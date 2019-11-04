Не заиграли! Худшие трансферы лета в РПЛ

сегодня, 20:00

В середине сезона «Соккер.ру» подбивает первые итоги дорогостоящих дебютов. Собираем неудачливых новичков.

Плохим трансфер может стать по нескольким причинам. Например, за игрока платят огромные деньги, а он по любой из причин не играет. Объективная реальность? Не отменяет определение невыгодности.

Или футболист выходит на поле, но никакой. Не вписывается в игру, не готов физически, не демонстрирует футбол своего статуса – есть и такие примеры. Причины разные, а знаменатель один – люди не оправдали ожидания и вложения.

Малком («Зенит», 40 млн евро)

Врачи «Зенита» себя переоценили. Отчасти не повезло – понятно, что Мамману мог никто не уберечь, но риск травмы Маркизио видели – думали, «залатают». И «Барселона» спихнула парня с подвохом. Нельзя быть такими наивными! Босс «Зенита» вообще сказал, что травма у Малкома настолько коварная и редкая, что тот рискует завершить карьеру. В «Барселоне» тоже пропустил почти 2 месяца, стоило лучше присмотреться. Впрочем, даже если травма – случайность, трансфер пока явно неудачный.

Максимилиан Филипп («Динамо», 20 млн евро)

Во-первых, для «Динамо» игрок за 20 миллионов евро – большой риск. У них нет бюджетов «Зенита» и «Спартака», чтобы опрометчиво работать. Во-вторых, за неудачу Филиппа, кроме него самого, отвечает тренерский штаб Хохлова и Орещук, ведь оба одобрили ставку именно на немца. Искали нового Воронина или Кураньи – человека из Бундеслиги, который начнет зажигать в РПЛ , но пока у Макса не получается. У Новикова разминается с основой. Ждали намного большего, ведь 25-летний оттянутый нападающий многое умеет, но мало что показал.

Гуус Тиль («Спартак», 18 млн евро)

Когда Бакаев не дисквалифицирован, как сегодня, то Тилю в основе Тедеско банально нет места. Схема «3-5-2» подразумевает наличие двух центральных хавбеков и одного более атакующего (или наоборот), но роль «десятки» прилично исполнил тот, у кого она на спине – Зелимхан. Тиль оказался чужеродным элементном в организме новой команды Кононова, пока не вписался в схемы Тедеско. Например, как второй нападающий – единственный шанс вытеснить Шюррле и Понсе, сменить амплуа и стать вторым форвардом в стиле Мюллера при Ларссоне. Но это сложный путь для самого дорогого новичка в истории «Спартака». По состоянию на начало ноября фиксируем неудачу. Может, сегодня прорвет?

Тонни Вильена («Краснодар», 9 млн евро)

Кабелья получил травму, которую нельзя было предупредить или предсказать, а Вильену, за контракт которого отдали целых 9 миллионов евро, упрекать в недочетах в игре можно и нужно. У хавбека низкая конкуренция, ведь Газинский травмирован. Вильена пока и прессингует плохо – вспомните разрывы вчера в первом тайме против «Ростова», и атакует не так весело, как тот же Сулейманов, который вчера фактически сделал работу голландца в концовке. Ждали от Вильены большего, пока он как молодой Фернандеш – медлительный и не любит отрабатывать в защите.

Резиуан Мирзов («Спартак», 4 млн евро)

4 миллиона евро заплатили за Ларссона – форварда 22 лет отроду, которого после удачного сезона в «Спартаке» заберут в Европу за восемь миллионов без проблем, ведь у него имя, молодость и многогранность. И столько же денег Кононов предложил отдать за бывшего подопечного из «Арсенала», который там играл в аренде. Карпин не считал, что Мирзов справится с задачами Байрамяна, «Ростов» получил 4 млн евро за парня, который «Спартаку» не обязательно нужен. При Тедеско, может, добавит, но Мирзов один из 11 футболистов изначальной заявки Кононова, кто может закрыть левый фланг атаки. Нет, это не шутка – Ломовицкий, Ташаев, Понсе, Луис Адриано, Ларссон, Мельгарехо, Зобнин, Шюррле, Айртон и Зелимхан Бакаев играли в своей карьере на позиции Мирзова.

Кайо («Краснодар», 3 миллиона евро)

В этом списке не обязательно самые дорогие новички – часть из них, понятное дело, заиграли. Но «быки» ведь знали, что им нужен новый опорник. Взяли универсального Руслана Камболова, который у Бердыева играл в центре обороны, но этот хавбек не может одновременно быть и Каборе, и Газинским. Подстраховку в опорной зоне Мусаев не обеспечил, тактически это такое же слабое место «Краснодара», как и центр обороны, где два опытных человека целый сезон глупо ошибаются. И беда начинается с зоны, где нужен был Кайо. Пока у бразильца вообще ничего не получается. Его долго готовили к дебюту, а получили красную карточку и 115 минут в двух матчах.

Рамиль Шейдаев («Динамо», свободный агент)

Шейдаев, раз пришел после Самары в «Динамо» как свободный агент, получил не просто нормальную зарплату и контракт на год, но и какие-то подъемные. И поскольку у Орещука не получилось найти сразу форварда в центр, то Рамиль играл. И наиграл скорее на параллели с Заболотным в «Зените» и попытками не центрального форварда Мелкадзе играть за «Спартак». Но воспитанник «Зенита» ведь крепкий, рослый, амплуа не менял. Но в итоге и работал плохо, и не забил ничего. Такие трансферы становятся плохими, когда оказываются важными. Кризис «Динамо» завязан и на фигуре Шейдаева.

Эльмир Набиуллин («Сочи», 3 млн евро)

Во-первых, это еще надо было умудриться отдать за Набиуллина в его нынешнем состоянии 3 миллиона евро – в четыре тысячи раз дороже, чем стоил Сутормин для «Зенита». Во-вторых, Набиуллин представляет шестнадцатую по таблице, но точно не шестнадцатую по составу команду лиги. Странно, что народ из заявки чемпиона так плохо играет с другими футболистами сборной – Джанаевым и Кудряшовым. А еще хуже, что не старый Набиуллин забросил футбол. Каждый третий пас Эльмира – неточный, 715 минут в РПЛ на поле – 0 результативных действий.

Лукас Сантос ( ЦСКА , аренда)

Уже говорили об истории Лукаса, который ЦСКА не подходит по стилю пока, но его уверенно взяли в аренду. Зачем, почему? Для количества? Ганчаренко и скауты ведь прикидывали, как будет смотреться техничный бразилец в команде, где и так многие из атакующей группы не очень любят отрабатывать у своих ворот. Конечно, Сантос не пришел за большие деньги, как Витиньо, но он нужен на поле, а когда выходит – ничем себя не проявляет. Странная ставка, пускай ЦСКА и был стеснен в средствах.

Андре Шюррле («Спартак», аренда)

Оказывается, чемпион мира – странный парень. Вот как прикажите оценивать высказывание, что по итогам сезона или через год может завершить карьеру футболиста? Понятно, что «Спартак» в этом случае не потеряет огромные деньги, поскольку форвард «Боруссии» Д пришел в аренду - пусть в Германии разбираются с его порывами, но после сильного бронхита немец не может собраться. Видно, что по классу опережает многих молодых напарников – Бакаев пока не настолько крут и солиден, но ведь Шюррле не создавал голы, а это – его основная профессия. Андре, конечно, с Тедеско еще может сработаться, но пока отдыхает – даже в заявку сегодня не попал.

А дальше что?

Добавим бочку меда в ложку дегтя – многие из списка могут заиграть во второй части сезона. Даже Малком вылетел не на год. Болельщики ждут от высокооплачиваемых ребят из известных клубов совсем другой футбол во втором круге.

Желаем всем успехов, ведь оценка неудачных трансферов всегда преследует одну цель – понять, профессионалы ли занимаются скаутингом в клубах РПЛ , и как найти для человека правильную позицию и роль на новом месте работы?

В большинстве перечисленных случаев еще можно все исправить. И нужно исправлять, ведь суммарная стоимость десятки более 100 миллионов – аренды тоже не за спасибо. И годовой оклад этой десятки тоже немаленький – один Малком получит больше 400 миллионов рублей, хотя не играет и не помогает в РПЛ и ЛЧ .