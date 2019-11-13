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Каньенда: «У меня был один инцидент в России со скинхедом»

сегодня, 09:04

Бывший футболист «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда признался, что у него были проблемы со скинхедами в России. 

У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: «Гони деньги». Я ответил: «Денег нет». Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: «Эй, не трогай его». Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел.

Ранее Каньенда рассказал о драке игроков «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:35
Этот скинхед был спартачом к гадалке не ходи.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   148 / 895
сегодня в 11:54
почему сразу скинхэд XDDD гопник обычный)))
ДСА
ДСА
   115 / 895
сегодня в 10:54
А нечего было шляться по злачным местам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 895
сегодня в 10:51
Парень тот походу был обычным работником клуба ....за входной билет предлагал оплатить.....и воспользоваться гардеробом...
А Каньенда сельпо беспросветное увидел в нем скинхеда-людоеда...)))
time out
time out ответил minai
   44 / 895
сегодня в 10:23
И куда только смотрит милиция ?!
А нет милиции! Канула в прошлое.
VIPded
VIPded
   70 / 895
сегодня в 10:06
Нефик по ночникам шастать и спортивный режим нарушать...)))
Baggio R.
Baggio R. ответил Виссарионович
   315 / 895
сегодня в 09:49
Был бы скинхед, то не стал бы требовать куртку и деньги, да и татарин мог бы отхватить
minai
minai
   124 / 895
сегодня в 09:36
И куда только смотрит милиция ?!
Виссарионович
Виссарионович ответил Baggio R.
   26 / 895
сегодня в 09:22
Возможно трудности перевода. Может Исо имел ввиду просто бритоголового короткостриженного.
Baggio R.
Baggio R.
   315 / 895
сегодня в 09:13
Да это он гопника за скинхеда принял)
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