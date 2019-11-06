Монстр с изъяном. Ключевая слабость «Манчестер Сити»

сегодня, 17:30

У команды Гвардиолы есть ограничение, что мешает зайти в финал Лиги чемпионов. О минусе фаворита – на «Соккер.ру».

Внутренние кубки с оговорками

«Бавария» выиграла с Гвардиолой два кубковых турнира, «Манчестер Сити» - три, и есть важное «но». Когда пытаются выставить «горожан» командой кубковой, раз берут каждый год Кубок Футбольной Лиги, то забывают, с кем фавориты пересекаются в подобных турнирах, и как именно играют.

Если взять прошлогодний розыгрыш, то в финале обыграли по пенальти «Челси», а счет после двух часов беготни был 0:0 в пользу соперника, ведь очевидно, кто был фаворитом – не Сарри. И по дороге в финал обыграли «Оксфорд», «Фулхэм» и «Бертон Альбион».

Так себе соперники, плохие кубковые учителя под ЛЧ . А вот когда встретили «Лестер», то были пенальти. Даже в проходном турнире, как Кубок Лиги, который многие тренеры отменили бы, дай им такое право, «Манчестер Сити» легко обыгрывал слабых. А с «Лестером» и «Челси» увидели пенальти.

Также обратите внимание на Кубок Англии 2019, ведь Гвардиола и этот турнир выиграл. Сначала выставили «Ротерхэм» со счетом 7:0 дома. Пока МЮ играл против «Арсенала», их соседи разнесли «Бернли» - снова играли не в гостях. «Ньюпорт», «Суонси» и «Брайтон» - таким был путь чемпиона Англии к финалу.

А в решающем матче встретили «Уотфорд». Счет игры на «Уэмбли» четко показывает, почему неправильно называть «Сити» грозным кубковым бойцом – уничтожили соперника 6:0. Когда можешь на классе вынести середняков, то вряд ли подготовишься через Кубки Лиги и Англии к плей-офф Лиги чемпионов, где совсем другие соперники, хотя часто тоже знакомые.

Хосеп устроил замену комплексов

У «Баварии» через Кубок Германии подготовка к плей-офф ЛЧ не сложилась. А когда Хосеп тренировал немцев, то прошел «Арсенал» и «Манчестер Сити», но влетел «Реалу» 5:0 по сумме двух матчей в полуфинале. Через год нарвался уже на «Барселону» - 3:0 в первом матче, и вылет в результате.

Третий заход завершился против «Атлетико» - третьей испанской команды. Частенько «Бавария» пользовалась хорошим жребием, а самым сложным соперником стал «Ювентус» - пришлось играть дополнительное время. А когда Хосеп перебрался в Англию, то просто сменил «фетиш» - начал вылетать от диких команд, которые могли ввязаться в открытую драку.

Сначала умудрились пропустить дальше «Монако» с Мбаппе, хотя первый матч завершился со счетом 5:3 – уступили 1:3. Через год начался «английский период» - два поражения от «Ливерпуля» и трагичный вылет от «шпор» в начале этого года. Кто-то скажет, что «Манчестер Сити» в решающих матчах Лиги чемпионов не везет? Отчасти.

Вспомним офсайд у Салаха перед одним из голов «Ливерпуля» два года назад. Не забудем, как мяч коснулся руки Льоренте перед голом в битве против «Тоттенхэма». Но не лучше ли напомнить, что Юрген Клопп за семь лет сыграл в четырех еврокубковых финалах, а Гвардиола ни в одном, хотя работал в шести последних сезонах?

«Манчестер Сити» - прекрасная чемпионская команда, которой откровенно не хватает характера для решающих матчей Лиги чемпионов. И об этом нужно говорить, ведь в этом сезоне многие клубы не из Англии не в лучшем состоянии, и снова «горожане» - фавориты турнира. Но фаворит, которому в плей-офф нечем хвастаться, ведь пройти «Базель» и «Шальке» не так уж сложно с составом «Сити».

Команда боится кубковых монстров

Гвардиоле надо хорошо проанализировать прошлые сезоны. Если возьмете состав «Сити», то там кубковый дикий характер из нынешней основы точно есть только у Бернарду Силвы, Зинченко и Стерлинга. В плей-офф важны специальные моральные качества, что доказывал не только «Реал» - команда, которая в себя очень верила. В «Сити» парадоксальным образом собраны ребята, непригодные для больших матчей.

Например, Отаменди проигрывал финалы Кубка Америки сборной Чили. Гюндоган пропустил ЧМ , но уступил «Баварии» в финале ЛЧ . Вспомните игру Де Брюйне против Франции – пропал человек с радаров. Уокер ошибался в решающих матчах ЛЧ в обороне «Сити». Давид Силва не стал именно в ЛЧ вторым Иньестой. А Марез, хотя в нем есть нечто босяцкое, как было у Роббена, пригодное для победы в ЛЧ , не самый опытный парень в еврокубках.

Кубковых героев Гвардиоле показательно не хватает, Родри или Агуэро не из таких. Одновременно с констатацией, что «Сити» часто уступает в ЛЧ тем, кого мог обыграть – не вылетали ни разу от будущих победителей, стоит отметить, что и удача им пока не улыбалась. Если вдруг так сойдется, что «горожане» сконцентрируются весной на еврокубке, будут в хорошей форме и избегут самых неудобных соперников, то впервые зайдут в финал.

Долго, грамотно и успешно работали, чтобы завоевать право на кубок не благодаря везению или стечению обстоятельств, а по сумме сыгранных сильных матчей. Пока же у англичан не кубковая команда, недосказанная. Им пора поверить не в собственный класс и мастерство – тут все в порядке, а в себя как бойцов. В матчах на вылет победы выгрызают, а «Сити» словно отбирает игрушки у слабых – такая аналогия возникает, когда видишь список команд, которых «горожане» за последние годы обыгрывали в различных кубках.

«Аякс» был в полуфинале Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» - не был. Не сказать, что англичан подставляет жребий, но точно можно сказать – кубковой жилки не имеют. И не приобретают опыт по примеру «Ливерпуля», который сначала проиграл финалы ЛЕ и ЛЧ , а потом победил в Мадриде. Посмотрим, встретим ли Гвардиолу в Стамбуле 30 мая 2020 года, ведь руководство точно требует такой результат.

Шейхи прекрасно понимают – в команду вложили достаточно денег, чтобы желать кубка в финале ЛЧ . По футбольным стандартам «Манчестер Сити» ближе многих в мире к понятию грамотной игры, но по характеру – далеко не первые. В АПЛ «горожане» умели получать нужный результат, но с английскими клубами в Европе уже другие итоги. А стоит вмешаться травмам – и в чемпионате уступают.

Есть довольно большая вероятность, что и будущей весной «Сити» не хватит спортивной наглости, которая годами была у Рамоса и Роналду, которая спасала старую «Барселону» - кандидатов в чемпионские наглецы хватало, а трио Суарес, Месси и Неймар кайфовали от безнаказанности от чужих ворот. Наконец, «Ливерпуль» в этом году символизирует угловой Александер-Арнольда и дикие повороты сюжета авторства не только Мане и Салаха.

«Манчестер Сити» не похож на последних победителей ЛЧ . Не хватает дикости в решающий момент, а еще у них совершенно не было опыта прохода далеко, когда сказывается усталость и нужно показать волевые качества. Но откуда победы возьмутся, если за полтора сезона самым статусным кубковым соперником, которого «Манчестер Сити» обыграл, а не прошел по пенальти, является «Шахтер», причем в группе?

Из нового квартета легко выйдут, но в плей-офф может начаться привычная для Гвардиолы еще со времен «Баварии» картина – встретят не чужого Хосепу соперника, но драматично вылетят.