Возвращение Игоря – не выход. Но Гильерме опасен для сборной

сегодня, 18:07

Черчесов подрос как тренер, но остается собой – упрямым. «Соккер.ру» оспаривает позицию наставника по вратарям.

Гильерме выручает его жизненная адекватность. Бразилец поддался на уговоры агентов и устроил спорные по форме переговоры о новом контракте с «Локомотивом», но в итоге остался, в «Спартак» не ушел. И Семин не скажет, что Маринато – типичный карикатурный импульсивный бразилец. Гильерме – человек спокойный, и даже когда его спрашивают о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную – хвалит Игоря.

А вот похвалить Маринато сложно. Оборона «Локомотива» ошибается – команда частенько пропускает. У Гильерме не очень много сэйвов, не сравнить с показателями Джанаева, Рыжикова или Дюпина. Но разница понятная, названные голкиперы играют за середняков и аутсайдеров. А вратарь сборной выходит в матчах ЛЧ . И хотя парочку сэйвов создал, одновременно придумал гол имени Роналду. Криштиану пробил прямо во вратаря, а тот пропустил. Ошибка определила ход игры, «Локомотив» уступил, хотя «Ювентус» не играл весь матч четко и, если бы пропустил первым, мог бы не взломать замки Семина.

Одновременно не исчезли причины, по которым Акинфеев ушел из сборной. Не сложились идеальные личные отношения с Черчесовым. Игорь предложил дать дорогу молодым. А заодно напомнил о колене – риске получить финишную травму в карьере. Но ведь в ЦСКА играет постоянно, а сэйв ногой против «Ференцвароша» напоминает – не скучает. По классу Акинфеев выше, чем Гильерме, работает чаще – спасений больше, грубых ошибок меньше. По сухим матчам опережает Маринато, и это с учетом, что в обороне ЦСКА много постоянных перестановок, а «Локомотив» защищают вице-чемпион и чемпион мира.

Стартовые условия уроженца Бразилии лучше – «Локомотив» монолитнее, но Игорь играет сильнее, даже пропустил пока на гол меньше. Так что у Черчесова есть только два важных для него, хотя и личных аргумента доверять именно Гильерме, закрывая глаза на все его ошибки и игнорируя варианты, в том числе – с возвращением Акинфеева. Первая причина – Станиславу Саламовичу хочется оставаться номером один в сборной, используя на поле ведомого голкипера. Коим успешно является натурализованный вратарь Маринато, что благодарен тренеру за доверие и не претендует на нечто большее, чем на роль парня, который откатает обязательную программу.

Вторая причина, почему Черчесов такой упрямый – у него есть привычка выбирать круг «своих», а потом им доверять, невзирая ни на что. Следовательно, уверен в Гильерме и сомневается в Сафонове и Максименко, хотя нет ни одной причины в матчах против Бельгии и Сан-Марино – играх, которые турнирного значения особого не имеют, ведь сборная вышла в финальную часть Евро-2020, ставить в ворота обязательно Маринато. Джанаев и Шунин тоже не подходят на роли молодых и перспективных, и в такой ситуации 9 тренеров из 10 вызвали бы одного из двух молодых.

У Черчесова есть выбор, а тот им упрямо не пользуется. Даже когда травмировался Черышев, то в составе оказался Ерохин, а не третий нападающий. Ионова, конечно, можно использовать в дуэте атаки сборной, но из центральных форвардов, хотя есть Соболев, вызвали только Дзюбу и Комличенко. Даже когда появилась возможность обозначить конкуренцию, Черчесов обожает выделять отдельные позиции и консервировать их. Иногда это оправдано – у сборной нет молодого крутого левого латераля, поэтому Кудряшов и Жирков закономерно в заявке, невзирая на место «Сочи» в таблице, или возраст Юрия.

Но когда в РПЛ из 29 голкиперов сезона только у одного нет российского паспорта, а хорошо играют Джанаев, Рыжиков, Дюпин, Бабурин, Левашов, Акинфеев, Максименко, Беленов, Шунин и Сафонов, а Черчесов замечает только Гильерме, сделав Сослана и Антона уверенными резервистами и случайными прохожими, то это скорее вредит национальной команде, чем помогает. А что, если Маринато ошибется на Евро-2020 в решающий момент? Фанаты «Локомотива», конечно, напомнят ляпы Акинфеева, но фанаты ЦСКА саразу вспомнят возвращение в сборную Игнашевича – защитят идею вернуть Игоря.

А всем остальным скорее нужно напомнить, сколько Гильерме лет. Это хороший голкипер. Четко знаем, как реагирует на явные личные ошибки – ляп против «Ювентуса» его не сломал, дальше потащил парочку непростых ударов. Но психологическая стойкость не отменяет фактор возраста – уже 33 года. Натурализованный бразилец совсем не перспективный голкипер, Акинфеев не «дал дорогу молодым». А впереди ведь не только чемпионат Европы, стартовые матчи которого Россия проведет в Санкт-Петербурге, но и отбор к ЧМ -2022. Какой смысл делать основным парня, который ошибается не реже, чем Лунев? Андрей вне сборной из-за травмы, а вот молодых игнорируют.

Предположим, о характере Сафонова главному тренеру сказали нечто, что отпугнуло от Матвея. А парочка ошибок за «Краснодар», как и общее количество пропущенных мячей, заставили забыть о голкипере «быков» на время. Но есть ведь Максименко, которому всего 21 год. Молодость не мешает голкиперу «Спартака» в большинстве матчей играть сильно, спокойно и адекватно. Количество прямых моментов у его ворот выше, чем у владений Гильерме, а пропустил Александр даже чуть меньше, если помнить, что против «Краснодара» сыграл Ребров.

Нельзя игнорировать и Максименко, и Сафонова, если у Маринато не самый сильный период, а Мартинес вызвал в сборную Бельгии всех лучших и вряд ли станет беречь силы в матче против России в Санкт-Петербурге. Черчесов ведь не просто ставит Гильерме, а параллельно полностью игнорирует Максименко и Сафонова. При всем уважении к сэйвам Джанаева и Шунина, стратегически их вызов является отражением текущей формы – такое себе поощрение, но не является умной ставкой.

Есть два очень молодых голкипера, чьи защитные линии заставляют их работать не меньше, чем оборона «Локо» – Гильерме. Идеальный момент, сборная уже вышла на Евро-2020, но нужно сыграть в Санкт-Петербурге против фаворита и лидера группы. Конечно же, на такой матч – пока остаются теоретические шансы на первое место, можно было поставить того, кто играл раньше – Маринато. Но какой смысл против Сан-Марино не давать шанс Сафонову или Максименко?

Какой логикой руководствуется Черчесов, если не вызывает этих голкиперов и не смотрит на них вблизи на тренировках? Давно нужно знакомиться, поскольку Матвей и Александр – вратари будущего, коими Гильерме, Акинфеев, Джанаев и Шунин в силу возраста быть не могут. Игоря вряд ли есть смысл возвращать – разве что сам мечтает сыграть на Евро-2020, будет великолепен весной, а Маринато начнет пропускать нелепые мячи еще чаще.

Но вот опробовать в спаррингах одного из двух – вратаря «Краснодара», или голкипера «Спартака», важно. Никто не гарантирует, что Сафонов и Максименко окажутся готовыми, но одновременно если не готов на сто процентов Гильерме, то у Черчесова не остается аргументов. Маринато допускал мелкие ошибки в футболке сборной – просто группа такая, где разве что бельгийцы заставят «ловить бабочек», грубо ошибался в РПЛ и ЛЧ – кстати, в гостях тоже мог сыграть лучше в решающем эпизоде.

Вот только Черчесова не волнует школа Гильерме, класс его игры, ему важно, что Маринато улыбался после гола имени Роналду и не расклеился. Зачем сборной выходить на поле с одним пропущенным мячом в важном матче – непонятно. Нет сомнений, что защита команды России не обезопасит ни одного вратаря, но когда Мариано объективно ничем не лучше тех, кто моложе на 12-13 лет, то недальновидно игнорировать молодых. У Лунева и Гильерме – главных вратарей Черчесова после ухода Акинфеева, есть общий минус.

Им во многих эпизодах не хватает школы, которая у Акинфеева, безусловно, имеется. У Игоря ошибки живут в голове, у Андрея и Маринато есть технические недочеты. Их уже не переучить, с ляпами можно лишь мириться. Логичнее обучить Сафонова или Максименко – или взять в сборную двух одновременно, устроить «Голодные игры» и определить избранного, нежели постоянно ставить Гильерме, лишь бы вызывать возмущение. Черчесов обожает провоцировать, он получает от этого удовольствие.