Первый чемпион Англии рвётся в Премьер-Лигу

сегодня, 20:30

«Соккер.ру» - о ходе соревнований во втором по силе дивизионе Англии.

В английском Чемпионшипе позади 15 туров, почти треть дистанции. Есть повод сделать некоторые наблюдения, пусть и промежуточные.

Наблюдение первое. Никого из неудачников Премьер-Лиги прошлого сезона ждать не стоит. Разве что «Фулхэм» сохраняет шансы включиться в борьбу за одну из трёх путёвок в высшее общество. «Хаддерсфилд» и «Кардифф Сити» застряли в нижней половине таблицы.

Наблюдение второе. Среди тех, кто поспорит за путёвку в Премьер-Лигу не стоит ждать «Дерби Каунти». В прошлом сезоне «бараны», ведомые Фрэнком Лэмпардом, едва не вернулись. Но их молодой тренер теперь работает в «Челси». Там же на «Стэмфорд Бридж» полузащитник Мэйсон Маунт и защитник Фикайо Томори. Новый тренер Филипп Коку вроде бы человек опытный, трижды выигрывал с ПСВ Ередивизи. Но в «Дерби» у голландца ничего не клеится. Зимой в штаб Коку войдёт Уэйн Руни, причём в качестве играющего тренера. Но останется ли сам Коку в штабе, это уже вопрос. Не исключено, что Уэйну придётся взвалить на себя дополнительные функции.

Наблюдение третье. Из тех, кто вылетел не в прошлом сезоне, а годом раньше, сразу двое готовы пополнить ряды АПЛ . «Вест Бромвич», которым с некоторых пор руководит Славен Билич, на данный момент идёт первым. Что, конечно, ещё не повод для выводов. Во главе таблицы успели побывать уже несколько клубов, равно, как и на второй позиции, дающей прямое повышение в классе. Но настрой у «Вест Бромвича» весьма боевой. Состав тоже. Ещё и Чарли Остин из «Саутгемптона» прибыл. Пока «дрозды» выглядят фаворитами гонки. Но впереди две трети сезона. Плотность вверху таблицы очень высокая. Лидер может смениться даже в следующем туре. И неизвестно, кто им окажется. Может «Суонси», также покинувший Премьер-Лигу по итогам сезона 2017-18.

«Суонси» пока третий. И это хороший результат. Тренер Стив Купер ещё ни разу не работал с клубами. До прихода на «Либерти» он тренировал юношескую сборную Англии, с которой выиграл чемпионат мира и становился вторым на европейском первенстве. Теперь Купер пробует себя в роли главного тренера клуба и пока получается неплохо. Насколько неплохо, увидим по ходу сезона.

А вот со «Сток Сити» происходит нечто печальное. «Гончары» застряли на последнем месте и пока никаких признаков выздоровления не видно. Может смена тренера поможет? 1 ноября был уволен Натан Джонс, а на его место заступил Рори Делап, славившийся своими вводами мяча из аута. Тренерский дебют ирландца пока не впечатлил. «Гончары» снова проиграли и остались последними. Вылетать из Чемпионшипа, имея в составе Райана Шоукросса, Джо Аллена, Тома Инса и бывшего вратаря сборной Англии Джека Батленда стыдно. Но кризис затянулся.

Неважно выглядит и «Мидлсбро», также находящийся в зоне вылета. «Боро» не знает побед на протяжении восьми туров, а в клубе уже задумались о целесообразности назначения Джонатана Вудгейта главным тренером. Пока его терпят. Но если безвыигрышная серия дойдёт до десяти встреч, то руководству клуба придётся принимать меры.

Сотни тысяч любителей футбола, среди которых немало и наших соотечественников, ожидают возвращения в Премьер-Лигу «Лидса». Скоро будет 16 лет как «йоркширцы» покинули класс сильнейших. Финансовые невзгоды остались позади. «Лидс» уже несколько лет собирается вернуться, но каждый раз возвращение откладывается. Уже и игроков приличных подобрали, и тренера хорошего, а кто скажет, что аргентинец Марсело Бьелса слабый специалист, нашли. Но пока всё идёт не так, как хотелось бы многочисленными болельщикам. Сейчас «Лидс» третий, в ближайшие дни может стать первым или наоборот спуститься ниже. «Белым» не хватает стабильности, и Бьелса никак не может устранить этот недостаток. А тут ещё Кико Касилья поругался с темнокожим форвардом «Чарльтона» Джонатаном Леко. Теперь испанскому вратарю «шьют» расизм, а это 8-12 игр дисквалификации. Если Касилью накажут, то это будет огромная потеря для «Лидса». Можно даже мимо дополнительного турнира можно будет пролететь. Неужели долгожданное возвращение снова будет отложено?

Давно не видели в элите и «Ноттингем Форест». Но владелец клуба греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис намерен видеть «лесников» в компании сильнейших. Новый тренер Сабри Лямуши пока радует и болельщиков, и руководство. Недавно был признан лучшим тренером октября. Пока «Ноттингем» идёт пятым. Если там же и останется, то есть шанс вытащить заветный билетик. Во всяком случае, прогресс на лицо.

Главная же сенсация нынешнего сезона - это второе место «Престон Норт Энд», четырнадцатой команды по итогам прошлого сезона. Самый первый чемпион Англии, а ПНЭ выиграл два самых первых чемпионата Англии в 1889-м и 1890-м годах, вновь подал признаки жизни. «Престон» в последний раз посещал элиту в 1961 году. В девяностых первый чемпион напомнил о себе тем, что в его рядах «проходил практику» Дэвид Бекхэм. В 2001 году ПНЭ был близок к выходу в Премьер-Лигу, но в финале дополнительного турнира проиграл «Болтону». Тогда то и взошла тренерская звезда Дэвида Мойеса, вскоре оказавшегося в «Эвертоне». Второй раз «Престон» пролетел мимо путёвки в 2005 году, уступив «Вест Хэму». Не сумев выбраться в элиту, первый чемпион стал угасать. На целых пять лет ПНЭ покидал Чемпионшип. Вернулся, но ничем особым себя не проявлял. И вдруг такой всплеск.

Третий год с командой работает Алекс Нил. Самому тренеру нет ещё и сорока, если быть точным, то тридцать восемь. Однако опыт по выведению команд в Премьер-Лигу у него имеется. Четыре года назад он вытащил «Норвич». А ещё годом ранее - «Хэмилтон» в шотландскую Премьер-Лигу.

Нил знает, как распределить силы на протяжении сезона и как действовать в переигровке. Состав у него не самый крепкий, но не всё определяют известные имена. Кстати, одна знаменитость в команде имеется. После 12-летней паузы в «Престон» вернулся Дэвид Наджент, много где поигравший, в том числе и в сборной Англии. Пока же самая яркая личность в команде, он же её лучший бомбардир, ямаец Даниэль Джонсон. Имена остальных игроков мало кому что расскажут. Тем интереснее посмотреть за командой Нила.

Само участие в гонке за путёвкой первого чемпиона Англии придаёт турниру дополнительный интерес. Посмотрим, выдержит ли «Престон» этот темп.