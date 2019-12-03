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Стало известно, за кого голосовала России в награде «Золотой мяч»

сегодня, 13:00

Представитель России в голосовании на звание лучшего футболиста мира в 2019 году поставил на первое место форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду

Вторым в списке был указан игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Третьим - форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, по итогам голосование приз достался Месси, который выиграл свой шестой «Золотой мяч».

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Все комментарии
Aris
Aris
   954 / 1024
сегодня в 14:03
Результат Голосования говорит о том. что наши слабы в футболе, не понимают и не видят очевидного.
ДАША Д
ДАША Д
   257 / 1024
сегодня в 13:54
Не правильно голосовали.
VIPded
VIPded
   87 / 1024
сегодня в 13:49
Странныый голос...
Знатог
Знатог ответил BarSlona
   469 / 1024
сегодня в 13:47
Странно , вообще должен был выиграть путин с 146 %
Правильно, путин. Он по 8 шайб за игру забивает. и мячей столько же. опять против России действуют.
BarSlona
BarSlona
   815 / 1024
сегодня в 13:33
Странно , вообще должен был выиграть путин с 146 %
BarSlona
BarSlona
   815 / 1024
сегодня в 13:33
    112910415
    112910415
       35 / 1024
    сегодня в 13:32
    такая у них там ориентация
    в смысле - атлетизм, скорость, прорыв !
    mangoх12
    mangoх12
       29 / 1024
    сегодня в 13:25
    что за предстапвитель такой ?
    galem72
    galem72
       159 / 1024
    сегодня в 13:21
    Хорошо, что подсчёты вёл не памфиловский цик, а то победил бы всем на удивление большинством голосов некий плешивый кандидат. ))
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       497 / 1024
    сегодня в 13:20
    Бундестимка голосовал, что-ли?
    cielo notturno
    cielo notturno ответил berda2003
       112 / 1024
    сегодня в 13:16
    Думаешь?
    Он называет фашистами тех, кому раньше честь отдавал забивая голы.
    berda2003
    berda2003
       495 / 1024
    сегодня в 13:09
    Лучший футболист среди антифашистов Дзюба!
    Питер Ман
    Питер Ман
       36 / 1024
    сегодня в 13:02
    Со стороны России надо было голосовать за Дзюбу, понятно, что ему не дадут выиграть, но принципиально надо было поступить
    drug01
    drug01
       200 / 1024
    сегодня в 13:01
    Сделали выбор народа!
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