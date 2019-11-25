Голландские сериалы

сегодня, 11:03

Новые победы «Аякса» и «Алкмара», долгожданный успех ПСВ , очередное фиаско «Витесса» и многое другое – в обзоре «Соккер.ру».

Обучил на свою голову

Четырнадцатый тур начался матчем в Утрехте, где местный коллектив с одноименным названием принимал «Алкмар». В прошлом сезоне нынешний тренер «Утрехта» Джон ван ден Бром работал в Алкмаре. Собственно, он и создал команду, которая продолжает преследовать лидера и достойно выглядит в Лиге Европы. Тренер АЗ Арне Слот неоднократно вспоминал добрым словом своего бывшего шефа, оставившего после себя хорошее наследство. Но теперь ван ден Бром и Слот не в одной связке, а по разные стороны фронта. И знание ван ден Бромом своей бывшей команды должно было помочь «Утрехту». Но не помогло. Уже в первом тайме Теун Коопмейнерс и Уссама Идрисси дали понять, что хозяевам рассчитывать не на что. После перерыва Майрон Боаду довёл дело до разгрома – 3:0. Четвёртая крупная победа подряд с общим счётом 13:0. «Алкмар» приблизился к «Аяксу», но лишь на пару часов.

Догоните нас, если сможете

Чемпион уверено разобрался дома с «Хераклесом» 4:1. Половина голов пришлась на долю Квинси Промеса, который достиг отметки в десять мячей и теперь делит первое место в споре бомбардиров с Донуэллом Маленом. Единственное, что омрачило радость победы, гол пропущенный «Аяксом» на 90-й минуте. Андре Онана так хотел сыграть на ноль, но не в этот раз. Аяксиды продлили победную серию до восьми встреч. Отрыв от «Алкмара» составляет шесть очков. Это ещё не чемпионство, но серьёзная претензия на продление полномочий.

«Фейеноорд» мог увезти три очка из Гронингена, если б не пенальти во втором тайме. Защитник «бело-зелёных» Самир Мемишевич был точен, и команда Дика Адвоката была вынуждена согласиться с мирным исходом.

И Хонда не помог

Пауза в чемпионате не пошла на пользу «Витессу». Равно как выход в стартовом составе «орлов» Кейсуке Хонды. Команда Леонида Слуцкого снова проиграла, уже в четвёртый раз подряд. И нельзя сказать, что «Витесс» играл плохо. Он ни в чём не уступал «Спарте», даже превзошёл её в количестве ударов по воротам. Но израильский вратарь спартанцев Ариэль Харуш выдал едва ли не лучший матч в сезоне, а Ремко Пасвер дважды был бессилен помочь клубу из Арнема.

Леонид Слуцкий посетовал на неуверенность своей команды. «Трудно сохранить уверенность, когда проигрываешь один матч за другим. Но надо жить дальше, надо работать. За своё место я не волнуюсь», - заявил после игры Леонид Викторович. Но ситуация действительно неважная. «Витесс», взявший столь резвый старт, всё больше напоминает предыдущий клуб Слуцкого – «Халл Сити». Если российский тренер не выведет команду из штопора до конца первого круга, то за него это сделает кто-то другой. Это не прогноз, а предчувствие. Болельщики «Витесса» уже негодуют в соцсетях и ищут нового тренера.

Хонда очень старался и его старания могли изменить ситуацию, реализуй японец выход один на один с Харушем при счёте 0:1. Но произошло то, что произошло. И героем встречи Хонда не стал. Зато другой бывший футболист ЦСКА Томаш Нецид спас «Ден Хааг» от домашнего проигрыша «Виллем II». По ходу матча «аисты» уступали в счете, но дубль чеха вернул команду из Гааги в игру. А потом Джон Госсенс лишил команду из Тилбурга победы – 3:3.

Лучшее, конечно, впереди

ПСВ не побеждал с начала октября. За это время «Аякс» убежал далеко, и шансы брабантцев на чемпионство выглядят мизерными. Можно вообще без еврокубков остаться. Но чёрные полосы тоже заканчиваются. Вот и команда Марка ван Боммела наконец-то порадовала болельщиков выигрышем у крепкого «Херенвена». Стивен Бергвейн постарался, забил два мяча в ворота Варнера Хана ещё до перерыва. Во втором тайме фризы постарались уйти от поражения. Но больше, чем на один гол, они не наработали.

Прервал серию неудач и «Венло», проигравший семь встреч подряд с общим счётом 3:25. Бывший клуб Хонды нанёс поражение крепко стоящему на ногах «Твенте». Победный гол провёл Элиа Сориано, старший брат лидера «Болоньи» и кандидата в сборную Италии по имени Роберто.

«Зволле» тоже был вправе жаловаться на жизнь, хотя его серия – три проигрыша – сущий пустяк на фоне проблем «Венло». В игре с «Фортуной» тренер «Зволле» Джон Стегеман усадил на лавочку основного вратаря Хавьера Моуса. Впервые в чемпионате появился Микаэл Зеттерер, который продержался «сухим» до 88-й минуты. Его команда тогда вела 2:0, а соперники заканчивали встречу в формате 10 на 10. Молдавский легионер гостей Виталий Дамашкан сумел сократить отставание и оживить интригу. Все девять полевых игроков «Фортуны» понеслись вперёд, чем воспользовался немецкий легионер «синих колец» Леннарт Ти – 3:1. Борьба внизу таблицы становится более напряжённой, нежели чемпионская гонка. Не выглядит обречённым и замыкающий таблицу «Ваалвейк». Клуб из Северного Брабанта сумел уйти от домашнего поражения в игре с «Эмменом», причём сделал это в меньшинстве на шестой добавленной минуте.

Как было сказано выше, в споре бомбардиров двоевластие. По десять голов на счету Квинси Промеса и Донуэлла Малена. И если аяксид забивает регулярно, то форвард ПСВ «молчит» с 6 октября. Всего на один мяч меньше забили Майрон Боаду («Алкмар») и Сирил Дессерс («Хераклес»). По 8 точных ударов у Вангелиса Павлидиса («Виллем II») и Хариса Вукчича («Твенте»).