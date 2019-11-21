Месси обыграл половину Уругвая, игроки «Спартака» «отрастили» усы

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Экс-хавбек «Локомотива» продолжает наслаждаться отдыхом со своей семьей.

Защитник ЦСКА : 55 минут за команду в РПЛ , 164 см стиля.

Голкипер «Спартака» нашел багаж Аленичева.

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Бывший игрок «Зенита» Халк встретился с легендой «Барселоны» Роналдиньо. Чемпион мира рассказал о битвах с «Реалом», а чемпион РПЛ - о сражениях со «Спартаком».

Футболисты «Спартака» с помощью фотошопа приобщились к ежегодной ноябрьской акции. В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.

Игроки сборной Нидерландов Френки де Йонг и Джорджиньо Вейналдум оригинально отпраздновали гол в ворота команды Эстонии. Футболисты выступили против расизма.

Легенда «Милана» Кака женился на модели Каролине Диас. На важный шаг бразилец решился после двух лет отношений.

Легенда португальского футбола Луиш Фигу, вероятно, самый стильный спортсмен в стране.

Защитнику «Ювентуса» еще рано праздновать очередной чемпионский титул, но к зимним каникулам он уже готов.

Впрочем, и к летним тоже.

Самым успешным тренером ноября стал . Получится ли у португальца в «Тоттенхэме»?

Довольны ли этим назначением форварды команды Харри Кейн и Хын-Мин Сон? (посмотрите сериал "Конец этого ***го мира, первый сезон весьма неплох).

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прогулялся со своей семьей. Сын надел футболку Неймара, что думает по этому поводу Месси?

Форвард ПСЖ Неймар устал находиться в тени :

В одном из прошлых выпусков вы видели, что экс-игрок «Арсенала» попробовал себя в теннисе, а теперь немец решил пойти еще дальше.

Никто еще не был так близок к носу !

Игроки сборной Италии очень любят свой гимн. Но не всем это нравится.

Это просто фото 14-летнего футболиста «Аякса» Дэвида Исмона.

Вероятно, на матчах Исмону запрещают прыгать.

Если у вас есть друзья, которые болеют за «Барселону», то можете разыграть их, скинув им это фото:

Ходили слухи, что бывший игрок МЮ может стать тренером. Без комментариев, просто посмотрите это видео.

Хотели бы такого вратаря себе в команду?

А такого нападающего?

Сможете повторить?

Эх, скорее бы лето!

Капитан «Барселоны» эффектно сыграл в недавнем матче против команды Уругвая.

Девушки дня:

Жена бывшего игрока «Спартака» Евгения Макеева.

Жена форварда „Ювентуса“ Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

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