УЕФА принял решение разводить команды из России и Косово

сегодня, 20:31

Чрезвычайная комиссия УЕФА , приняв во внимание риски для безопасности, объявила о решении разводить команды из России и Косово в матчах под эгидой организации.

При этом матчи отбора Евро-2021 между женскими сборными России и Косово пройдут на нейтральных полях. Первая встреча должна была быть сыграна в Косово 4 октября, однако игру перенесли на неопределенный срок из-за выборов в Косово. Матч в России был запланирован на 9 июня следующего года.