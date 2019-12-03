Стало известно, за кого голосовала России в награде «Золотой мяч»

сегодня, 13:00

Представитель России в голосовании на звание лучшего футболиста мира в 2019 году поставил на первое место форварда «Ювентуса» .

Вторым в списке был указан игрок «Ливерпуля» . Третьим - форвард «Барселоны» .

Напомним, по итогам голосование приз достался Месси, который выиграл свой шестой «Золотой мяч».