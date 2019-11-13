Каньенда: «У меня был один инцидент в России со скинхедом»

Бывший футболист «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда признался, что у него были проблемы со скинхедами в России.
У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел.
Ранее Каньенда рассказал о драке игроков «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году.
А Каньенда сельпо беспросветное увидел в нем скинхеда-людоеда...)))
А Каньенда сельпо беспросветное увидел в нем скинхеда-людоеда...)))