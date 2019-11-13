«Ливерпуль» на голову сильнее всех своих соперников

вчера, 12:59

Когда читаешь превью к матчу таких соперников как «Ливерпуль» и Манчестер Сити», невольно возникает ощущение чего-то супер звездного и необычного. Игра команда такого класса в любом случае ассоциируется с большим футболом и поэтому ожидания, как с одной стороны, так и с другой, вполне обоснованы. По факту случившегося, остается только удивляться тому, какие планы и прогнозы строились перед игрой. Так случилось и в матче на «Энфилде», где воскресным вечером команда Юргена Клоппа принимала действующего чемпиона Английской Премьер Лиги.

Сегодня оба коллектива находятся на вершине турнирной таблицы и именно им, вероятнее всего, придется бороться друг с другом за чемпионский титул в сезоне 2019/20.

Клопп и компания сыграли лучше

Каждая встреча команд такого класса - это прекрасная живая иллюстрация того, как сегодня развивается современный футбол. Всегда интересно наблюдать за тем, как на поле во время игры вырисовывается задумка тренера, как футболисты выполняют поставленные на игру цели. В случае с командой Юргена Клоппа этот процесс действует безукоризненно. «Ливерпуль» сегодня настоящая игровая машина, способна решать любые поставленные задачи. И дело даже не в настроении игроков, способных демонстрировать высочайшее мастерство. Налицо командный дух. Мерсисайдцы выходят на поле всегда за результатом, как бы трудно не было, и какой бы соперник им не противостоял.

Вот и в случае с «Манчестер Сити» случилось то, что случилось. Команда Клоппа сыграла в свой футбол и сделала на поле все то, что запланировано было перед игрой. На результат не смогли повлиять н сила команды соперницы, ни другие более-менее важные факторы.

Шутка ли, в матче такого уровня к 13-й минуте на табло красноречиво горели цифры 2:0 в пользу хозяев поля. Сначала Фабиньо сильнейшим ударом с линии штрафной площадки вогнал мяч в верхний от вратаря гостей угол. Тем самым разрядив суматошную обстановку возле ворот «Мансити».

Спустя 6 минут уже Мохамед Салах откликнулся на передачу Робертсона и красивым ударом головой забил второй мяч. Глядя на то, как футболисты «Ливерпуля» забивали мячи в ворота команды гостей, сложилось впечатление - на поле присутствует команда прагматиков, которые четко знают как себя вести на поле и когда следует сделать болезненный выпад. А как можно объяснить тот факт, что «Манчестер Сити», имея преимущество во владении мячом, умудрился пропустить две результативные контратаки.

В третьем тайме стало скучно

После перерыва рисунок игры не изменился. Гости продолжали плести свою паутину атак на половине поля мерсисайдцев. Тем в свою очередь отвечали острыми контратаками. После того, как Хендерсон мастерски разобрался с защитными порядками на правом фланге команды гостей, последовала филигранная подача в район вратарской площадки. Мане ударом головой замкнул подачу, сделав счет почти разгромным. На табло 3:0 а играть еще почти 40 минут.

Все, что было на поле потом, напоминало толчение воды в ступе. Как ни старались подопечные Хосепа Гвардиолы, ничего у них в тот вечер не получалось. Единственным утешением для гостей стал забитый на 78-й минуте Бернардо Силва гол. Естественно, после забитого мяча футболисты «Мансити» бросились спасать игру. Увы! На поле ведь не «Астон Вилла» и не «Саутгемптон». Команда «Ливерпуль» умеет не только красиво и результативно атаковать, но и прекрасно держит удар. Благо у Клоппа прекрасные защитники и великолепный вратарь. К слову, на счету Алиссона во втором тайме нет ни одного сейва. Т.е. защита мерсисайдцев сыграла выше всяких похвал, поставив на пути атакующих действий команды соперника непроходимый барьер.