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СМИ: Бензема может сменить «футбольное гражданство» и играть за Алжир

сегодня, 15:38

Нападающий «Реала» Карим Бензема имеет серьёзные разногласия с Федерацией футбола Франции.

Президент ФФФ Ноэль Ле Грэ дал понять, что Карим больше никогда не сыграет за «трёхцветных», в связи с чем футболист готов рассмотреть возможность выступления за сборную Алжира.

Карим имеет алжирские корни, однако выступал за «трёхцветных» с 2007 года. Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом Матье Вальбуэна.

Правила ФИФА довольно строги в том, что касается смены «футбольного гражданства», но у Бензема всё равно есть шанс стать членом сборной Алжира. Это будет возможно в том случае, если игрока против его воли лишат французского гражданства. В таком случае Бензема получит возможность играть за другую национальную сборную.

Ранее Бензема выступил в заявлением в адрес Ле Грэ.

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Valeron112
Valeron112
сегодня в 16:54
Ну скоро во Франции из-за выброшенного окурка - сажать начнут ( так-что лишение гражданства будет формальностью , если Бензима закурит) , ну а Алжир впрочем усилиться)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Hamman
   18 / 840
сегодня в 16:51
Гражданства его лишать естественно никто не будет, так что не суждено ему сыграть за Алжир. А президент ФФФ поступает крайне не красиво. Можно сказать по личной прихоти закрыл для Бензема двери сборной. Было долгое и тщательное расследование, по результатам которого все обвинения с Карима были сняты за отсутствием состава преступления. И юридически и морально Карим чист перед законом, но у президента ФФФ свои ,,понятия".
С футболистов всегда все снимают. Клубу легче немного занести, чем потерять десятки миллионов долларов. Тем более если это Перес, против которого против самого постоянно идет несколько дел по обвинениям в коррупции, финансовых махинациях и т.п.

Сам Бензема еще говорил о том, что он, действительно, был посредником, и передавал Вальбуэна угрозы своего друга-шантажиста, что ты на это скажешь?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил averoniy
   27 / 840
сегодня в 16:25
Там ему столько платить не будут.
А ты откуда знаешь, Славнов?
obana777
obana777
   71 / 840
сегодня в 16:14
Четыре года эти склоки идут.
Hamman
Hamman
   673 / 840
сегодня в 16:13
Гражданства его лишать естественно никто не будет, так что не суждено ему сыграть за Алжир.
А президент ФФФ поступает крайне не красиво. Можно сказать по личной прихоти закрыл для Бензема двери сборной. Было долгое и тщательное расследование, по результатам которого все обвинения с Карима были сняты за отсутствием состава преступления. И юридически и морально Карим чист перед законом, но у президента ФФФ свои ,,понятия".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 840
сегодня в 16:13
Алжир не участник ЧЕ...
А к следующему ЧМ 2022 Бензема будет стар...или суперстар...Ему через месяц 32....
averoniy
averoniy
   277 / 840
сегодня в 16:06
Там ему столько платить не будут.
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 840
сегодня в 16:05
как он добьется, чтобы его против его воли лишили гражданства?
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