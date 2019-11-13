Всё, что делает «Зенит» главным клубом России

Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру» обращает внимание на фаворита.
Клуб номер один в Германии – самая богатая «Бавария». В Италии – финансово мощный «Ювентус», особенно после кризисов «Милана» и «Интера». Во Франции – ПСЖ. В Испании лидеры годами не меняются, тоже с огромными бюджетами. В России сменяемость чемпионов и исторический статус «Спартака» - остаточная популярность, раньше не позволяли так однозначно именовать «Зенит» первым в списке.
А теперь все изменилось? Констатируя негативные моменты, связанные с клубом из Санкт-Петербурга – делали это недавно, можете ознакомиться вот здесь, нельзя отрицать, что и сам «Зенит», и его конкуренты способствуют обретению статуса «номер один». Конечно, любая борьба за популярность – потакание масс-маркету, но аристократов в РПЛ не замечено. Зато клубы в разных условиях, тяжело найти северянам соперника его весовой категории.
Провалы московского «Спартака»
Пусть не обижаются исторические величины – «Динамо» и «Торпедо», пусть не вспоминает о былых чемпионствах ЦСКА – их гегемония и попытки идти наравне с «Зенитом», скорее всего, в прошлом. И уж точно не могут претендовать на первое место во всей России «Локомотив» или «Краснодар». Остается только «Спартак» - последний конкурент «Зенита». Но если речь о клубе, что раз за полтора десятилетия получает чемпионство и при этом не может защитить титул, не может выиграть Кубок России у «Тосно» и «Авангарда» или удачно выступить хотя бы в Лиге Европы, то «Зенит» автоматически со второго места идет на первое. Он тоже проигрывает всюду, но намного реже. И это еще не говорим о том, как организован ФК «Спартак».
Санкт-Петербург и Россия за спиной
Если помните оценку поисковиков – когда выбрали клубы, которые чаще всего ищут люди в сети, то знаете, что у «Спартака» популярность в большинстве регионов выше. Но это негативный или позитивный интерес? Может, фанаты «Зенит» и других врагов «красно-белых» просто реагируют на информационные поводы, связанные с москвичами, потому запросов больше? Реакция на деятельность «Спартака» не всегда равна поклонению даже среди фанатов клуба. Так что точное число фанатов «Зенита» и его любимого врага посчитать по запросам трудно. Хотя тренд очевиден. За «Зенит» целый Санкт-Петербург – огненные шоу по дороге на стадион и стабильные 48-49 тысяч фанатов на трибунах в РПЛ. И за «Зенит» многие в России, в том числе те, кто против «Спартака». Прирост фанатов у северян не может быть ниже, чем у москвичей. Болеют за победителей.
Свежий трофей в музее «Зенита»
О Кубке УЕФА десятилетней давности многие уже забыли, но благодаря чемпионству у «Зенита» приток глорихантеров. Добавьте высокую вероятность, что Семак защитит титул – новое руководство клуба не хочет отставать от старого. Также важно понимание, что и футболисты прямого конкурента «Локомотива» не защищены от посягательств на их контракты со стороны чемпиона. Привет братьям Миранчукам, которые в одном звонке от перехода, если не упрутся, как Зобнин. Иван Игнатьев тоже под прицелом – скорее будет рад, если позвонят. У «Зенита» заход на новые трофеи и возможность золотого дубля, ведь если пройти «Ахмат» и победителя пары ЦСКА и «Спартака», то в финале Кубка Семак будет явным фаворитом. А где успехи – там статус «номер один».
Позиционирование клуба в Сети
Круто, что на матчах на «Газпром Арене» не забывают, что у людей есть хорошая привычка пить и есть. Но накормить миллионы «Зенит» может только через экраны. И если специалистов, чтобы на ТВ все было шикарно, объективно не хватает – плюс разогнали профессионалов, которые не были излишне лояльны к проекту, то в Сети за «Зенит» играют прекрасные мастера. Конечно, в этом сезоне видели налет канцеляризма – вроде парочки рекламных видео с новым боссом в стиле «товарищ Брежнев – наш кумир», но шутки шутить умеют. Или пользоваться тем, как фанаты «Зенита» занимаются кореографией – представлениями перед матчами. Петербуржцы хорошо себя продают, «Спартаку» догонять и догонять – у москвичей беда с пиаром (что означает всего лишь «отношения с общественностью», то есть фанатами).
Первый бюджет в чемпионате
Начинали перечислять фаворитов топ-5 и Лиги чемпионов с посылом, что богатство нельзя считать пороком, если на поле у тебя игра, как у «Манчестер Сити». В остальных лигах тоже могущественные и богатые «клубы номер один», как ПСЖ во Франции, или «Ювентус» - в Италии. «Зенит» из-за денег может позволить то, что недоступно конкурентам. Щедрый бюджет помогает развивать клуб, ведь не сказать, что всегда и везде работают так тонко, как тот же «Ростов» без аналогичных денег. Это касается рекламы «Зенита» и подходов к формированию состава. Но поскольку даже «Спартак» отстает по бюджету, то денежный фактор нельзя игнорировать. Сложно не быть главным, если за спиной солидный стабильный спонсор.
Наличие главной звезды страны
Нет в России более известного и любимого народом футболиста здесь и сейчас, чем Артем Дзюба. А поскольку его популярность прямо связана с успехами, голами и пасами за сборную России, то к «Зениту» приковано внимание даже тех фанатов, которые не очень внимательно следят за футболом. Попадают на матчи клуба – а там снова Дзюба, и снова отличается. Формируется связь, приходят фанаты. И поскольку у ЦСКА или «Спартака» не лучшие времена, а «Локомотив» не может похвастаться бешеной популярностью, как и «Краснодар» - хотя причины расширить фанатскую базу оба клуба имеют, то народ идет за Дзюбой. Артем делает «Зенит» более популярным в России, это очевидно. Артем всюду, кому-то – надоел, кому-то – нравится.
Вседозволенность как метод
Россия понимает только силу? Есть такой стереотип, основанный на кровавом и разрушительном опыте разных правителей минимум шести разных национальностей. Причем каждый почему-то считал – выживет лишь тот царь, который покажет силу, что будет с ней ассоциироваться. Тот же Николай II для его коллег по профессии – яркий пример слабого лидера, поэтому в «Зените» не пользуются методами Романова во имя гегемонии в футболе. Никакой Думы, только диктатура! Клуб зашел через спонсора в УЕФА – приятная дружба. Подмял под себя РФС – Фурсенко, Мутко и Дюков зашли из Санкт-Петербурга. Митрофанов сейчас будет заниматься реформой судейства. Недавно примеряли Геркуса в РПЛ, хотя Прядкин тоже не «спартаковский».
Все, что «Зенит» творит, работая за счет силы клубных мышц, болельщикам команды точно известно. Но парадокс в том, что такой подход верную публику не смущает. Независимо от решений, их в 99 % случаев оправдывают. За «Зенит» болеют и потому, что клуб стал олицетворением грубой силы. У ЦСКА похожие методы не привели к повальной любви. Во вседозволенность для «Локомотива» не верят. «Краснодар» не соберет глорихантеров – нет трофеев. А «Спартак» слишком нестабильный и непоследовательный клуб для роли монарха, хотя тоже сказочно богат.
«Зенит» - действующий царь российского футбола, пускай отчасти потому, что остальные не требуют отречения и допустили повторную коронацию. Как подобает монарху, «Зенит» не всегда соответствует высокому статусу – на пятое место скатиться клуб номер один по бюджету права не имел, как и третьими местами довольствоваться. Но все новообращенные фанаты, которые ищут силу в любимой команде, выбирают Дзюбу и «Зенит» - тут без вариантов. А в УЕФА выбирают Санкт-Петербург местом проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов.
Они первые, остальные в лучшем случае догоняют, в худшем отстали, как «Спартак». Тяжело не быть главным клубом России, если у тебя рекордная живая аудитория, с отрывом и годами первый бюджет в РПЛ, твоего кандидата поддерживают на исполкоме РФС единогласно – конкуренты признали право «Зенита» поставить своего, и у тебя первое место в таблице после весеннего чемпионства. Успех закономерен, а весь спор только о процентном соотношении потенциала и результатов. Но это проблемы самого клуба, а если начинаем сравнивать с другими, то лидер тот же, что в таблице.
Мы же о фактах говорим, а не о том, нравятся они вам или нет. «Зенит» - первый клуб России. И все организовывают так, чтобы на этой позиции оставаться годами, не повторяя ошибки недавнего прошлого.
Все поставлено на то, чтобы зенит был наверху. От этого болельщиков не прибавляется. Все больше любителей футбола начинают ненавидеть это коррупционное и чванливое общество из Санкт-Петербурга. И грош цена всем их завоеванием, которые идут с позиции силы, как утверждает автор. Утеряны спортивные принципы, хотя зенит их никогда не придерживался.
Все поставлено на то, чтобы зенит был наверху. От этого болельщиков не прибавляется. Все больше любителей футбола начинают ненавидеть это коррупционное и чванливое общество из Санкт-Петербурга. И грош цена всем их завоеванием, которые идут с позиции силы, как утверждает автор. Утеряны спортивные принципы, хотя зенит их никогда не придерживался.