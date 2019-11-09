«Саутгемптону» настало время отправить в отставку Хазенхюттля

вчера, 23:28

Мне в очередной раз хочется поговорить о «Саутгемптоне» поразмыслить о бедственном положении, но все же пора уже что-то делать, а именно увольнять тренера.

Как обстоят дела

«Святые» в последних 6 турах не могут одержать ни одной победы, (при этом набрали в 12 играх всего 8 балов, а этого как видим уже сейчас мало, чтобы не вести борьбу с первых туров за выживание), последняя была одержана 14 сентября над «Шеффилдом», это почти два месяца назад. Также еще стоит отметить, что команда ни разу это не сделала у себя дома, все победы были гостевыми, еще в 3 туре над «Брайтоном». А домашнее шокирующее поражение от «Лестера» - 0:9, которым установили, и клубный антирекорд, и антирекорд всего английского чемпионата по проебам дома, должно было навести на мысли об расставании с Ральфом Хазенхюттлем уже тогда. Ведь после этого клуб проигрывает в кубке Лиги, да уступили «Ман Сити», но и в чемпионате делают это с завидной регулярностью. То же самое поражение от «горожан» - 1:2, при этом ведя всю игру, даже, когда соперник сравнял, неужели нельзя было просто засушить игру в концовке, выставить автобус, прямо встать всем 11 возле ворот в своей штрафной, и просто тупа держать мяч у себя, при любой возможности, как только перехватили его у соперника. А что тренер делал? ничего как всегда, никаких от него здравых решений, будто не знают с кем играют, ну хорошо, что МС смогли коряво забить только два. Так еще в последнем в 12 туре проиграли «Эвертону», с командой с которой клуб борется за выживание, и это игра за три очка. Пока не настало еще хуже и спасительное 17 место всего в трех пунктах, пора пора выгонять тренера.

Да, я помню, как в сезоне 17/18 «Саутгемптон» с аргентинским коучем Маурисио Пеллегрино выдал наверно один из худших отрезков своего нового пребывания в АПЛ , когда в 17 матчах была одержал всего одна победа, но тогда у клуба все же была некая прочность, удалось до этого со старта чемпионата набрать нужные очки, и самое главное, тогда у тех кто в итоге оказался еще ниже дела обстояли просто еще хуже. Да, тогда вообще спаслись чудом решающая игра с «Суонси Сити» и два гола Душана Тадича решили судьбу сезона и клуба. Сегодня его нету, как и нету прочности запаса по очкам, и видно что у других шансы на сохранения прописки выше. Точно также и в прошлом сезоне, когда был «Кардифф», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд», те кто играли в чемпионате еще хуже., это давало шанс не вылететь. Но также стоит обратить внимание и на состав Кто будет тащить команду? Ингс один, следовательно ненужно было продавать Чарли Остина, Уорд Праус хоть воспитанник, но второй год не сможет забить нужный гол, чтобы шанс на чудо остался. А вратари Ганн и Маккарти, как и говорил еще и не раз, один хуже другого, а Фрэйзера Форстера отпустили в аренду, да и в обороне порядка вообще нету, вот уже третий сезон точно. Хьюз, Пеллегринно, сейчас Хазенхюттль не изменили этого, ну что неужели три тренера этого тупо не видят, и главное продают, избавляются от тех кто приносил пользу клубу. И что их ждало валлийца и аргентинца уволили, ну следовательно австрийца ждет тот же сценарий, ну видно же, что нету у команды желания играть и нету результата.

12 туров прошло время еще есть, чтобы исправить скажут многие, хотя мне кажется его уже нету, и с каждым туром его все меньше, и тренер уже исчерпал лимит доверия, хотя как было с Пеллегрино, тянули до такого состояния, что пока хуже не стало. Да за меньшее количество туров увольняли из АПЛ , возьмите Де Бура после 4 туров на старте, 4 поражения и ноль забитых голов, хотя предсезонка была хорошая, как в этом году провел ее «Саутгемптон» под руководством Хазенхюттля, но результат на лицо. Правда в прошло Ральф сам пришел по середине, когда нужно было сменить Хьюза, кое-как исправил, но видно, что изменения нету ни в игре команды, не тем более по результатам.

Давайте взглянем как обстояли дела у клуба после 12 туров у последних трех тренеров на старте сезона: при Пеллегрино команда набрала 13 очков, при Марк Хьюзе набрали 8 очков, и сегодня при Хазенхюттле те же 8 балов, при этом у последних двух наставников было одержано по две победы и двум ничьим, и по крупным проигрышам, хуже дела только у новичка Норвича, но было бы вообще полный кердык, если бы шли 20-ми, хотя все идет к этому и просветления я не вижу.

Впереди у «святых» матч с «Арсеналом», но сегодня нету Чарли Остина, который им регулярно перед новым годом загружал в ворота голы, а после матч против «Уотфорда», который находится рядом с теме же 8 балами, и которые также провалились на старте, а также матч с «Норвичем» тоже с соседом по несчастью, так что нужно уже сейчас отправлять его в отставку, и не ждать, когда пройдут эти игры. Тут можно набрать 6 балов победив последних двух или же хотя бы 4 бала, но не как не меньше, да и с «канонирами» можно попытаться. А нынешнем наставником судя по последним матчам вряд ли на что можно рассчитывать, игра за 6 балов против соперников которые в таком же положении, ведь впереди после боксинг дей уже скоро, и пред этим нужно набрать очки.

Кто бы смог заменить австрийца в «Саутгемптоне»?

Наверно только один тренер, который может с этим справится, других кандидатур я не вижу. Сэм Эллардайс. Во первых тренер с большим багажом работы в АПЛ , во вторых все его команды играли именно на результат, в третьих он перестраивал игру команды с упором на хорошую игру в обороне, что важно для таких клубов, в четвертых он уже спасал три клуба после чудовищных провалов на старте:

Первый раз это был «Сандерленд», когда он сменил Дика Адвоката, с которым клуб провалил старт, когда всего ими было набрано три очка в первых 8-ми турах, и они плавали на последнем месте, клуб отчаянно боролся, и до конца сезона в последних 14 матчах клуб проиграл всего 3 матча и сохранил прописку в элите заняв итоговое 17 место.

Второй раз это был «Кристал Пэлас», клуб под руководством Алана Пардью в 10 играх потерпел 8 поражений, и находились в шаге от вылета, хоть не сразу большой Сэм исправил ситуацию, однако под конец чемпионата клуб не просто сохранил прописку, но и финишировал в итоге на 14 строчке.

В третий раз «Эвертон», тогда клуб провалил старт сезона, и из команды уволили Рональда Кумана экс-тренера «Саутгемптона», в этот раз большой Сэм исправил ситуацию, наладил игру, хоть клуб не показывал яркой игры, за что его критиковали, а именно играл на результат, команда под его руководством даже пришла на финиш восьмой, но руководство клуба решила отправить его в отставку, и назначили Марку Силву, который также сегодня находится под давлением. Также хочу отметить его хорошую работу с «Болтоном», клуб с маленькими финансами держался в элите, и даже был в роли крепкого середняка, а также вернул «Вест Хэм» в элиту за один сезон, и помог закрепится.