Король Роберт. Левандовски и гениальный старт сезона

вчера, 13:51

Некоторые считают, что он лучший игрок планеты прямо сейчас.

И это небезосновательно. Ни Роналду, ни Месси, ни Мбаппе, ни кто бы то ни было еще не провел первые три месяца кампании 2019/20 ярче форварда «Баварии». отчаянно бьет вечные рекорды, он в одиночку не уступает в результативности «Манчестер Юнайтед» и еще доброй половине европейских команд, продолжая забивать, забивать и забивать. Несколько тезисов о невероятном Левандовском — на «Соккер.ру».

26 голов в 22 матчах с начала сезона

Ведем отсчет с матча за Суперкубок Германии с «Боруссией», который состоялся 3-го августа. В той встрече «Бавария» уступила 0:2, а Левандовски, как вы понимаете, не забил. Редкий случай для него в нынешнем сезоне. В 22 матчах за клуб и сборную Роберт уходил с поля без гола только в пяти встречах.

Три из них — это матчи за сборную Польши, в «Баварии» безголевые вечера у Левандовского случались лишь дважды: упомянутый Суперкубок Германии против «Дортмунда» и матч Кубка Германии с «Бохумом», где поляк вышел на замену в перерыве.

Таким образом, из 17 матчей за «Баварию», которые Роберт начинал в стартовом составе, он не смог отличиться только в одном — том самом суперкубковом противостоянии с бывшим клубом, то есть ровно три месяца поляк обязательно забивает за мюнхенцев, если появляется на поле с первых минут. Итого: 23 гола за клуб в 18 матчах и 3 мяча за сборную в 4-х встречах.

Голы в 11 матчах Бундеслиги подряд. Побит рекорд Аллофса

До недавнего времени рекорд по числу результативных матчей подряд для футболистов в Бундеслиге составлял 10 встреч. Первым такую серию с голами выдал нападающий «Кельна» Клаус Аллофс в 80-ые, несколько лет назад в составе дортмундской «Боруссии» повторил, но не превзошел достижение немецкого форварда. При этом серии Аллофса и Обамеянга начинались в одном сезоне, а заканчивались в другом. Забив в ворота своего бывшего клуба, Левандовски заткнул за пояс обоих коллег по амплуа: поляк забивает в 11 матчах Бундеслиги подряд, причем в рамках одного чемпионата. И его серия не завершена, теперь Роберт голами в каждом следующем туре может наращивать рекорд, который уже присвоил себе.

16 голов в 11 турах Бундеслиги. Побит рекорд Герда Мюллера

Больше полувека держался рекорд Герда Мюллера, который выдал мегарезультативный старт сезона 1968/69 году, забив в 11 турах чемпионата Германии 15 голов. Левандовски в матче с «Боруссией» сначала сравнялся с легендой «Баварии» и всего немецкого футбола, а после второго гола оказался выше Мюллера.

Лидерство в погоне за «Золотой бутсой»

Столь мощный старт сезона — заявка на «Золотую бутсу», погоню за которой Левандовски на данный момент возглавляет. «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру Европы в сезоне, в зачет идут голы, забитые в национальных первенствах, причем у разных чемпионатов разные коэффициенты в зависимости от уровня турнира. У Германии высший коэффициент — 2, то есть голы Роберта нужно удвоить, чтобы получить количество очков. Сейчас их 32.

Между тем в гонке за «Золотой бутсой» лидирует (и доминирует) Роберт Левандовски. Обратите внимание на позиции Месси и Роналду https://t.co/LKoghYxdRR pic.twitter.com/CaHYb09frF — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 11 ноября 2019 г.

В предыдущих трех сезонах выигрывал «Золотую бутсу» с показателями 74, 68 и 72 балла. Сейчас у пропустившего старт сезона из-за травмы Лео всего 16 пунктов (38 место), а у только 10 (200-е). У Левандовского хорошие шансы в этом сезоне обзавестись индивидуальным трофеем, если не сбавит темпы клепания голов.

Травма паха. Тренер Ковач

Удивительно, но факт: Левандовски демонстрирует лучший футбол в своей карьере, несмотря на обстоятельства. «Бавария» по ходу сезона лишилась тренера, который не соответствовал уровню амбиций клуба и не устраивал игроков, к чьему мнению прислушалось руководство.

У самого Роберта есть проблемы со здоровьем - он играет с незалеченной травмой паха. Польскому форварду нужна операция, чтобы полностью избавиться от проблемы, но в интересах «Баварии» Левандовски пока откладывает тесное общение с хирургами.

Цели и мечты Роберта Левандовского

В первую очередь, пожелаем Роберту здоровья. Очень не хочется, чтобы этот блестящий сезон прерывался из-за травмы. Это будет разочарованием не только для фанатов «Баварии», но и для всего футбола. Представьте, что смотрите крутой сериал, который вдруг перестают снимать на самом интересном месте. Здесь то же самое. Жутко любопытно, к чему такая пугающая соперников результативность приведет Левандовского и «Баварию».

Если говорить о командных достижениях, то понятно, что Роберт мечтает выиграть Лигу чемпионов, которая к 31-му году остается для него непокоренной. Один раз играл в финале в составе дортмундской «Боруссии», но уступил своему нынешнему клубу. Смена тренера в «Баварии» по ходу сезона не должна смущать - только в последнее десятилетие два клуба, поменяв рулевого на скаку, дотянулись до «ушастого»: «Челси» с Ди Маттео и «Реал» с Зиданом.

Если говорить об индивидуальных целях, то Роберт, естественно, должен замахиваться на «Золотую бутсу», в зачете которой лидирует, а еще у него хорошие позиции для штурма «вечного» рекорда Бундеслиги по числу голов в одном сезоне. В кампании 1971/72 Герд Мюллер забил 40 раз. Личный рекорд Роберта — 30 мячей, но с нынешним темпом, если сыграет во всех матчах сезона, по силам забить все 50. Ну а если все эти цели будут достигнуты, то и о «Золотом мяче» можно помечтать…