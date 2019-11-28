Забили и дотерпели

вчера, 00:58

«Зенит» сумел на своем поле обыграть «Лион», который так и не разобрался с тем, как справляться с соперником без Мемфиса Депая. «Соккер.ру» - о стратегически важной победе.

Любую команду характеризует способность собираться с мыслями, с силами и выдавать максимально качественный или хотя бы прагматичный матч в самый нужный момент. Так получилось, что для обеих российских команд в Лиге чемпионов такие игры выпали на последнюю неделю ноября. Чем все закончилось для «Локомотива», все прекрасно помнят – железнодорожники не сдюжили, проиграли «Байеру» дома.

«Зенит» оказался в похожем положении в домашнем матче с «Лионом», только если для железнодорожников матч во многом был важен именно в контексте продолжения борьбы хотя бы в Лиге Европы, то для «Зенита» - и в Лиге чемпионов. Все дело в раскладах в группе. Квартет G хорош тем, что в нем нет фаворитов. Об этом наперебой представители команд говорили сразу после жеребьевки, явно радуясь, что из первой корзины им выпал именно «Зенит».

По ходу розыгрыша фаворитом себя назначил «Лейпциг», который в спаренных матчах без ощутимых проблем справился с тем же «Зенитом». А вот за вторую путевку борьба развернулась между «Бенфикой», «Лионом» и «Зенитом». Причем кардинальных перемен в интригу эта победа «Зенита» над «Лионом» не внесла – для судьбы второй путевки в Лигу чемпионов и до того, как станет известен исход встречи «Лейпцига» с «Бенфикой».

Ведь тот же Юлиан Нагельсманн – парень честный и адекватно оценивающий обстановку – открыто признался, что именно лиссабонцы больше всего проблем создали его команде. Вот так все запутано в группе G. А в заключительном туре «Зениту» играть именно с «Бенфикой» (на ее поле). Нет, даже эта победа над «Лионом» пока ничего «Зениту» не гарантировала. Впрочем, любая же победа значительно повысила бы шансы на успешный исход коллективного противостояния.

«Зенит» не показал какого-то выдающегося футбола в этой встрече. В режиме обмена атаками, в равной степени опасными, в какой-то момент удача оказалась на стороне петербуржцев, которые сумели воспользоваться розыгрышем углового, а Артем Дзюба открыл счет, переиграв Марсело. Это ключевой момент встречи, в которой обе команды набегали на ворота друг друга много и опасно, но несколько бестолково. Во втором тайме «Зенит» значительно уступал «Лиону» в движении, но французы сами не знали, как из своей динамичной игры извлечь остроту, тогда как «Зенит» держал в голове возможность контратаки, учитывая стремление «Лиона» раскрываться, увлекаться атакой и оголять тылы.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 15 (6)

«Лион» нанес больше ударов, но преимущество по точным попыткам не так велико. И не стоит забывать, что у «Зенита» было еще попадание в штангу. Статистика по ударам в пользу «Лиона» скорее обусловлена тем, что во втором тайме «Зенит» явно играл больше от обороны, а французы старательно отрабатывали атаку и били судорожно и суетливо, что не способствует повышению точности.

Владение мячом (точность передач): 51% (72%) - 49% (76%)

Для матча Лиги чемпионов обе команды показали весьма невысокую точность передач. Особенно странно видеть такой низкий показатель у «Зенита», который при этом умудрялся по итогу чуть больше в целом владеть мячом. Можно вспомнить, сколько перспективных атак хозяев губились просто из-за спешки и неточных передач в развитие наступления. «Лиону» тоже мешала торопливость, обусловленная необходимостью отыгрываться. Как следствие – не самый качественный с точки зрения исполнения матч. При этом лионцы пробежали на полтора километра больше, но обе команды не дотянули до 110 км набега, что тоже неважно по меркам Лиги чемпионов.

Если «Зенит» сыграл по ситуации и от тех сильных сторон, на которые мог рассчитывать, то «Лион» в меньшей степени был похож на себя. Во многом из-за отсутствия в составе Депая и Уссема Ауара. Первый создает всю остроту, второй – организовывает игру. Руди Гарсия перед игрой пытался бравировать тем, что Джефф Рейн-Аделаид способен быть лидером и организатором. Видимо, Сергей Семак его услышал, либо сам Джефф не так крут, как пытался его представить Гарсия, но в этой встрече у «Лиона» не было организатора. Таковым ситуативно пытался становиться Бертран Траоре, но это не в его стиле и позиции, поэтому получалось плохо.

«Лион» мог рассчитывать лишь на эмоциональные наскоки. Попытка сыграть с одним Муссой Дембеле на острие и в три защитника, когда ситуативно Джейсон Денайер становился опорником, тоже провалилась. Замены во втором тайме оживили игру «Лиона», но недостаточно – команде еще не хватает надежности и уверенности в своих силах, чтобы легко перестраивать игру и переламывать. Поэтому парадоксальным образом с Гарсия связывают и повышение качества футбола, а заодно можно связать и это поражение, поскольку тренер просто не успел достаточно хорошо узнать возможности и опции, предлагаемые всеми его футболистами. Стоило выпасть Ауару и Депаю, как он начал поиск, который ни к чему не привел и ничего не дал – у «Лиона» не оказалось для этого ресурсов, а надежда на Рейн-Аделаида выглядела весьма странной.

Таким образом, у «Лиона» и «Зенита» становится по семь очков, но петербуржцы получают стратегическое преимущество по очным встречам над французами. Однако что в перспективе это даст, могут ответить только игры между «Лейпцигом» и «Бенфикой», а также между этими командами и «Лионом» и «Зенитом» соответственно. До тех пор вообще рано рассуждать о плей-офф и успехах в осенней кампании – все в этой группе будет решаться в заключительных играх.