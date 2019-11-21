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Месси обыграл половину Уругвая, игроки «Спартака» «отрастили» усы

сегодня, 07:30
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Ибрагимович Златан
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«Соккер.ру» продолжает следить за футболистами в социальных сетях.

Бывший капитан «Рубина» Гекдениз Карадениз отдыхает со своей женой. В этом году казанцы через суд выплатили футболисту 35 млн рублей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşk ile bak❤️

Публикация от Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61)

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжает наслаждаться отдыхом со своей семьей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.🙏🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Защитник ЦСКА Лукас Сантос: 55 минут за команду в РПЛ, 164 см стиля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👔👔

Публикация от Lucas Santos 🌍 (@lucassantos)

Голкипер «Спартака» Артем Ребров нашел багаж Аленичева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большие дискуссии развернулись под моим постом о подобающем поведении на стадионе. К сожалению, многие так и не смогли удержать себя в рамках приличия и получили заслуженный бан 🤷🏻‍♂️😊Читая комментарии, я подумал вот о чем 🤔🤔🤔 Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании — на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, «предъявив» кому-то, и, уж тем более, оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить. Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка — это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять своё и приходилось драться 🤜🏻🤛🏻 Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодёжи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим «троллингом», похвастать об этом друзьям 🤟🏻😎 Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет. Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс! Но так ли круты эти «Тролли»? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в Директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь. Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовёт, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет ☝🏻Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте своё время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию! Фото: @olya.kuznets #ребров32 #мысливслух #молодежь #новоепоколение #спморазвитие

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Легенда «Зенита» Малком готовится к зиме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤳🏾🤦🏾‍♂️👌🏾🤪

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Бывший игрок «Зенита» Халк встретился с легендой «Барселоны» Роналдиньо. Чемпион мира рассказал о битвах с «Реалом», а чемпион РПЛ - о сражениях со «Спартаком».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom te ver irmão... @ronaldinho 🙏🏽❤️⭐️

Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Футболисты «Спартака» с помощью фотошопа приобщились к ежегодной ноябрьской акции. В этот месяц мужчины по всему миру отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с мужскими заболеваниями.

Игроки сборной Нидерландов Френки де Йонг и Джорджиньо Вейналдум оригинально отпраздновали гол в ворота команды Эстонии. Футболисты выступили против расизма.

Легенда «Милана» Кака женился на модели Каролине Диас. На важный шаг бразилец решился после двух лет отношений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 + 1 = um 🤔

Публикация от Kaká (@kaka)

Легенда португальского футбола Луиш Фигу, вероятно, самый стильный спортсмен в стране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always walking together 👌😍

Публикация от Luís Figo (@luis__figo)

Защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини еще рано праздновать очередной чемпионский титул, но к зимним каникулам он уже готов.

Впрочем, и к летним тоже.

Самым успешным тренером ноября стал Жозе Моуриньо. Получится ли у португальца в «Тоттенхэме»?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome José. #THFC #COYS

Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👀

Публикация от Sky Sports (@skysports)

 

Довольны ли этим назначением форварды команды Харри Кейн и Хын-Мин Сон? (посмотрите сериал "Конец этого ***го мира, первый сезон весьма неплох).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Think we’ve found a title for that Spurs documentary

Публикация от FootballJOE (@footballjoe)

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прогулялся со своей семьей. Сын надел футболку Неймара, что думает по этому поводу Месси?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤❤..ángeles..❤❤ @annaortiz34

Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8)

Форвард ПСЖ Неймар устал находиться в тени Килиана Мбаппе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always keep your legs shut when @NeymarJr is around 🥜😂 @psg

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

В одном из прошлых выпусков вы видели, что экс-игрок «Арсенала» Лукас Подольски попробовал себя в теннисе, а теперь немец решил пойти еще дальше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It always seems impossible until it’s done 👊🏻 ✅ #keepfighting #positive #motivation

Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official)

Никто еще не был так близок к носу Златана Ибрагимовича!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didn’t even flinch 😳 @iamzlatanibrahimovic

Публикация от 433 (@433)

Игроки сборной Италии очень любят свой гимн. Но не всем это нравится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥PASSION🔥 @azzurri 🇮🇹

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Это просто фото 14-летнего футболиста «Аякса» Дэвида Исмона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

They are both 14 👀 ⠀ 📸 @john_groeneweg

Публикация от 433 (@433)

Вероятно, на матчах Исмону запрещают прыгать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The photo no one is sharing... There is more to football than size 😏

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

Если у вас есть друзья, которые болеют за «Барселону», то можете разыграть их, скинув им это фото:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Will @juventus be a good move for @ivanrakitic ❓

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Ходили слухи, что бывший игрок МЮ Патрис Эвра может стать тренером. Без комментариев, просто посмотрите это видео.

Хотели бы такого вратаря себе в команду?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That’s gotta hurt 🚀😂 @panna.factory

Публикация от FootballWave \\: (@footballwave)

А такого нападающего?

Сможете повторить?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfection 😍🌈 @superiorstriker

Публикация от 433 (@433)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hope you’ll like it 🤙🏽🌴🇺🇸 🎥 @laurabiondo

Публикация от YOANNA DALLIER (@yoannafreestyle)

 

Эх, скорее бы лето!

Капитан «Барселоны» Лионель Месси эффектно сыграл в недавнем матче против команды Уругвая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@LeoMessi is unstoppable 🔥😱

Публикация от TFC • Football Videos (@thefootballcollection)

Девушки дня:

Жена бывшего игрока «Спартака» Евгения Макеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давно обещала написать о моем питании . Многие люди до сих не понимают насколько важно питаться сбалансированно ! И это не просто для красного словца я написала . Наш организм это целая сложная система и то как вы его « заправляете « очень важно . Начну с того, что мне повезло с генетикой , я никогда не поправляюсь , более того, мне сложно набрать 2-3 кг. Метаболизм работает очень быстро. Раньше я кушала ВСЁ подряд , в любое время дня и ночи . И это не правильно !!! Качество кожи портиться ( целлюлит и растяжки - это не только из- за гормонов) Сейчас все изменилось . Вы знаете что я отказалась от молочных продуктов и глютена . Это долгая история , я не буду описывать подробно . Но расскажу кратко , много лет у меня была сыпь , то на ноге , то на руках . Я все списывала на кремы/ воду / витамины или сладкое . Но нет это все молочные продукты . Летом я сорвалась и скушала мороженное ,утром на руке появилась сыпь и чесалась . Организм давал мне сигналы и я только сейчас это уловила . ⤵️⤵️⤵️⤵️

Публикация от @ makeeva__sveta

Жена форварда „Ювентуса“ Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️🖤 @aloyoga 💜

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил makkie
   45 / 844
сегодня в 15:23
И радостно погавкивая, виляя хвостом :)
За всем этим будут наблюдать ветераны Спартака и действующие и похрюкивать от злости и зависти!!! Не усов настоящих, не еврокубка нет!!!
makkie
makkie ответил Армейская душа
   24 / 844
сегодня в 13:12
Тебе надо - ты и говори. Он тебя внимательно выслушает, любуясь Кубком УЕФА )))
И радостно погавкивая, виляя хвостом :)
Армейская душа
Армейская душа ответил makkie
   98 / 844
сегодня в 12:25
Скажи это Газзаеву, ах да - он же сбрил усы, как и обещал :)
Тебе надо - ты и говори. Он тебя внимательно выслушает, любуясь Кубком УЕФА )))
lefte
lefte
   79 / 844
сегодня в 12:14
Это ж как нужно любить пенальти, чтобы обыграть половину уругвайцев, но всё равно забить свой единственный гол в матче с любимой точки
makkie
makkie ответил Беланов
   24 / 844
сегодня в 12:12
Если длинные усы - заправляй усы в трусы!
Скажи это Газзаеву, ах да - он же сбрил усы, как и обещал :)
RomM84
RomM84
   596 / 844
сегодня в 11:26
Макеев жену не кормит что ли?
Cremen
Cremen
   109 / 844
сегодня в 11:16
Лучше бы игроки спартака ноги себе новые купили.
Беланов
Беланов
   446 / 844
сегодня в 10:24
Если длинные усы - заправляй усы в трусы!
дурман
дурман
   799 / 844
сегодня в 09:54
Кака с невестой прикольно))))
Он не надел ремень именно поэтому????))))
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 844
сегодня в 09:50
Носи усы и не ссы! 😂😂😂
Clavан
Clavан
   175 / 844
сегодня в 09:08
Хоть бы не смешивали футбол с цирком.
зигзаг
зигзаг
   96 / 844
сегодня в 08:45
Веселенькая страница
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:44
    mugik1973
    mugik1973
       393 / 844
    сегодня в 08:26
    Месси жжет. А златону просто повезло
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       284 / 844
    сегодня в 07:54
    ЭХ! Скорей бы лето )
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