чессслово,желания больше не имею, просто надоело уже
переливать из пустого порожнее, всего доброго и удачи !
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dino-hsv
   6 / 857
сегодня в 18:29
да вопрос не в "почве". вы же мне на примере границ доказывали, что важна не суть, а юридическая точность. а тут уже наоборот. не надо двойных стандартов. да и если жителей какого-то региона другого государства задолбало свое правительство, это не дает ни одной другой стране права военным путем захватывать этот регион (хотя бы на время до референдума, но это был чисто военный захват).
Это не двойные стандарты. В плане шныряющих в регионе
перед референдумом тоже официльно ничего доказано не было,
а я привык верить конкретным фактам на бумаге, а не буйной фантазии )
mortid
mortid ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   216 / 857
сегодня в 18:26
Так Бандеровцем будут обзывать)))
В России не все идиоты, поверь. Приезжай смело и не парься, если конечно не будешь скакать и кричать "слава" кому-то или чему-то там ;)
dino-hsv
dino-hsv ответил NAZAR 007
   129 / 857
сегодня в 18:25
Сами создали такую почву . Все сделали для того, чтобы люди их возненавидели . Вам надо было послушать один спич таксистов в Судаке, как они тогда поливали верхушку, вперемешку русские с татарами, за то, что в автономию крохи отправляли, хотя из автономии требовали и требовали все больше и больше, а вложений с гулькин нос, это уже мне втихую сообщил один чинуш местной администрации в приватной беседе, мы у него с друзьями хауз снимали, пообщались....)
да вопрос не в "почве". вы же мне на примере границ доказывали, что важна не суть, а юридическая точность. а тут уже наоборот. не надо двойных стандартов. да и если жителей какого-то региона другого государства задолбало свое правительство, это не дает ни одной другой стране права военным путем захватывать этот регион (хотя бы на время до референдума, но это был чисто военный захват).
dino-hsv
dino-hsv ответил Ген Геныч
   129 / 857
сегодня в 18:22
На Ютубе все есть!!!!!Причем в свободном доступе !!!)))))))))))
именно об этом я и говорю :) всё, что я написал, на том видео
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dino-hsv
   6 / 857
сегодня в 18:16
как я писал ранее, "никто и не спорит, что крымчане имели право на референдуме решить свою судьбу". я прекрасно понимаю, что крымчане в большинстве своём - это русские, и проведи этот референдум хоть в 1991, хоть в 2000, хоть в 2014, победит вариант с присоединением к россии. но по вашему то, что было до референдума - это нормально? тысячи вооруженных военных без опознавательных знаков штурмуют военные части украины по всему полуострову - это не военная агрессия?
Сами создали такую почву . Все сделали для того,
чтобы люди их возненавидели . Вам надо было
послушать один спич таксистов в Судаке, как они тогда
поливали верхушку, вперемешку русские с татарами,
за то, что в автономию крохи отправляли, хотя из автономии
требовали и требовали все больше и больше, а вложений с гулькин нос,
это уже мне втихую сообщил один чинуш местной администрации
в приватной беседе, мы у него с друзьями хауз снимали, пообщались....)
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