Стало известно, за кого голосовала России в награде «Золотой мяч»

Представитель России в голосовании на звание лучшего футболиста мира в 2019 году поставил на первое место форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вторым в списке был указан игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Третьим - форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Напомним, по итогам голосование приз достался Месси, который выиграл свой шестой «Золотой мяч».
в смысле - атлетизм, скорость, прорыв !
в смысле - атлетизм, скорость, прорыв !
Он называет фашистами тех, кому раньше честь отдавал забивая голы.
Он называет фашистами тех, кому раньше честь отдавал забивая голы.