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Всё, что делает «Зенит» главным клубом России

вчера, 12:35

Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру» обращает внимание на фаворита. 

Клуб номер один в Германии – самая богатая «Бавария». В Италии – финансово мощный «Ювентус», особенно после кризисов «Милана» и «Интера». Во Франции – ПСЖ. В Испании лидеры годами не меняются, тоже с огромными бюджетами. В России сменяемость чемпионов и исторический статус «Спартака» - остаточная популярность, раньше не позволяли так однозначно именовать «Зенит» первым в списке.

А теперь все изменилось? Констатируя негативные моменты, связанные с клубом из Санкт-Петербурга – делали это недавно, можете ознакомиться вот здесь, нельзя отрицать, что и сам «Зенит», и его конкуренты способствуют обретению статуса «номер один». Конечно, любая борьба за популярность – потакание масс-маркету, но аристократов в РПЛ не замечено. Зато клубы в разных условиях, тяжело найти северянам соперника его весовой категории. 

Провалы московского «Спартака»

Пусть не обижаются исторические величины – «Динамо» и «Торпедо», пусть не вспоминает о былых чемпионствах ЦСКА – их гегемония и попытки идти наравне с «Зенитом», скорее всего, в прошлом. И уж точно не могут претендовать на первое место во всей России «Локомотив» или «Краснодар». Остается только «Спартак» - последний конкурент «Зенита». Но если речь о клубе, что раз за полтора десятилетия получает чемпионство и при этом не может защитить титул, не может выиграть Кубок России у «Тосно» и «Авангарда» или удачно выступить хотя бы в Лиге Европы, то «Зенит» автоматически со второго места идет на первое. Он тоже проигрывает всюду, но намного реже. И это еще не говорим о том, как организован ФК «Спартак». 

Санкт-Петербург и Россия за спиной

Если помните оценку поисковиков – когда выбрали клубы, которые чаще всего ищут люди в сети, то знаете, что у «Спартака» популярность в большинстве регионов выше. Но это негативный или позитивный интерес? Может, фанаты «Зенит» и других врагов «красно-белых» просто реагируют на информационные поводы, связанные с москвичами, потому запросов больше? Реакция на деятельность «Спартака» не всегда равна поклонению даже среди фанатов клуба. Так что точное число фанатов «Зенита» и его любимого врага посчитать по запросам трудно. Хотя тренд очевиден. За «Зенит» целый Санкт-Петербург – огненные шоу по дороге на стадион и стабильные 48-49 тысяч фанатов на трибунах в РПЛ. И за «Зенит» многие в России, в том числе те, кто против «Спартака». Прирост фанатов у северян не может быть ниже, чем у москвичей. Болеют за победителей. 

Свежий трофей в музее «Зенита»

О Кубке УЕФА десятилетней давности многие уже забыли, но благодаря чемпионству у «Зенита» приток глорихантеров. Добавьте высокую вероятность, что Семак защитит титул – новое руководство клуба не хочет отставать от старого. Также важно понимание, что и футболисты прямого конкурента «Локомотива» не защищены от посягательств на их контракты со стороны чемпиона. Привет братьям Миранчукам, которые в одном звонке от перехода, если не упрутся, как Зобнин. Иван Игнатьев тоже под прицелом – скорее будет рад, если позвонят. У «Зенита» заход на новые трофеи и возможность золотого дубля, ведь если пройти «Ахмат» и победителя пары ЦСКА и «Спартака», то в финале Кубка Семак будет явным фаворитом. А где успехи – там статус «номер один». 

Позиционирование клуба в Сети

Круто, что на матчах на «Газпром Арене» не забывают, что у людей есть хорошая привычка пить и есть. Но накормить миллионы «Зенит» может только через экраны. И если специалистов, чтобы на ТВ все было шикарно, объективно не хватает – плюс разогнали профессионалов, которые не были излишне лояльны к проекту, то в Сети за «Зенит» играют прекрасные мастера. Конечно, в этом сезоне видели налет канцеляризма – вроде парочки рекламных видео с новым боссом в стиле «товарищ Брежнев – наш кумир», но шутки шутить умеют. Или пользоваться тем, как фанаты «Зенита» занимаются кореографией – представлениями перед матчами. Петербуржцы хорошо себя продают, «Спартаку» догонять и догонять – у москвичей беда с пиаром (что означает всего лишь «отношения с общественностью», то есть фанатами).  

Первый бюджет в чемпионате

Начинали перечислять фаворитов топ-5 и Лиги чемпионов с посылом, что богатство нельзя считать пороком, если на поле у тебя игра, как у «Манчестер Сити». В остальных лигах тоже могущественные и богатые «клубы номер один», как ПСЖ во Франции, или «Ювентус» - в Италии. «Зенит» из-за денег может позволить то, что недоступно конкурентам. Щедрый бюджет помогает развивать клуб, ведь не сказать, что всегда и везде работают так тонко, как тот же «Ростов» без аналогичных денег. Это касается рекламы «Зенита» и подходов к формированию состава. Но поскольку даже «Спартак» отстает по бюджету, то денежный фактор нельзя игнорировать. Сложно не быть главным, если за спиной солидный стабильный спонсор. 

Наличие главной звезды страны

Нет в России более известного и любимого народом футболиста здесь и сейчас, чем Артем Дзюба. А поскольку его популярность прямо связана с успехами, голами и пасами за сборную России, то к «Зениту» приковано внимание даже тех фанатов, которые не очень внимательно следят за футболом. Попадают на матчи клуба – а там снова Дзюба, и снова отличается. Формируется связь, приходят фанаты. И поскольку у ЦСКА или «Спартака» не лучшие времена, а «Локомотив» не может похвастаться бешеной популярностью, как и «Краснодар» - хотя причины расширить фанатскую базу оба клуба имеют, то народ идет за Дзюбой. Артем делает «Зенит» более популярным в России, это очевидно. Артем всюду, кому-то – надоел, кому-то – нравится. 

Вседозволенность как метод

Россия понимает только силу? Есть такой стереотип, основанный на кровавом и разрушительном опыте разных правителей минимум шести разных национальностей. Причем каждый почему-то считал – выживет лишь тот царь, который покажет силу, что будет с ней ассоциироваться. Тот же Николай II для его коллег по профессии – яркий пример слабого лидера, поэтому в «Зените» не пользуются методами Романова во имя гегемонии в футболе. Никакой Думы, только диктатура! Клуб зашел через спонсора в УЕФА – приятная дружба. Подмял под себя РФС – Фурсенко, Мутко и Дюков зашли из Санкт-Петербурга. Митрофанов сейчас будет заниматься реформой судейства. Недавно примеряли Геркуса в РПЛ, хотя Прядкин тоже не «спартаковский». 

Все, что «Зенит» творит, работая за счет силы клубных мышц, болельщикам команды точно известно. Но парадокс в том, что такой подход верную публику не смущает. Независимо от решений, их в 99 % случаев оправдывают. За «Зенит» болеют и потому, что клуб стал олицетворением грубой силы. У ЦСКА похожие методы не привели к повальной любви. Во вседозволенность для «Локомотива» не верят. «Краснодар» не соберет глорихантеров – нет трофеев. А «Спартак» слишком нестабильный и непоследовательный клуб для роли монарха, хотя тоже сказочно богат. 

«Зенит» - действующий царь российского футбола, пускай отчасти потому, что остальные не требуют отречения и допустили повторную коронацию. Как подобает монарху, «Зенит» не всегда соответствует высокому статусу – на пятое место скатиться клуб номер один по бюджету права не имел, как и третьими местами довольствоваться. Но все новообращенные фанаты, которые ищут силу в любимой команде, выбирают Дзюбу и «Зенит» - тут без вариантов. А в УЕФА выбирают Санкт-Петербург местом проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов. 

Они первые, остальные в лучшем случае догоняют, в худшем отстали, как «Спартак». Тяжело не быть главным клубом России, если у тебя рекордная живая аудитория, с отрывом и годами первый бюджет в РПЛ, твоего кандидата поддерживают на исполкоме РФС единогласно – конкуренты признали право «Зенита» поставить своего, и у тебя первое место в таблице после весеннего чемпионства. Успех закономерен, а весь спор только о процентном соотношении потенциала и результатов. Но это проблемы самого клуба, а если начинаем сравнивать с другими, то лидер тот же, что в таблице. 

Мы же о фактах говорим, а не о том, нравятся они вам или нет. «Зенит» - первый клуб России. И все организовывают так, чтобы на этой позиции оставаться годами, не повторяя ошибки недавнего прошлого.   

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Все комментарии
Wivert
Wivert
   564 / 870
сегодня в 02:52
ЛУЧШИМ ЛУЧШЕЕ продажному кб проекту овно
oFANATo
oFANATo
   42 / 870
вчера в 23:58
Сколько не говори халва. Слаще не станет.
oFANATo
oFANATo
   42 / 870
вчера в 23:21
Уткин: «„Зенит“ - империя зла»

Уткин был прав.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил AmIIIeR89
   781 / 870
вчера в 22:45
Столько текста, а можно было написать 1 строкой - Газпром. Не будь Газпрома, Зенит бы щас с питерским Динамо в 1 лиге играл
Какой клуб выжил бы без денег?
Понимаешь, в любом случае, один из клубов будет богаче остальных. Не будь Газпрома, лидером по финансам был бы спартак, но что то не вижу его на второй позиции таблицы. Скажешь кононов виноват?
А до этого кто? ПОЛТОРА десятка лет спартак сидел без трофеев, с их вторым местом по деньгам. А в чемпионатах помнишь какие места занимал?
Деньги в футболе не гарантируют результат. Тот же Зенит тому доказательство
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   333 / 870
вчера в 20:07
Когда грамматических ошибок делать не будешь, тогда и пообщаемся,грамотей
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил andreika20133
       20 / 870
    вчера в 19:50
    Когда грамматических ошибок делать не будешь,
    тогда и пообщаемся,грамотей
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       128 / 870
    вчера в 18:42
    Как ни крути, но Зенит на сегодня, действительно, лучший клуб в России (по всем перечисленным в статье параметрам).
    И даже ярый спартаковец В.Багров сам лично это подтверждает!
    andreika20133
    andreika20133 ответил Ваня лучший
       333 / 870
    вчера в 18:36
    Голубчик (грамотей), слово сИюминутный, пишется через И,, а не через Е, как это принято у поклонни ков Газпрома. Это первое. Второе. В русском языке есть тааие понятия как гипербола, метафора, наконец игра слов. Но школьного образования маловато, чтобы это понять. Хамить ты научился, а грамоте пока нет. Учись
    Гиперболический вы наш. Я так понял научился хорошо отмазываться . И переводить разговор на другую тему.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Ваня лучший
       128 / 870
    вчера в 18:34
    Голубчик (грамотей), слово сИюминутный, пишется через И,, а не через Е, как это принято у поклонни ков Газпрома. Это первое. Второе. В русском языке есть тааие понятия как гипербола, метафора, наконец игра слов. Но школьного образования маловато, чтобы это понять. Хамить ты научился, а грамоте пока нет. Учись
      Владимир Сатанин
      Владимир Сатанин
      вчера в 18:12
      Ггг. Все = нецелевым образом расходованное народное достояние)))
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил andreika20133
         20 / 870
      вчера в 18:08
        ekliziast
        ekliziast
           387 / 870
        вчера в 17:49
          ekliziast
          ekliziast ответил ИГРОЧИШКА
             387 / 870
          вчера в 17:36
          Деньги
          Деньги здесь не главное, главное Вова питерский.
          ekliziast
          ekliziast ответил Footbolista
             387 / 870
          вчера в 17:33
          зенит в Европе стоИт в одной и той же всем известной позиции...
          В очень скверной и не традиционной позиции.
          ekliziast
          ekliziast ответил Питер Ман
             387 / 870
          вчера в 17:26
          Зенит - самый популярный и великий клуб в России, с прекрасным будущим. В этом сезоне берем золотой дубль и Миранчуков, вперед за Питер
          Как только выпнут питерское ворьё из Кремля , будет вам и дубль и Миранчуки и работа лифтом в ФНЛ.
          andreika20133
          andreika20133 ответил AmIIIeR89
             333 / 870
          вчера в 17:24
          Столько текста, а можно было написать 1 строкой - Газпром. Не будь Газпрома, Зенит бы щас с питерским Динамо в 1 лиге играл
          Не будь Россетей -Играл бы ЦСКА сейчас в 1 лиге. Ты хоть задумывайся над тем что пишешь.
          andreika20133
          andreika20133 ответил Ваня лучший
             333 / 870
          вчера в 17:19
          Юноша, русский язык настолько богат, что бывает недоступен для понимания некоторым жителям культурной столицы.Это идеоматическое выражение, подчеркивающее несомненное превосходство, те неоспоримый факт. К арифметике, которую ты видимо освоил, это не имеет отношения. Читай больше книг, это полезно.
          Старичёк это не идиоматика - Это чисто математический термин несущий однозначное значение . И если ты этого не знаешь то я удивляюсь. Но скорей всего ты просто как обычно бросаешься не обоснованными фактами ради сеюминутных дивидендов.( Ну переведу----просто врёшь)
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
             274 / 870
          вчера в 17:17
          Столько текста, а можно было написать 1 строкой - Газпром. Не будь Газпрома, Зенит бы щас с питерским Динамо в 1 лиге играл
          Ваня лучший
          Ваня лучший ответил andreika20133
             20 / 870
          вчера в 17:11
          Юноша, русский язык настолько богат, что бывает недоступен для понимания некоторым жителям культурной столицы.Это идеоматическое выражение, подчеркивающее несомненное превосходство, те неоспоримый факт. К арифметике, которую ты видимо освоил, это не имеет отношения. Читай больше книг, это полезно.
          andreika20133
          andreika20133 ответил Ваня лучший
             333 / 870
          вчера в 17:05
          Хотя я и не поклонник Спартака, но могу сказать твёрдо. В целом по стране популярность, известность и поддержка спартака на порядок выше Зенита. Я родом с дальнего востока, редко, но бываю там, дети и внуки в Новороссийске, сам в центральной России, поэтому могу судить о разных регионах. Такая картина везде, наверное кроме Питера. Когда клуб давит всех деньгами, то это грубое нарушение принципа честной спортивной борьбы. Про админресурсы молчу, это общеизвестно
          Ты институт закончил--- Должен знать что на ПОРЯДОК --это в 10 раз больше. Что само по себе бред. Даже интернетовское -сокерровское голосование говорит о двукратном превосходстве . А ты о десятикратном. Подобные не компетентные высказывания сеют недоверие(мягко скажем) вашим словам тут и вообще.
          Ваня лучший
          Ваня лучший ответил Питер Ман
             20 / 870
          вчера в 17:03
          Остапа понесло!!! Лозунг вечный!!!
          Ваня лучший
          Ваня лучший ответил andreika20133
             20 / 870
          вчера в 17:02
          А причём здесь за кого он "топил"? Он изложил факты и неважно за кого он? Тем более ваши тёрки взрослым людям не нужны
          Ваня лучший
          Ваня лучший ответил pam06
             20 / 870
          вчера в 17:01
          К тому же стадион достался за 1 руб, тогда как Федун, Гал цкий и Гинер строили на свои и Гинер до сих пор по уши в долгах. А когда стадион за миллиард свалился как манна небесная это же круто!!!
          Ваня лучший
          Ваня лучший ответил Т34
             20 / 870
          вчера в 16:58
          Хотя я и не поклонник Спартака, но могу сказать твёрдо. В целом по стране популярность, известность и поддержка спартака на порядок выше Зенита. Я родом с дальнего востока, редко, но бываю там, дети и внуки в Новороссийске, сам в центральной России, поэтому могу судить о разных регионах. Такая картина везде, наверное кроме Питера. Когда клуб давит всех деньгами, то это грубое нарушение принципа честной спортивной борьбы. Про админресурсы молчу, это общеизвестно
          pam06
          pam06
             9 / 870
          вчера в 16:16
          Из всего что "делает Зенит главным клубом" справедливо одно - деньги.
          - Поэтому игроков можно скупать пачками, подойдет хорошо, не подойдет не критично;
          - 50 т на трибунах - да посещаемость есть, стоимость билетов мизерная, доход не обязателен;
          - ну и все остальное, вседозволенность, пиар в инете, "звезды", "фейр-плей" - за 50, ....
          Все дело в том,что бабосы не считают. Отсюда и "главный" в стране - в Европе же, ну все в курсе...
          Т34
          Т34 ответил Ваня лучший
             13 / 870
          вчера в 16:03
          Из множества слов ясно одно. Пока в РПЛ главное деньги. Мозги, таланты, труд все это вторично
          Тут ясно всем одно: Клуб зашел через спонсора в УЕФА – приятная дружба. Подмял под себя РФС – Фурсенко, Мутко и Дюков зашли из Санкт-Петербурга. Митрофанов сейчас будет заниматься реформой судейства. Недавно примеряли Геркуса в РПЛ, хотя Прядкин тоже не «спартаковский».
          Все поставлено на то, чтобы зенит был наверху. От этого болельщиков не прибавляется. Все больше любителей футбола начинают ненавидеть это коррупционное и чванливое общество из Санкт-Петербурга. И грош цена всем их завоеванием, которые идут с позиции силы, как утверждает автор. Утеряны спортивные принципы, хотя зенит их никогда не придерживался.
          andreika20133
          andreika20133
             333 / 870
          вчера в 15:56
          Статья более-менее реалистичная . Но я не верю Багрову. Он всегда топил за спартак. А тут вдруг переобулся. Подвох точно вам говорю.
          valt134
          valt134
             281 / 870
          вчера в 15:53
          В этой стране всё продажно. Всё покупается и продаётся (продаётся то, что ещё не успели продать). Везде засилье Денег и чиновничьего беспредела. А Зенит-как порождение и олицетворение системы.
          Питер Ман
          Питер Ман ответил zzzzenittt
             96 / 870
          вчера в 15:47
          В каком месте она аналогичная? Хоккей - объективно жирнее всех ЦСКА. Баскетбол - ЦСКА, там Зенит вообще середняк. Волейбол - Зенит...но Казанский. Где ещё?)
          У нас есть планы, как сделать Зенит номером один в баскетболе и волейболе, я об этом точно знаю
          Питер Ман
          Питер Ман
             96 / 870
          вчера в 15:42
          Зенит - самый популярный и великий клуб в России, с прекрасным будущим. В этом сезоне берем золотой дубль и Миранчуков, вперед за Питер
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