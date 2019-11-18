СМИ: Бензема может сменить «футбольное гражданство» и играть за Алжир

Нападающий «Реала» Карим Бензема имеет серьёзные разногласия с Федерацией футбола Франции.
Президент ФФФ Ноэль Ле Грэ дал понять, что Карим больше никогда не сыграет за «трёхцветных», в связи с чем футболист готов рассмотреть возможность выступления за сборную Алжира.
Карим имеет алжирские корни, однако выступал за «трёхцветных» с 2007 года. Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом Матье Вальбуэна.
Правила ФИФА довольно строги в том, что касается смены «футбольного гражданства», но у Бензема всё равно есть шанс стать членом сборной Алжира. Это будет возможно в том случае, если игрока против его воли лишат французского гражданства. В таком случае Бензема получит возможность играть за другую национальную сборную.
Ранее Бензема выступил в заявлением в адрес Ле Грэ.
Сам Бензема еще говорил о том, что он, действительно, был посредником, и передавал Вальбуэна угрозы своего друга-шантажиста, что ты на это скажешь?
Сам Бензема еще говорил о том, что он, действительно, был посредником, и передавал Вальбуэна угрозы своего друга-шантажиста, что ты на это скажешь?
А президент ФФФ поступает крайне не красиво. Можно сказать по личной прихоти закрыл для Бензема двери сборной. Было долгое и тщательное расследование, по результатам которого все обвинения с Карима были сняты за отсутствием состава преступления. И юридически и морально Карим чист перед законом, но у президента ФФФ свои ,,понятия".
А президент ФФФ поступает крайне не красиво. Можно сказать по личной прихоти закрыл для Бензема двери сборной. Было долгое и тщательное расследование, по результатам которого все обвинения с Карима были сняты за отсутствием состава преступления. И юридически и морально Карим чист перед законом, но у президента ФФФ свои ,,понятия".
А к следующему ЧМ 2022 Бензема будет стар...или суперстар...Ему через месяц 32....
А к следующему ЧМ 2022 Бензема будет стар...или суперстар...Ему через месяц 32....