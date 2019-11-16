Как играют команды в серии «А». Результаты 12-го тура

вчера, 01:26

Характерная особенность почти всех европейских ТОП чемпионатов - чехарда в верхней части турнирной таблице. Естественно, есть в каждом турнире свои лидеры. Как правило, это две команды, максимум три, которые продолжают борьбу за чемпионский титул. Все что происходит ниже третьего места, напоминает сутолоку возле входной двери автобуса. Примерно 5-7 команд одного уровня пытаются вырваться из плотной группы и пролезть наверх.





Так в чемпионате Италии в серии «А» выглядит ситуация с 4 по 7-ое место. Пятерка команд: «Лацио», «Кальяри», «Аталанта», «Рома» и «Наполи» идут плечо в плечо. Очковый отрыв составляет одно очко, поэтому после каждого тура команды обязательно меняются местами. Добившиеся успеха клубы выходят наверх, а вот неудачники наоборот, опускаются в таблице ниже.

А теперь по фактам. Итоги 12-го тура

Пока фавориты чемпионата Италии добывали свои очки, уходя в отрыв, другие команды теряют свои позиции. Показательным стали два матча, в которых бывшие соискатели в борьбе за чемпионский титул «Наполи» и «Аталанта» провалили свои контрольные матчи. В Неаполе местный клуб ничего не смог сделать с «Дженоа». Счет в матче 0:0. Аналогично, с таким же счетом закончился матч в Генуе, где другая местная команда не позволила «Аталанте» добыть три очка.

Естественно, нулевая ничья в Неаполе на фоне общих неудач подопечных Анчелотти выглядит вполне объяснимо, то ничья для «Аталанты» считается явным провалом. Прочная, почти глухая оборона «Сампдории» не позволила атакующим порядкам бергамасков добиться минимального успеха. Очевидно, что работа Клаудио Раньери на посту главного тренера генуэзской команды приносит свои плоды.

Неудачу в матче для команды из Бергамо можно списать на отсутствие на поле двух ведущих футболистов. Травмированный Сапата не мог помочь своей команде, как и дисквалифицированный Иличич. Вместо них на поле с первых минут играл украинец Руслан Малиновский. Однако игра украинского форварда, хотя и выглядела старательно, конечного успеха не имела. Единственным «активом» в этой игре для украинца стало удаление с поля.

А что же другие команды?

В итоге две команды, играющие в еврокубках и которых прочили в конкуренты «Ювентусу» и «Интер» оступились в который раз. Этим промахами сумели воспользоваться другие команды. Так после победы над «Лечче» со счетом 4:2 римский «Лацио» вышел на третью строчку в турнирной таблице. Заслуженное вознаграждение для «орлов», которые так высоко давно не поднимались. Тем более эта победа выглядит очень ярко на фоне поражения другого столичного клуба. Извечные соперники «лациале» футболисты римской «Ромы», уступили со счетом 0:2 команде «Парма». Столичная «Рома» вынуждена довольствоваться шестой строчкой в рейтинге.

Сравним с успехом римского «Лацио» результат матча против «Фиорентины» для команды «Кальяри». Разгромив дома команду из Флоренции со счетом 5:2, островитяне выбились на четвертую строчку турнирной таблицы. Успех к команде не пришел случайно. В последних матчах команда с Сардинии играет стабильно на результат, шаг за шагом улучшая свое турнирное положение.

Что мы имеем? У команды «Лацио», занимающей 3-е место в турнирной таблице 24 очка. Столько же у команды «Кальяри», которая уступает римскому клубу в разнице забитые/пропущенные мячи. У «Аталанты», как и у столичного клуба «Рома» по 22 очка. Замыкает шествие клуб «Наполи», растерявший очки и занимающий с 19 очками 7-ое место.