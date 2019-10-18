ГлавнаяНовости

УЕФА принял решение разводить команды из России и Косово

сегодня, 20:31

Чрезвычайная комиссия УЕФА, приняв во внимание риски для безопасности, объявила о решении разводить команды из России и Косово в матчах под эгидой организации.

При этом матчи отбора Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Первая встреча должна была быть сыграна в Косово 4 октября, однако игру перенесли на неопределенный срок из-за выборов в Косово. Матч в России был запланирован на 9 июня следующего года.

Федерация футбола Косово была принята в УЕФА в 2016 году, однако Россия не признает независимость этого государства.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
УЕФА отметил блистательное выступление Ярмоленко
16 октября ВидеоКомментарии10
УЕФА наказал «Лацио» частичным закрытием стадиона за расизм
16 октября Комментарии4
УЕФА может дисквалифицировать сборную Болгарии
15 октября Комментарии12
Чеферин: «Европа без России - не Европа, у вас есть страсть к футболу»
10 октября Комментарии3
Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов
10 октября Комментарии16
Матч женских сборных Косово и России перенесен в целях безопасности
27 сентября Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   84 / 835
сегодня в 20:38
Сборную КРЫМа давай!
BenderBender
BenderBender
   266 / 835
сегодня в 20:37
Какие-то двойные стандарты у путена
dino-hsv
dino-hsv
   158 / 835
сегодня в 20:37
все правильно. еще пару лет и со всеми разводить будут. внешняя политика на ура проходит
cska plus
cska plus
   2 / 835
сегодня в 20:34
Россия верно делает.
drug01
drug01
   86 / 835
сегодня в 20:34
Это верное решение!
karnager
karnager
   211 / 835
сегодня в 20:32
Разводилу не разведёшь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100