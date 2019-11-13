Всё, что делает «Зенит» главным клубом России

вчера, 12:35

Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру» обращает внимание на фаворита.

Клуб номер один в Германии – самая богатая «Бавария». В Италии – финансово мощный «Ювентус», особенно после кризисов «Милана» и «Интера». Во Франции – ПСЖ . В Испании лидеры годами не меняются, тоже с огромными бюджетами. В России сменяемость чемпионов и исторический статус «Спартака» - остаточная популярность, раньше не позволяли так однозначно именовать «Зенит» первым в списке.

А теперь все изменилось? Констатируя негативные моменты, связанные с клубом из Санкт-Петербурга – делали это недавно, можете ознакомиться вот здесь, нельзя отрицать, что и сам «Зенит», и его конкуренты способствуют обретению статуса «номер один». Конечно, любая борьба за популярность – потакание масс-маркету, но аристократов в РПЛ не замечено. Зато клубы в разных условиях, тяжело найти северянам соперника его весовой категории.

Провалы московского «Спартака»

Пусть не обижаются исторические величины – «Динамо» и «Торпедо», пусть не вспоминает о былых чемпионствах ЦСКА – их гегемония и попытки идти наравне с «Зенитом», скорее всего, в прошлом. И уж точно не могут претендовать на первое место во всей России «Локомотив» или «Краснодар». Остается только «Спартак» - последний конкурент «Зенита». Но если речь о клубе, что раз за полтора десятилетия получает чемпионство и при этом не может защитить титул, не может выиграть Кубок России у «Тосно» и «Авангарда» или удачно выступить хотя бы в Лиге Европы, то «Зенит» автоматически со второго места идет на первое. Он тоже проигрывает всюду, но намного реже. И это еще не говорим о том, как организован ФК «Спартак».

Санкт-Петербург и Россия за спиной

Если помните оценку поисковиков – когда выбрали клубы, которые чаще всего ищут люди в сети, то знаете, что у «Спартака» популярность в большинстве регионов выше. Но это негативный или позитивный интерес? Может, фанаты «Зенит» и других врагов «красно-белых» просто реагируют на информационные поводы, связанные с москвичами, потому запросов больше? Реакция на деятельность «Спартака» не всегда равна поклонению даже среди фанатов клуба. Так что точное число фанатов «Зенита» и его любимого врага посчитать по запросам трудно. Хотя тренд очевиден. За «Зенит» целый Санкт-Петербург – огненные шоу по дороге на стадион и стабильные 48-49 тысяч фанатов на трибунах в РПЛ . И за «Зенит» многие в России, в том числе те, кто против «Спартака». Прирост фанатов у северян не может быть ниже, чем у москвичей. Болеют за победителей.

Свежий трофей в музее «Зенита»

О Кубке УЕФА десятилетней давности многие уже забыли, но благодаря чемпионству у «Зенита» приток глорихантеров. Добавьте высокую вероятность, что Семак защитит титул – новое руководство клуба не хочет отставать от старого. Также важно понимание, что и футболисты прямого конкурента «Локомотива» не защищены от посягательств на их контракты со стороны чемпиона. Привет братьям Миранчукам, которые в одном звонке от перехода, если не упрутся, как Зобнин. Иван Игнатьев тоже под прицелом – скорее будет рад, если позвонят. У «Зенита» заход на новые трофеи и возможность золотого дубля, ведь если пройти «Ахмат» и победителя пары ЦСКА и «Спартака», то в финале Кубка Семак будет явным фаворитом. А где успехи – там статус «номер один».

Позиционирование клуба в Сети

Круто, что на матчах на «Газпром Арене» не забывают, что у людей есть хорошая привычка пить и есть. Но накормить миллионы «Зенит» может только через экраны. И если специалистов, чтобы на ТВ все было шикарно, объективно не хватает – плюс разогнали профессионалов, которые не были излишне лояльны к проекту, то в Сети за «Зенит» играют прекрасные мастера. Конечно, в этом сезоне видели налет канцеляризма – вроде парочки рекламных видео с новым боссом в стиле «товарищ Брежнев – наш кумир», но шутки шутить умеют. Или пользоваться тем, как фанаты «Зенита» занимаются кореографией – представлениями перед матчами. Петербуржцы хорошо себя продают, «Спартаку» догонять и догонять – у москвичей беда с пиаром (что означает всего лишь «отношения с общественностью», то есть фанатами).

Первый бюджет в чемпионате

Начинали перечислять фаворитов топ-5 и Лиги чемпионов с посылом, что богатство нельзя считать пороком, если на поле у тебя игра, как у «Манчестер Сити». В остальных лигах тоже могущественные и богатые «клубы номер один», как ПСЖ во Франции, или «Ювентус» - в Италии. «Зенит» из-за денег может позволить то, что недоступно конкурентам. Щедрый бюджет помогает развивать клуб, ведь не сказать, что всегда и везде работают так тонко, как тот же «Ростов» без аналогичных денег. Это касается рекламы «Зенита» и подходов к формированию состава. Но поскольку даже «Спартак» отстает по бюджету, то денежный фактор нельзя игнорировать. Сложно не быть главным, если за спиной солидный стабильный спонсор.

Наличие главной звезды страны

Нет в России более известного и любимого народом футболиста здесь и сейчас, чем Артем Дзюба. А поскольку его популярность прямо связана с успехами, голами и пасами за сборную России, то к «Зениту» приковано внимание даже тех фанатов, которые не очень внимательно следят за футболом. Попадают на матчи клуба – а там снова Дзюба, и снова отличается. Формируется связь, приходят фанаты. И поскольку у ЦСКА или «Спартака» не лучшие времена, а «Локомотив» не может похвастаться бешеной популярностью, как и «Краснодар» - хотя причины расширить фанатскую базу оба клуба имеют, то народ идет за Дзюбой. Артем делает «Зенит» более популярным в России, это очевидно. Артем всюду, кому-то – надоел, кому-то – нравится.

Вседозволенность как метод

Россия понимает только силу? Есть такой стереотип, основанный на кровавом и разрушительном опыте разных правителей минимум шести разных национальностей. Причем каждый почему-то считал – выживет лишь тот царь, который покажет силу, что будет с ней ассоциироваться. Тот же Николай II для его коллег по профессии – яркий пример слабого лидера, поэтому в «Зените» не пользуются методами Романова во имя гегемонии в футболе. Никакой Думы, только диктатура! Клуб зашел через спонсора в УЕФА – приятная дружба. Подмял под себя РФС – Фурсенко, Мутко и Дюков зашли из Санкт-Петербурга. Митрофанов сейчас будет заниматься реформой судейства. Недавно примеряли Геркуса в РПЛ , хотя Прядкин тоже не «спартаковский».

Все, что «Зенит» творит, работая за счет силы клубных мышц, болельщикам команды точно известно. Но парадокс в том, что такой подход верную публику не смущает. Независимо от решений, их в 99 % случаев оправдывают. За «Зенит» болеют и потому, что клуб стал олицетворением грубой силы. У ЦСКА похожие методы не привели к повальной любви. Во вседозволенность для «Локомотива» не верят. «Краснодар» не соберет глорихантеров – нет трофеев. А «Спартак» слишком нестабильный и непоследовательный клуб для роли монарха, хотя тоже сказочно богат.

«Зенит» - действующий царь российского футбола, пускай отчасти потому, что остальные не требуют отречения и допустили повторную коронацию. Как подобает монарху, «Зенит» не всегда соответствует высокому статусу – на пятое место скатиться клуб номер один по бюджету права не имел, как и третьими местами довольствоваться. Но все новообращенные фанаты, которые ищут силу в любимой команде, выбирают Дзюбу и «Зенит» - тут без вариантов. А в УЕФА выбирают Санкт-Петербург местом проведения Евро-2020 и финала Лиги чемпионов.

Они первые, остальные в лучшем случае догоняют, в худшем отстали, как «Спартак». Тяжело не быть главным клубом России, если у тебя рекордная живая аудитория, с отрывом и годами первый бюджет в РПЛ , твоего кандидата поддерживают на исполкоме РФС единогласно – конкуренты признали право «Зенита» поставить своего, и у тебя первое место в таблице после весеннего чемпионства. Успех закономерен, а весь спор только о процентном соотношении потенциала и результатов. Но это проблемы самого клуба, а если начинаем сравнивать с другими, то лидер тот же, что в таблице.

Мы же о фактах говорим, а не о том, нравятся они вам или нет. «Зенит» - первый клуб России. И все организовывают так, чтобы на этой позиции оставаться годами, не повторяя ошибки недавнего прошлого.