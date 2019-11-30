Итоги жеребьёвки Евро-2020. Соперники России и все группы

вчера, 21:51

«Соккер.ру» по свежим следам разбирает жеребьевку финальной части уникального Евро – впереди много крутых матчей!

Группа А

Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Итальянцам повезло, что Азербайджан не пройдет через Лигу Наций – в Баку сыграют между собой соперники Манчини, а «Скуадра» комфортно все три игры в группе проведет дома в Риме. В матче-открытии Евро-2020 увидим Италию против Турции. Еще в квартете Швейцария – одна из самых стабильных команд континента, участник финальной части Лиги Наций. Также в группу попала команда, которая могла достаться сборной России – валлийцы, с которыми играть, признаться, не хотелось. Крепкий набор команд, сложно назвать четвертого лишнего. Особенно с учетом, что тем же швейцарцам мотаться между Римом и Баку дважды!

Группа В

Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Расписание матчей команды Черчесова: Бельгия – Россия (13 июня 2020); Финляндия – Россия (17 июня 2020); Россия – Дания (22 июня 2020).

Даже с календарем повезло! И соперники не чужие. С бельгийцами дважды играли в 2019 году – оба раза неправильно выбрали тактику. В гостях закрывались, дома – пошли вперед. Нужна золотая середина в матче-реванше на том же стадионе в Санкт-Петербурге. Конечно, все хозяева Евро-2020 получат преимущество, но в конкретном случае важно учесть, что Бельгия тоже любит северный город – стали призерами ЧМ -18 на арене, которую тогда величали «Санкт-Петербург».

Квартет России, если устроит для выхода в плей-офф даже третье место, нельзя назвать смертельным. Хотя есть неприятные нюансы. С бельгийцами традиционно ужасны – ни одной победы в семи матчах, причем две ничьи случились в товарищеских играх. С датчанами статистика лучше, но состоит из спарринга в Копенгагене – россияне выиграли 0:2, а теперь будет официальный бой. Впрочем, если Черчесов не опередит хотя бы одного из пары датчан и финнов (с соседями единственное поражение датируется 1912 годом), то в плей-офф России делать нечего.

Группа С

Украина, Нидерланды, Австрия, победитель пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово) или Румыния*

Здесь еще до начала жеребьевки сформировалась интересная пара – для украинцев игра против голландцев в Амстердаме станет увлекательным приключением и испытанием. С одной стороны, поскольку команда Шевченко оказалась в первой корзине, шансы получить группу смерти автоматически упали, с другой – вряд ли Андрей Николаевич ждал, что повезет настолько. Австрия, конечно, не подарок, но играть с ними можно. Как и с победителем слабейшего пути Лиги Наций – Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово будут дебютантами финальных частей Евро. Кстати, если Италия будет первой в своей группе, а Украина – второй, то Шевченко в плей-офф сыграет против Манчини в Лондоне.

Группа D

Англия, Хорватия, Чехия, победитель пути С (Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия)

Англия ждет победителя стыковых матчей пути С, поскольку там Шотландия – британские напарники разделят между Лондоном и Глазго матчи группового этапа Евро-2020. А вот изучать команды Хорватии и Чехии могут сразу. Матч англичан против вице-чемпионов мира точно будет интересным, ведь это повторение полуфинала турнира в России. Также помним, что британцы проиграли команде Алекса Крала в отборочном матче – попытаются отомстить и за полуфинал ЧМ -18, и за недавнее редкое для команды Саутгейта поражение. Англия – фаворит квартета, но по сетке им светит вторая команда «группы смерти». Любой, кто выпадет – опасен.

Группа Е

Испания, Польша, Швеция, победитель пути В (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия)

Здесь испанцы по той же логике, что англичане, будут ждать победителя пути В стыков Лиги Наций – там команда Ирландии, с которой пиренейцы сыграют, если именно эта сборная попадет в финальную часть. А пока Луис Энрике готовится к двум соперникам – поляки и шведы морально смирились со встречей с фаворитом квартета. Со вторыми испанцы играли в отборе, так что знакомы, а вот на игру «Красной Фурии» и Польши имени Левандовского интересно глянуть – команды не встречались с отбора Евро-1960 в официальных играх первых сборных.

Группа F

Германия, Франция, Португалия, победитель пути А (Болгария, Венгрия, Исландия) или победитель пути D (Косово, Северная Македония, Беларусь, Грузия)*

А вот и «группа смерти», особенно если Исландия попадет именно сюда. В шестом по счету квартете прячется фаворит на попадание в четвертьфинал, который пройдет в Санкт-Петербурге! Победитель четверки – вероятнее всего, кто-то из тройки Германии, Португалии или Франции, в случае прохода первого раунда плей-офф окажется в России снова, как в 2018 году. В этой группе будет много горячего футбола и грандиозных матчей. А вот 4-й команде и не повезло, и повезло. Кто-то встретит много звезд.

Каким может быть плей-офф Евро-2020?

Уже сейчас, невзирая на отсутствие конкретики по четырем участникам, можно сделать первую оценку, каким может получиться сетка турнира, если основные фавориты чемпионата Европы не подведут? Во Франции выяснили, что при новой системе розыгрыша сюрпризы возможны – вспомните, как Португалия вползала в финал, ведь и Венгрию с трудом обыграли, и в плей-офф били пенальти.

Уэльс был в полуфинале, но рядом оказались команды Роналду, Гризманна и Крооса, то есть изначальные фавориты, именитые сборные. А сейчас, судя по сетке турнира, уже в первом раунде плей-офф можем увидеть пары в стиле Бельгия или Нидерланды против Португалии, или Англия против второй команды «группы смерти» - там и Германия легко может выпасть, и Португалия.

Забавно, но быть вторым-третьим в иных случаях выгоднее. Если говорить о пути России, то комфортным может стать второе место в группе. Пусть Бельгия будет лидером и рискует нарваться на третью команду группы с немцами, французами и португальцами при определенном раскладе, а Черчесов спокойно выйдет на вторую команду первого квартета. Если Италия не провалится дома, то выбор между швейцарцами, валлийцами и турками.

Со всеми можно играть на победу в Баку 4 июля, куда из России добраться проще, чем из Уэльса. А вот если помечтать о четвертьфинале, то нужно настраиваться на то, что возможен матч с победителем группы С. Тут или тот самый матч Украины против России, если Шевченко сенсационно опередит Кумана, или же игра с самими Нидерландами, если не нарвутся сразу на немцев или португальцев в первом раунде.

Одним словом, если нормально подготовиться к Бельгии – стартовая игра в группе, потом победить Финляндию – грех не обыгрывать дома-то, то можно выйти из группы еще до поездки в Копенгаген. А дальше все зависит от раскладов в других квартетах. Например, если сборная России сыграет против Турции, то возможна новая игра против Нидерландов – оживит воспоминания. Будет очень сложно, но невероятно интересно.

Но что ясно уже сейчас – третье место в группе занимать не стоит, ведь тогда можно сразу нарваться на Францию или Испанию, а это хуже, чем сыграть против второй команды квартета с Италией. Датчан и финнов нужно уважать, но состав группы не такой, как у Германии – жребий для команды Черчесова можно назвать удачным.

* Итоговый состав групп C и F будет определён после матчей плей-офф Лиги наций. Румыния сыграет в группе С, если выйдет в финальную часть турнира, а победитель плей-офф пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.