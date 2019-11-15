Добрались до Евро

вчера, 11:17

Пополняется список сборных, которые гарантировали себе участие в финальной части Евро-2020. «Соккер.ру» встречает еще четырех участников, которые присоединились к шести «досрочникам».

После октябрьских матчей уже начал формироваться список сборных, которые досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Приятно, что в этом списке оказалась сборная России, которая вместе с Бельгией обеспечила себе выход из группы I, но пока неясно, с какого именно места. Также гарантировали себе выход сборные Италии, Польши, Украины и Испании. Список «ранних пташек» не вполне стандартен, во второй волне, которая покатила уже после первых ноябрьских матчей, тоже есть интересные команды.

Турция

Турки обеспечили себе выход на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией со счетом 0:0 на своем поле. Примечательно, что Турция стала первой командой, которая вышла на чемпионат Европы, стартуя в отборочном турнире из третьей корзины. Турки вообще преобразились и показали себя очень надежной организованной командой, которая не уступила в двух матчах Франции (2:0 и 1:1) и вообще могла лидировать в группе, если бы не не слишком удачные матчи с Исландией (1:2 и 0:0). Тем не менее, именно исландцев сообща с французами Турция оставила без прямой путевки на чемпионат Европы.

В Турции большое воодушевление, потому что Шенол Гюнеш в принципе ассоциируется там с успехом – он приводил команду к бронзе чемпионата мира 2002 года. Говорят, что дважды в одну реку войти невозможно, но турки верят, что с Гюнешем и это реально. Турки в девяти матчах отборочного цикла проиграли только один раз, а пропустили всего три мяча. Вратаря Мерта Гюнока можно считать одним из героев всего цикла, потому что в ряде матчей именно он вытаскивал команду, которая брала зачастую оборонительными действиями, а не атакой.

Франция

Собственно, в еще одной группе наряду с компанией под литерой I определилась пара участников. Это группа Н. Там Турция своей ничьей с Исландией и себя вывела, и за французов постаралась. Более того, именно ничья, а не победа, позволила Франции еще и на первое место в группе выйти. То есть все условия для французов были созданы турками, которые сначала отобрали у них это самое первое место. Причем для Франции это едва не сыграло в минус, поскольку на матч с Молдавией команда Дидье Дешама вышла в таком расслабленном состоянии, что уже не могла думать о футболе.

Поэтому Франция умудрилась пропустить первой. Нужно понимать, что к этому времени Молдавия занимала последнее место в группе с тремя очками в восьми матчах и одним голом за последние шесть встреч. И это – при наличии в группе Андорры. Французы со скрипом забили свой гол до перерыва, причем есть подозрения, что сделали они это с нарушением правил и фолом на вратаре. Потом долго мучились во втором тайме и смогли выйти вперед только благодаря пенальти. Более чем невнятный результат, но еще до него Франция была мысленно на Евро.

На это можно списать такую расхлябанность. Хотя Дешаму все равно что-то нужно делать со своими чемпионами мира, которым необходимо находить новую мотивацию – уж они-то склонны лениться, когда все достигнуто. Перед заключительным матчем в Албании у Франции 22 очка, что на пару больше, чем у Турции. Судьба первого места под вопросом, но решать ее они будут заочно. Турция сыграет в Андорре в это время. Учтем, что при равенстве баллов преимущество будет у турок.

Англия

Подопечных Гарета Саутгейта тоже ждали досрочно, и они подоспели, как бы извинительно за задержку победив по пути Черногорию со счетом 7:0. Один только Харри Кейн в этом матче забил трижды. Для понимания масштаба надо видеть, что вытворяла английская атака вообще в отборе. Им же досталась «маленькая» группа с пятью участниками и без «карликов», но это не помешало Англии наколотить 33 мяча при шести пропущенных в семи матчах.

Феноменальную статистику подпортил октябрьский матч с Чехией, в котором англичане уступили со счетом 1:2. После этого они со счетом 6:0 разобрали Болгарию, а теперь вот Черногорию. Если оставить за скобками тот проигрыш Чехии и глянуть еще дальше назад, то увидим победу со счетом 5:3 над Косово, 4:0 над Болгарией, 5:1 над Черногорией и 5:0 над Чехией. Это не отбор, а отборище!

Чехия

После жеребьевки в группе А ожидали, что Англия без особых проблем одержит победу, а вот за второе место будет организована плотная борьба между Чехией, Косово, Черногорией и Болгарией. В итоге оказалось, что последние две команды выглядят в нынешнем цикле совсем неконкурентоспособными, а сесть на хвост соперникам удалось только Косово. С чехами Косово обменялось победами со счетом 2:1, но ничьи с Черногорией и Болгарией подкосили шансы косоваров.

А Чехия выкатилась на чемпионат Европы в таком очень трудовом и рабочем режиме в отличие от названных выше команд. Разница мячей составила всего 13:10, а три из пяти добытых побед были волевыми – пришлось попотеть и пострадать. Но говорят, что у Чехии растет интересное поколение, команда пережила ту самую яму, в которую угодила, переживая кадровые масштабные перемены. На Евро покажет, как преобразилась. Примечательно, что в победе над Косово (2:1), которая вывела Чехию на чемпионат Европы, непосредственно поучаствовал московский спартаковец Алекс Крал, забивший один из мячей.