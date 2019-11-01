Доменико, а Тиль выйдет?

сегодня, 15:31

Самый дорогой новичок в истории «Спартака» пока не очаровывает нового главного тренера и остается без игровой практики. «Соккер.ру» ищет пути выхода из ситуации.

Что происходит?

Улыбчивый голландец , приехавший в Москву возвращать легендарный стиль, второй матч кряду провел на скамейке запасных. Это плохая новость для «Спартака», гораздо хуже текущего состояния , который поначалу пустил пыль в глаза, а потом заболел и выпал из ритма, в который не может вернуться до сих пор. С чемпионом мира все просто: «Спартак» просто не будет выкупать трансфер Шюррле после аренды, если он продолжит киснуть, а вот за Тиля московский клуб заплатил 18 миллионов евро, голландец стал самым дорогим новичком в истории, его провал станет болезненным.

Конечно, пока рано делать какие-то выводы, ведь Гуус в «Спартаке» всего три месяца, но тенденция неутешительная. Впервые голландца пожурил Сергей Кузнецов, оставшийся за старшего после отставки Олега Кононова в матче с «Краснодаром». В той игре Тиль вышел на замену, и вот что сказал о нем исполняющий обязанности главного тренера:

Мы проигрывали 0:2, старались вытащить игру, были близки, но мои замены не пошли на пользу команде. Мне хотелось добавить свежести в атаке, чтобы оказывать давление на «Краснодар», однако это не сработало. Вышедшие на замену ребята должны показывать больше желания, разговоры о физическом состоянии игроков неуместны, когда выходишь на 20-25 минут, ты должен рвать и метать. Это возможность доказать, что ты готов играть в стартовом составе. По заменам сделал выводы. Не хочется впредь видеть на поле игроков, не отдающихся полностью футболу.

Определенно, этот спич адресован Тилю, который в матче с «Краснодаром» получил 25 минут и никак себя не проявил. Тедеско в первом своем матче выпустил голландца в стартовом составе, но на 56-й минуте убрал с поля, а матчи против «Локомотива» и «Ростова» Гуус провел на скамейке. Публично поддерживает Тиля и объясняет его непопадание в стартовый состав тактическими причинами, но с учетом откровений Сергея Кузнецова, который видел не только игру голландца в Краснодаре, но и мог оценить его поведение, определенные выводы напрашиваются сами собой.

Кто виноват?

Гуус Тиль не выглядит самым мотивированным спортсменом на свете. Вряд ли это утверждение станет для кого-то откровением. В мотивационную яму попадают не только лентяи и непрофессионалы. Кризис голландца может быть связан и с адаптацией в новой стране, куда он попал в 21 год, оторвавшись от привычного окружения, и с депрессивным состоянием «Спартака» в недели знакомства. Вспомните первые матчи Тиля, когда его еще не засосало болото, в футбол играть он точно умеет. А еще всегда ловите себя на мысли, что строго спрашиваете с Гууса здесь и сейчас, потому что за него заплатили большие деньги. Но разве он в этом виноват? Тедеско правильно делает, снимая этот груз давления с Тиля:

У нас высокая конкуренция в центре поля, порядка семи футболистов. Гуус — классный, умный футболист и хороший парень, он еще выйдет и сыграет свою роль. Мы знаем, как его использовать, но речи о цене вообще не идет. Я сразу сказал ему, чтобы забыл, сколько за него заплатили, это не имеет никакого значения.

И правильно — футболист должен об этом забыть, но клубу важно помнить о таких вложениях и их отдаче. Ведь если Тедеско не подберет для Тиля подходящую роль, не сумеет мотивировать его, то «Спартак» падет жертвой собственных хаотичных трансферов. Гууса очень хотел Федун? Прекрасно. Только так получается, что голландец пришел в команду тренера, который был на все согласен, а теперь Тедеско говорит о выборе из семи полузащитников и тактично молчит о дефиците в атаке. Вот если совсем грубо, то «Спартаку» сейчас выгоднее было бы иметь в составе не проблемного Гууса Тиля, а серьезного форварда за 18 миллионов евро.

Что делать?

Но что поделать, «Спартак» своевременно сменил главного тренера и провел последовательную трансферную кампанию где-то в параллельной реальности, а здесь Тедеско должен придумать план по использованию ценного актива. Исходим из того, что Гуус Тиль — талантливый футболист, а главный тренер обещал выстраивать команду на основании имеющихся опций состава.

При нынешней расстановке игроков 3-5-2 конкурентами Тиля являются Умяров и Бакаев, скорее даже Зелимхан, который ориентирован на атаку. Выставлять Бакаева и Тиля на зеркальных позициях в полузащите — авантюра, одинокого Алекса Крала разорвут. Потому и играет Умяров, Наиль приглянулся Тедеско своим универсализмом: парень и в отборе ответственно действует, и при переходах в фазу атаки не теряется.

Гулиев и Тиль в этом смысле однобоки, первый разрушитель и скорее конкурент Кралу, второй созидатель. Гуус, ко всему прочему, еще и легионер, что несколько усложняет ему жизнь, ведь большинство конкурентов — россияне. Но в ближайшем матче с «Арсеналом», думаю, именно голландец сыграет в позиции Бакаева, который пропустит игру с бывшим клубом из-за перебора желтых карточек. И это будут важные смотрины для Гууса.