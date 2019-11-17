От покупки Неймара до контракта Месси

вчера, 22:00

Трансферные слухи окутывают все топ-клубы. Но есть шанс узнать все из первых уст. По крайней мере, про «Барселону». «Соккер.ру» - о планах и внутренних делах каталонцев.

Нечасто появляется возможность питаться не только слухами из СМИ разной степени солидности, но и получить информацию непосредственно из первоисточника. Особенно когда речь о топ-клубе, интересующем всех и генерирующем массу слухов и кривотолков. Таким клубом является «Барселона». И каталонцы решили выпустить на журналистов технического секретаря клуба , который долго общался с местной прессой. А мы выбрали наиболее важные цитаты.

: «Со спортивной точки зрения нет сомнений в том, что такой игрок нужен. На рынке нет другого такого игрока. Он действительно хотел вернуться, но возник финансовый вопрос. Как далеко клуб может пойти? Мы в принципе договорились обо всем, но отмечу, что запрашиваемая ПСЖ цена не соответствует реальной стоимости игрока. Игроки „Барселоны“ могут хотеть возвращения Неймара, потому что многие его знают. Они в курсе его таланта. Ему не нужно будет снова адаптироваться. Была возможность его подписать. Мы ездили во Францию, надеясь на сделку. Но финансовый вопрос заблокировал ее. Я разговаривал с его отцом, который также и агент Неймара. Он подтвердил мне желание игрока вернуться. Со спортивной точки зрения это на 200 процентов полезная сделка. Но финансы… Мы все же продолжаем всегда следить за лучшими игроками. За их формой и эффективностью. Не отбрасываем эту опцию».

О новом контракте Лионеля Месси: «Я надеюсь, что он останется на ближайшие годы. Думаю, это будет так. Но решение за самим Лео. Я знаю, что наше руководство с его агентом общается, чтобы закрыть сделку раз и навсегда. Мы узнаем все в свое время. Я настроен позитивно».

О главном тренере Эрнесто Вальверде: «Я не знаю, последний ли это его сезон. Мы с ним постоянно контактируем, общаемся, делимся внутренней информацией. Его будущее решит только он сам – никто другой».

О перспективах Усмана Дембеле: «Ему уже намного лучше. Он очень талантливый игрок. В первый свой год он не адаптировался у нас, а потом было много травм. Сейчас он втягивается. Я всегда с ним общаюсь, напоминаю ему о важности нюансов, даже о том, чтобы правильно питался. Часто говорю, что я здесь, чтобы помочь ему. Уверен, что он приспособится и будет расти с нами».

: «Он знал, что будет трудно адаптироваться. Здесь у него другая позиция. Но он может многое дать – тренер об этом знает. Он очень помогает нам в обороне и может закрыть несколько позиций в атаке. Он пришел к нам, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Пока понимает, что сейчас не в лучшем состоянии, но это можно исправить только работой. Гризманн умный игрок. Его цену считают завышенной? Все зависит от производительности. Почти невозможно найти игрока лучше него за такую цену. Он проявил характер, чтобы приехать к нам. Когда он решил остаться в „Атлетико“ в 2018 году, у него были такие аргументы: перспектива финала Лиги чемпионов на родном стадионе и привязанность к тренеру Диего Симеоне. Его адаптация в „Барселоне“ зависит от работы. Время сделает свое дело. Здесь часто хорошим игрокам не удавалось адаптироваться в первый же год. Нужно потерпеть. Философия „Барселоны“ непроста».

: «Тренер в начале сезона объявил, что он будет играть меньше, чем раньше. Я разговаривал с Иваном. Мы согласились, что для него это сложная ситуация. Потому что он перешел от статуса безоговорочного игрока стартового состава к игроку замены. Я здесь ему должен помочь. Но это спортивное решение, которое он должен принять. Посмотрим, можем ли что-то решить».

О Филиппе Коутиньо: «Сейчас он в „Баварии“, которая очень его хотела. Философия „Баварии“ отличается от философии тех клубов, где он играл ранее. Но сейчас он в „Баварии“, которой нужен не в той роли, к какой привык. Это отличный футболист. Адаптация не проходит идеально, но в конечном итоге он заиграет».

О Френки де Йонге: «Философия „Аякса“ похожа на философию „Барселоны“, и это помогает ему. Это отличный полузащитник, который может закрыть много позиций. Он очень хорошо понимает игру и очень амбициозен. Он хочет выиграть все».

О том, почему Маттейс де Йонг перешел в «Ювентус», а не «Барселону»: «Он не был уверен, что хочет приехать к нам. Я чувствую, что Маттейс поменял свое видение. Он хотел играть постоянно, но в „Барселоне“ мы не могли гарантировать ему это».

О замене Луиса Суареса: «Я честен с игроками. Луис может это подтвердить. Еще в прошлом году я говорил ему, что мы собираемся найти усиление атаки. Он принял это, потому что хочет, чтобы команда была максимально сильной».

О будущем Ансу Фати: «Мы ведем переговоры с ним, его семьей и агентом. Он молодой игрок, который нуждается в защите. А пока он должен продолжать работать, тренироваться и максимально использовать свое игровое время».

О приоритетах: «Мы „Барселона“ и должны выиграть все. Так было всегда. Мы для этого и играем. Пока результаты нас не устраивают. Не всегда легко побеждать. Есть обновление состава, новички должны адаптироваться к нашей философии. Наша команда сейчас лучше, чем в прошлом сезоне. Приоритетов на трансферном рынке нет. У нас есть бомбардир, которому мы доверяем. Но подкрепление может прийти на любую позицию».