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Забили и дотерпели

вчера, 00:58

«Зенит» сумел на своем поле обыграть «Лион», который так и не разобрался с тем, как справляться с соперником без Мемфиса Депая. «Соккер.ру» - о стратегически важной победе.

Любую команду характеризует способность собираться с мыслями, с силами и выдавать максимально качественный или хотя бы прагматичный матч в самый нужный момент. Так получилось, что для обеих российских команд в Лиге чемпионов такие игры выпали на последнюю неделю ноября. Чем все закончилось для «Локомотива», все прекрасно помнят – железнодорожники не сдюжили, проиграли «Байеру» дома.

«Зенит» оказался в похожем положении в домашнем матче с «Лионом», только если для железнодорожников матч во многом был важен именно в контексте продолжения борьбы хотя бы в Лиге Европы, то для «Зенита»  - и в Лиге чемпионов. Все дело в раскладах в группе. Квартет G хорош тем, что в нем нет фаворитов. Об этом наперебой представители команд говорили сразу после жеребьевки, явно радуясь, что из первой корзины им выпал именно «Зенит».

По ходу розыгрыша фаворитом себя назначил «Лейпциг», который в спаренных матчах без ощутимых проблем справился с тем же «Зенитом». А вот за вторую путевку борьба развернулась между «Бенфикой», «Лионом» и «Зенитом». Причем кардинальных перемен в интригу эта победа «Зенита» над «Лионом» не внесла – для судьбы второй путевки в Лигу чемпионов и до того, как станет известен исход встречи «Лейпцига» с «Бенфикой».

Ведь тот же Юлиан Нагельсманн – парень честный и адекватно оценивающий обстановку – открыто признался, что именно лиссабонцы больше всего проблем создали его команде. Вот так все запутано в группе G. А в заключительном туре «Зениту» играть именно с «Бенфикой» (на ее поле). Нет, даже эта победа над «Лионом» пока ничего «Зениту» не гарантировала. Впрочем, любая же победа значительно повысила бы шансы на успешный исход коллективного противостояния.

«Зенит» не показал какого-то выдающегося футбола в этой встрече. В режиме обмена атаками, в равной степени опасными, в какой-то момент удача оказалась на стороне петербуржцев, которые сумели воспользоваться розыгрышем углового, а Артем Дзюба открыл счет, переиграв Марсело. Это ключевой момент встречи, в которой обе команды набегали на ворота друг друга много и опасно, но несколько бестолково. Во втором тайме «Зенит» значительно уступал «Лиону» в движении, но французы сами не знали, как из своей динамичной игры извлечь остроту, тогда как «Зенит» держал в голове возможность контратаки, учитывая стремление «Лиона» раскрываться, увлекаться атакой и оголять тылы.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 15 (6)

«Лион» нанес больше ударов, но преимущество по точным попыткам не так велико. И не стоит забывать, что у «Зенита» было еще попадание в штангу. Статистика по ударам в пользу «Лиона» скорее обусловлена тем, что во втором тайме «Зенит» явно играл больше от обороны, а французы старательно отрабатывали атаку и били судорожно и суетливо, что не способствует повышению точности.

Владение мячом (точность передач): 51% (72%) - 49% (76%)

Для матча Лиги чемпионов обе команды показали весьма невысокую точность передач. Особенно странно видеть такой низкий показатель у «Зенита», который при этом умудрялся по итогу чуть больше в целом владеть мячом. Можно вспомнить, сколько перспективных атак хозяев губились просто из-за спешки и неточных передач в развитие наступления. «Лиону» тоже мешала торопливость, обусловленная необходимостью отыгрываться. Как следствие – не самый качественный с точки зрения исполнения матч. При этом лионцы пробежали на полтора километра больше, но обе команды не дотянули до 110 км набега, что тоже неважно по меркам Лиги чемпионов.

Если «Зенит» сыграл по ситуации и от тех сильных сторон, на которые мог рассчитывать, то «Лион» в меньшей степени был похож на себя. Во многом из-за отсутствия в составе Депая и Уссема Ауара. Первый создает всю остроту, второй – организовывает игру. Руди Гарсия перед игрой пытался бравировать тем, что Джефф Рейн-Аделаид способен быть лидером и организатором. Видимо, Сергей Семак его услышал, либо сам Джефф не так крут, как пытался его представить Гарсия, но в этой встрече у «Лиона» не было организатора. Таковым ситуативно пытался становиться Бертран Траоре, но это не в его стиле и позиции, поэтому получалось плохо.

«Лион» мог рассчитывать лишь на эмоциональные наскоки. Попытка сыграть с одним Муссой Дембеле на острие и в три защитника, когда ситуативно Джейсон Денайер становился опорником, тоже провалилась. Замены во втором тайме оживили игру «Лиона», но недостаточно – команде еще не хватает надежности и уверенности в своих силах, чтобы легко перестраивать игру и переламывать. Поэтому парадоксальным образом с Гарсия связывают и повышение качества футбола, а заодно можно связать и это поражение, поскольку тренер просто не успел достаточно хорошо узнать возможности и опции, предлагаемые всеми его футболистами. Стоило выпасть Ауару и Депаю, как он начал поиск, который ни к чему не привел и ничего не дал – у «Лиона» не оказалось для этого ресурсов, а надежда на Рейн-Аделаида выглядела весьма странной.

Таким образом, у «Лиона» и «Зенита» становится по семь очков, но петербуржцы получают стратегическое преимущество по очным встречам над французами. Однако что в перспективе это даст, могут ответить только игры между «Лейпцигом» и «Бенфикой», а также между этими командами и «Лионом» и «Зенитом» соответственно. До тех пор вообще рано рассуждать о плей-офф и успехах в осенней кампании – все в этой группе будет решаться в заключительных играх.

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Все комментарии
minai
minai
   460 / 934
вчера в 14:14
Я конечно за Зенит, но то, что было вчера, называется отскок.
andreika20133
andreika20133 ответил plusnindimon
   171 / 934
вчера в 14:14
Если в 6-м туре «РБ Лейпциг» проиграет «Лиону» во Франции, а чемпионы России выиграют в Лиссабоне, то у трёх команд будет по 10 очков. В этой ситуации придётся считать первый дополнительный показатель – личные встречи. У «Лиона» будет семь очков (две победы над немцами и ничья с «Зенитом»), у «РБ Лейпциг» – шесть (две победы над «Зенитом»), а у сине-бело-голубых – всего четыре (победа и ничья с французами).
Да личные встречи я не учёл.
plusnindimon
plusnindimon ответил andreika20133
   425 / 934
вчера в 12:50
Вот только ПИСАТЕЛИ эти почему то не пощтали что в случае победы Зенита над Бенфикой и Допустим нроигрыша Лейпцига . Зенит пройдёт с первого места В ЛЧ, На это ума у авторов не хватило.
Если в 6-м туре «РБ Лейпциг» проиграет «Лиону» во Франции, а чемпионы России выиграют в Лиссабоне, то у трёх команд будет по 10 очков. В этой ситуации придётся считать первый дополнительный показатель – личные встречи. У «Лиона» будет семь очков (две победы над немцами и ничья с «Зенитом»), у «РБ Лейпциг» – шесть (две победы над «Зенитом»), а у сине-бело-голубых – всего четыре (победа и ничья с французами).
BenderBender
BenderBender ответил andreika20133
   83 / 934
вчера в 12:28
Ну ты профи. Ахаха
BenderBender
BenderBender ответил Риелтор с берегов Невы
   83 / 934
вчера в 12:27
Спроектировал игру?)))
Опять проект!
Как называется? Голубые терпелки? Ахаха
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   332 / 934
вчера в 11:28
Зенит, всех россиян с победой! Вчера был на матче, классно.
Тот случай, когда тренерский штаб правильно спроектировал игру, а команда выполнила все без фатальных ошибок.
Впереди два матча с середняками РПЛ, хороший вариант держать команду в игровом тонусе. Затем финальная битва в Португалии.
maldalik
maldalik ответил andreika20133
   706 / 934
вчера в 11:09
Вот только ПИСАТЕЛИ эти почему то не пощтали что в случае победы Зенита над Бенфикой и Допустим нроигрыша Лейпцига . Зенит пройдёт с первого места В ЛЧ, На это ума у авторов не хватило.
Чувак я тебя огорчу в случае поражения Лейпцига в Лионе , Зенит будет третьим независимо от результата игры в Бенфике
sn_spb
sn_spb ответил tuman960
   323 / 934
вчера в 11:00
Зенит ни при каком раскладе не может занять первое место!!!!!
Хороший матч, Лиону мало что позволили, особенно первый тайм.
Дзюба забил во время, как раз в раздевалочку)))

Жаль что теперь не все зависит от нас, будем надеяться на помощь Лейпцига.
BenderBender
BenderBender ответил Олег Борткевич
   83 / 934
вчера в 10:49
Ни то, ни другое
tuman960
tuman960 ответил plusnindimon
   126 / 934
вчера в 10:28
В таком случае будет судится по разнице мячей, а там может и Лион занять первое место, если нагрузит Лейпцигу, больше чем Зенит Бенфике.
Зенит ни при каком раскладе не может занять первое место!!!!!
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   218 / 934
вчера в 10:26
Вывод по-игре: 9 команда Лиги 1 намного слабее 17 команды Примеры.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил BenderBender
   289 / 934
вчера в 10:19
"дотерпели" это прям про голубых)))
Укроп, или москвич?
BenderBender
BenderBender ответил andreika20133
   83 / 934
вчера в 10:07
Наворованного хватит надолго голубым.
BenderBender
BenderBender ответил Big krendel
   83 / 934
вчера в 10:03
Да не. Как был тупым голубым поленом, так и остался.
BenderBender
BenderBender
   83 / 934
вчера в 10:03
"дотерпели" это прям про голубых)))
Big krendel
Big krendel
   35 / 934
вчера в 09:59
Дзюба классно захлопнул горлопанов.
Hypnoz
Hypnoz
   256 / 934
вчера в 09:53
Как я понимаю, бомжи пролетели ?! Турпутевки в Португалию купили )))) ?
Raulvbg
Raulvbg ответил plusnindimon
   847 / 934
вчера в 09:49
Для таких знатоков как и ты в том числе рассказываю - уже несколько лет действует правило личных встреч . Лейпциг мы уже никак не обойдём. , если у нас будет 10 и у них 10 , выйдут они , потому что обыграли нас дважды .....
BenderBender
BenderBender
   83 / 934
вчера в 09:37
    BenderBender
    BenderBender ответил andreika20133
       83 / 934
    вчера в 09:33
      BenderBender
      BenderBender ответил andre_can
         83 / 934
      вчера в 09:30
      И на кой нам эти балы? Надеяться, что от голубого полена снова пара мячей отскочит в ворота?
      Nick Ch
      Nick Ch
         203 / 934
      вчера в 09:21
      Зенит хреново играет, но набирает очки, Локо при хорошей игре (кроме второго тайма с Байером в Москве) 4й в своей группе.. 🤔
      andre_can
      andre_can
         620 / 934
      вчера в 08:31
      большинство коментов от неудачников :) радовались бы, что Наш клуб очередные баллы для России принес!!! благодаря только Нашему клубу до сих пор Россию позорят в Европе прастаки и иже с ними!!!
      plusnindimon
      plusnindimon ответил andreika20133
         425 / 934
      вчера в 08:22
      Вот только ПИСАТЕЛИ эти почему то не пощтали что в случае победы Зенита над Бенфикой и Допустим нроигрыша Лейпцига . Зенит пройдёт с первого места В ЛЧ, На это ума у авторов не хватило.
      В таком случае будет судится по разнице мячей, а там может и Лион занять первое место, если нагрузит Лейпцигу, больше чем Зенит Бенфике.
      Big krendel
      Big krendel
         35 / 934
      вчера в 07:39
      Всё решит последний тур. Команды одинаковые по силе. Выделяется только РБ.
      МКС
      МКС ответил andreika20133
         36 / 934
      вчера в 07:03
      Даже когда он высосет все остатки . У зенита останется стадион и команда всегда ВСЕГДА будет с деньгами. МОИ наилучшие .....................................
      Когда он высосет

      Радоваться будет некому

      Твои наилучшие будут сосать вместе с тобой
      ROLENTO
      ROLENTO
         132 / 934
      вчера в 04:59
      финчера прорвало, наверное с ваней лучшим плачутся друг другу в жилетку. всех адекватных с победой!
      andreika20133
      andreika20133 ответил МКС
         171 / 934
      вчера в 01:37
      Увы Но вся библейская история Говорит о том Что зло неистребимо Поэтому это 77 будет существовать Пока миллер не высосет последние остатки газа из Российской земли
      Даже когда он высосет все остатки . У зенита останется стадион и команда всегда ВСЕГДА будет с деньгами. МОИ наилучшие .....................................
      andreika20133
      andreika20133 ответил d_fincher
         171 / 934
      вчера в 01:34
      Я написал своё мнение о Зените, не нарушив ни единого правила сайта. - Сообщение скрыли. Спасибо.
      Не переживай так. Всё уладится дружочек.
      d_fincher
      d_fincher
         63 / 934
      вчера в 01:30
      Я написал своё мнение о Зените, не нарушив ни единого правила сайта. - Сообщение скрыли. Спасибо.
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