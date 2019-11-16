Выпускной экзамен. Россия должна сыграть для людей

вчера, 19:30

Бельгийцы в прошлом едва не уволили Черчесова, а сейчас «Соккер.ру» ждет, что футболисты подумают о будущем.

У Черчесова с бельгийцами старые счеты

Мутко накануне игры России и Бельгии в Сочи в 2017 году говорил знакомым, что если Черчесов проиграет – отправят тренера в отставку. Поражения от Катара или натужная победа над Румынией не были доказательствами, что угадали с тренером.

На арене «Фишт» открыли счет сразу, но Бельгия ответила тремя голами до перерыва. Без удара Алексея Миранчука и паса Самедова на Бухарова на 92-й минуте Станислав Саламович мог покинуть сборную весной два года назад. Но остался и снова сыграет против Мартинеса.

Но сегодня многие участники матча привирают, когда говорят о статусе поединка в Санкт-Петербурге. Бельгии подойдет любой результат, кроме сухого поражения в два мяча и крупнее. Россию морально не заденет ничего, кроме позорной безвольной домашней неудачи. И то – не факт, ведь многим проигрывали и пережили.

Какой «финал года», если ничья 2:2 будет считаться хорошим результатом для зрителей и двух сторон, а поражение 1:0 в целом устоит бельгийцев? С другой стороны, Черчесов знает, что эта игра против Бельгии может стать третьей в серии из четырех. Если сегодня не набирать очки, то в будущем станет сложнее поверить в успех.

Стабильность намного важнее сенсаций

Сборная России уступила Уругваю в группе ЧМ -18 со счетом 3:0. Как это повлияло на матчи против Испании или Хорватии в плей-офф? Никак. Черчесов был в одном сэйве и одном реализованном пенальти от полуфинала чемпионата мира. Зная англичан – даже от финала с Францией.

Конечно, с элитой нужно рубиться, но важно понимать смысл. Во время подготовки к ЧМ -18 Мутко оплатил уроки у лучших учителей. Сборную натаскивали за деньги португальцы, аргентинцы, испанцы, бразильцы и французы. Опыт тех товарищеских оплеух вместе с Кубком Конфедераций помог разобраться в себе.

Научились побеждать фаворитов? Нет, конечно. Германии влетели в товарищеской игре, а Бельгии – в официальной. Поэтому заявление, что сегодня узнаете реальный уровень сборной России – чушь. Что о классе Германии говорит домашнее поражение 2:4 от Нидерландов? Ничего, как и неудача с Францией (2:1) и теми же голландцами (3:0) в Лиге Наций.

Йоахим Лев покажет свой проект лишь на Евро-2020. Не стоит путать понятия готовности и класса. По уровню футбольная Россия не перебьет Бельгию, даже если выиграет 3:0. Каждый может вынести каждого, иногда даже 7:1 – в мире сборных нет правил клубного футбола, где ставка на сыгранность, проработанность, глубину тактики.

В сборной играют за свой народ и Родину

Собираются для того, чтобы культивировать симпатию к Родине. Есть и вторая, более глобальная задача – дарить радость миллионам зрителей. Выступлению на ЧМ -18 могут перемывать косточки болельщики со стажем – замечают нюансы, что и привели к неудаче в легкой группе Лиги Наций.

Однако для миллионов россиян, которые когда ни включат футбольный матч – играет сборная, мундиаль был крутым событием. Светлой вечеринкой, как и погромы середняков в отборе к Евро-2020, куда Черчесов зашел. И когда заявляют, что без удачной игры с Бельгией нельзя заявлять о прогрессе команды или о том, что все пока идет по плану – лукавят.

Победа тоже не будет фиксацией прогресса или перехода на другой уровень! Все покажут в финальной части Евро. Никто не подстелил себе соломку, и Дзюба, и Черчесов, и все остальные наоборот взвинчивают нерв, понимая, что будет аншлаг, что Бельгия – неудобный, но знакомый соперник. И что гостям сложнее настроиться, ведь их устроит даже иное поражение.

Черчесов может предугадать соперников на Евро

Еще одна интрига матча – это может быть репетиция. Скорее всего, именно Бельгия будет в группе с Россией. Сейчас шесть маток - «дьяволы», Италия, Испания, Англия, Германия (Нидерланды) и Украина. Со всеми, кроме самой Бельгии, Россия не может играть. Речь о других хозяевах турнира, а с командой Шевченко в одну группу не пустит УЕФА .

Если не случится ничего неожиданного, то Россия снова сыграет с Бельгией. Точно нужно их злить, а не изучать сегодня? При других раскладах вместо «дьяволов» соперником может стать Франция, но согласитесь – это еще более неудобный оппонент. То есть России не обязательно опережать команду Мартинеса, стремиться в первую корзину, ведь и выбор соперников из нее невелик.

Есть еще микроскопический шанс сыграть с Польшей из первой корзины, но это фантастика. Так что России во второй корзине, откуда выпасть можно, только если проиграют Бельгии дома с разницей в 10-12 мячей. Также, если датчане чисто выйдут на Евро без стыков в Лиге Наций - станут вторым соперником сборной Черчесова после Бельгии, ведь так постановили, когда делили хозяев турнира по парам для логистики.

Остается определить всего одну команду – это может быть и Финляндия, и Беларусь – это если пройдут через Лигу Наций, и еще парочка сборных, среди которых нет равных Бельгии или Дании. Проще говоря, у сборной России, независимо от результата сегодня в Санкт-Петербурге, может быть нормальная группа – Бельгия, Дания и еще один соперник из четвертой корзины. Так что не стоит исключать, что летом на том же стадионе снова будут драться с Азаром.

Забавно, но проход на первое место сейчас может быть опаснее для России. Попадание в первую корзину еще может подсунуть Германию или Нидерланды. А если подведут датчане, то даже из первой корзины Россия может получить в группу Францию, Португалию и Данию – явно не тот жребий, который нужен. А из второй – Бельгию, Данию и Беларусь (или Болгарию, например).

Согласитесь, совершенно разные по сложности квартеты для тренера Черчесова. Так что сегодня ничья всех устроит, а еще лучше - победа России в один мяч. Но нельзя рисковать всем, ведь впереди у футболистов важные матчи в еврокубках. Даже у Кудряшова три более сложных игры с турнирной точки зрения – у «Сочи» состав не для последнего места, чем бой против Бельгии.

Зачем врать себе и окружающим? Сборная России будет стараться, поскольку вы посмотрите игру. Черчесов упрямо дрессировал уважение к публике. Но сегодня еще один «контрольный матч», не более. Стоит сконцентрироваться на качестве футбола – любители жареной картошки могут погонять любителей жареной картошки, Бельгия – прекрасный педагог. Важно учесть, как выстраивать линию тактического поведения против большого соперника в домашней игре.

Фактически в 2019 году у сборной России был один матч против топа – пусть не обижаются ребята из «Чертаново», но только команда Мартинеса подходит под описание. Сегодня кольцуют не только отбор – в Бельгии проиграли в первом туре, не только год – игра с Сан-Марино будет важна скорее для Дзюбы и его желания обойти Кержакова поскорее, но всю войну Черчесова за футбол со всех сил.

Также дрались за умение собрать успешную официальную серию. Сборная России Черчесова родилась в игре с бельгийцами – без той ничьей в Сочи тренера могли уволить. Пора доказать, что за два с половиной года подучились встречать подобных соперников на родной земле.