СМИ: Бензема может сменить «футбольное гражданство» и играть за Алжир

сегодня, 15:38

Нападающий «Реала» имеет серьёзные разногласия с Федерацией футбола Франции.

Президент ФФФ Ноэль Ле Грэ дал понять, что Карим больше никогда не сыграет за «трёхцветных», в связи с чем футболист готов рассмотреть возможность выступления за сборную Алжира.

Карим имеет алжирские корни, однако выступал за «трёхцветных» с 2007 года. Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом .

Правила ФИФА довольно строги в том, что касается смены «футбольного гражданства», но у Бензема всё равно есть шанс стать членом сборной Алжира. Это будет возможно в том случае, если игрока против его воли лишат французского гражданства. В таком случае Бензема получит возможность играть за другую национальную сборную.

Ранее Бензема выступил в заявлением в адрес Ле Грэ.