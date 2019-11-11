Не спи, «Витесс». Замёрзнешь

сегодня, 09:42

Очередные успехи «Аякса» и «Алкмара», новая неудача команды Слуцкого, кризис в ПСВ , наметившееся выздоровление «Фейеноорда», два очных противостояния немецких вратарей – в обзоре «Соккер.ру».

Это «Халл Сити» какой-то

Ещё недавно мы восторгались «Витессом» и говорили, как же ему повезло с тренером. Но не прошло и месяца, как за судьбу Леонида Викторовича становится тревожно. Ибо «орлы» Слуцкого принялись проигрывать всем подряд. Очередная, третья неудача подстерегла «Витесс» в Арнеме в игре с «Гронингеном». В первом тайме гости хозяйничали, простите за каламбур. Забили два мяча, оба на счету быстроногого юноши африканской наружности по имени Жоэль Асоро, который оказался шведом. «Гронинген» мог забить ещё парочку, но не стал этого делать. О чём пожалел после перерыва, когда команда Слуцкого наконец-то проснулась. Вратарь хозяев Ремко Пасвер выбил мяч далеко от ворот и сделал голевой пас Брайану Линсену. Сразу вернулась интрига. «Орлы» очень старались уйти от третьего поражения подряд. В конце встречи Пасвер наведывался во владения коллеги Серджио Падта. Но «Гронинген» удержал победный счёт. Теперь он отстаёт от «Витесса» на три очка. Сам же «Витесс» начинает напоминать бывшую команду Леонида Слуцкого. Нет, не ЦСКА . «Халл Сити». Леониду Викторовичу стоит призадуматься над тем, как выходить из кризиса. Иначе об этом может задуматься кто-то другой.

Победная поступь «Аякса»

«Аякс», упустивший победу в Лондоне, сорвал зло на подвернувшемся под горячую ногу «Утрехте». Полевые игроки которого особенно не сопротивлялись. К 14-й минуте в воротах гостей могло побывать примерно 14 мячей, но они не оказались там лишь благодаря неточности аяксидов и игре вратаря гостей Мартена Паса. А вот удар Донни ван де Бека с разворота по летящему мячу расколдовал ворота «Утрехта». Потом Душан Тадич воткнул мяч в ворота после прострела Квинси Промеса. Потом уже Пас с запозданием среагировал на удар ван де Бека. И всё это в первом тайме. Во втором тайме чемпион был куда более гуманным и ограничился голом Лисандро Мартинеса – 4:0. «Аякс» продолжает уверенно шагать к очередному чемпионству. Пока видится лишь один клуб, способный теоретически этому помешать.

И этот клуб - «Алкмар». Который вряд ли будет мешать «Аяксу» в его устремлениях. Задача АЗ занять второе место и взять вторую путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас самая благоприятная обстановка для того, чтобы окопаться на второй позиции. Тем более что «Эммен» вполне «съедобный» для алкмарцев оппонент. У хозяев очень старались Майрон Боаду и Келвин Стенгс, получившие вызов в сборную Голландии. Гости продержались до 33 минуты. А там вратарь Деннис Телгенкамп срубил в штрафной влетевшего туда Йонаса Свенссона. Капитан «Алкмара» Теун Купмейнерс пробил откровенно, но сильно. Мяч, скользнув по перчаткам Телгенкампа, влетел в угол. Затем вратарь «Эммена» остановил мяч после удара Боаду с линии вратарской. Но перед самым перерывом Майрон уже с трёх метров послал мяч в цель. Подвёл итог Кельвин Стенгс. «Алкмар» выиграл 3:0 и опережает ближайших преследователей на 5 очков, но отстаёт от «Аякса» на шесть.

Два разных «Фейеноорда»

«Фейеноорд» проводил второй матч под руководством Дика Адвоката и снова выиграл. Правда, заставил изрядно поволноваться своих болельщиков в домашней встрече с «Ваалвейком». Зрители могли увидеть сразу два «Фейеноорда». К 20-й минуте роттердамцы пропустили два необязательных мяча. Словно Яп Стам никуда не уходил. Но потом уже «Фейе» был похож на команду Дика Адвоката - мощную и напористую. Ещё до перерыва Николай Йоргенсен и Сэм Ларссон восстановили равновесие, а во втором тайме аргентинский защитник Маркос Сенеси провёл победный гол. «Фейеноорд» подтянулся на десятое место, но это ещё не предел. И болельщики, и руководство довольны приходом Дика Адвоката, сумевшего в короткий срок навести хотя бы подобие порядка.

Опять двойка

В Эйндховене тоже призадумались. А не отозвать ли с пенсии Гуса Хиддинка. А то Марк ванн Боммел потерял рычаги управления ПСВ . Вице-чемпион проиграл третий раз в четырёх турах. В этот раз другому представителю Северного Брабаната - «Виллему II».

Ворота соседей защищали немецкие вратари. Тимон Велленройтер постоянно играет за «Виллем», а Ларс Уннершталь впервые занял последний рубеж обороны ПСВ . Ларс попустил два мяча от юного полузащитника «гвардейцев» Че Нумели. И если первый гол целиком «заслуга» обороны гостей, то второй удар Нумели опытный Уннершталь должен был брать. Несостоявшийся спартаковец Гастон Перейро один гол отыграл, но этого было мало. Команда ван Боммела опять проиграла и теперь рискует отстать не только от «Аякса», но и от «Алкмара».

Два голкипера из Германии также сошлись в очной встрече и в Алмело, где «Хераклес» играл с «Венло». Но если команда Яниса Бласвиха в последнее время находится на подъёме, то Торстену Киршбауму можно только почувствовать. Его «Венло» проигрывает всем подряд, а сам Торстен достаёт из ворот по три-четыре мяча. На этот раз Киршбаум капитулировал шесть раз. Половину этих мячей забил Сирил Дессерс, догнавший Промеса в бомбардирской гонке. Бласвих тоже не смог сохранить ворота в неприкосновенности, однако пропустил лишь один мяч. Также Янис начал первую голевую атаку «Хераклеса», которую завершил точным ударом Александр Меркель. Тот, что когда-то играл за «Милан» и предлагал свою помощь сборной России.

«Твенте» одержал нелёгкую, но важную победу над «Зволле» 2:1. Этот выигрыш позволил обойти другого новичка Эредивизие «Спарту», проигравшую в гостях «Херенвену» с тем же счётом. «Фортуна» в тяжелейшей встрече взяла верх над «Ден Хаагом» 1:0. Голкипер победителей Алексей Кошелев выдал лучшую игру в сезоне и помог своей команде отдалиться от опасной зоны.

Донулл Мален не выходит на поле уже в двух турах, что не мешает нападающему ПСВ возглавлять список самых метких. На его счете всё те же 10 голов, пять из них пришедшиеся на долю «Витесса». По 8 голов у Квинси Промеса («Аякс»), Майрона Боаду («Алкмар») и Сирила Дессерса («Хераклес»).